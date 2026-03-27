Κίνηση τώρα: Ώρα αιχμής και βροχή έχουν προκαλέσει «έμφραγμα» στους δρόμους

Τεράστιες οι καθυστερήσεις στους δρόμους της πρωτεύουσας το μεσημέρι της Παρασκευής

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κίνηση στον Κηφισό / Φωτογραφία αρχείου

Eurokinissi
  • Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το μεσημέρι της Παρασκευής είναι εξαιρετικά αυξημένη, με σημαντικές καθυστερήσεις λόγω της ώρας αιχμής.
  • Η κακοκαιρία Deborah επιδεινώνει την κατάσταση, καθιστώντας τους δρόμους ιδιαίτερα δύσκολα προσπελάσιμους.
  • Ο Κηφισός παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας σε όλο το μήκος του και στα δύο ρεύματα.
  • Η Αττική Οδός έχει σημαντικές καθυστερήσεις από τη Μεταμόρφωση έως τον Γέρακα και στα δύο ρεύματα.
  • Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας και κεντρικές αρτηρίες όπως οι Κηφισιάς, Βασιλίσσης Σοφίας, Αλεξάνδρας, Πατησίων, Σταδίου, Ακαδημίας, Πανεπιστημίου, Μεσογείων και Κατεχάκη παρουσιάζουν έντονο μποτιλιάρισμα.
Τα μεσημέρια είναι σε μόνιμη βάση από τις δυσκολότερες ώρες κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής, καθώς η κίνηση είναι αυξημένη, με τα μεσημέρια της Παρασκευής, ειδικότερα, να καταγράφουν ακόμα μεγαλύτερη κυκλοφορία σε σχέση με τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας.

Όταν αυτή η ώρα δε, συνδυάζεται και με βροχή, τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο για τους οδηγούς, καθώς οι δρόμοι είναι οριακά απροσπέλαστοι και η κυκλοφορία διεξάγεται μετά... αρκετών κόπων και βασάνων.

Έτσι και σήμερα, Παρασκευή 27 Μαρτίου, το μεσημέρι ο χάρτης της κίνησης είναι πιο κόκκινος από ότι συνήθως, καθώς ξεκίνησε πριν λίγη ώρα και η επέλαση της κακοκαιρίας Deborah, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο την κυκλοφορία στους ήδη επιβαρυμένους από την ώρα δρόμους.

Κίνηση στην Αττική οδό

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμα μια φορά στον Κηφισό, με την Εθνική οδό να είναι στο κόκκινο σχεδόν σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα. Τα προβλήματα ξεκινούν από τον Πειραιά και στο ρεύμα της ανόδου φτάνουν έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, ωστόσο στο ρεύμα της καθόδου το μποτιλιάρισμα ξεκινά λίγο πριν το ύψος της Κηφισιάς.

Μεγάλες είναι οι καθυστερήσεις και στην Αττική οδό, από το ύψος της Μεταμόρφωσης που «ενώνεται» με την Εθνική, έως το ύψος του Γέρακα και στα δύο ρεύματα.

«Κομφούζιο» και στην Κηφισιάς, η οποία επίσης από το ύψος του Αμαρουσίου μέχρι το τέλος της στους Αμπελόκηπους έχει γεμίσει οχήματα και στα δύο ρεύματα, ενώ και οι δρόμοι που οδηγούν ή είναι γύρω από το κέντρο, όπως η Βασιλίσσης Σοφίας, η Αλεξάνδρας, η Πατησίων, η Σταδίου, η Ακαδημίας και η Πανεπιστημίου είναι στο «κόκκινο».

Κίνηση στην Αττική οδό

Μεγάλα είναι τα προβλήματα και στη Μεσογείων, από το ύψος των Αμπελοκήπων που ξεκινά, μέχρι σχεδόν τον Σταυρό στα Γλυκά Νερά, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Κατεχάκη.

