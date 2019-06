Αποκλειστικότητες, νέα παιχνίδια & Summer Fiesta στο Casino του Stoiximan.gr

Οι αποκλειστικότητες για τα μέλη του Stoiximan.gr δεν σταματούν! Μετά το εντυπωσιακό Gladiators Go Wild που έκανε την πρεμιέρα του μόνο στο συγκεκριμένο online Casino, έρχεται η σειρά για άλλο ένα ξεχωριστό παιχνίδι που θα κλέψει τις εντυπώσεις. Πρόκειται για το Merlin's Magic Mirror το οποίο από τις 25 Ιουνίου έως και τις 10 Ιουλίου θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στο Casino του Stoiximan.gr!

Την ίδια ώρα μεγάλωσε και η παρέα των video slots της Playtech καθώς προστέθηκαν ακόμα 9 στο online Casino του Stoiximan.gr, κάνοντας το παιχνίδι ακόμα καλύτερο και πιο πλούσιο. Συγκεκριμένα, είναι πλέον διαθέσιμα τα παρακάτω φρουτάκια: Eliminators, Fiesta De La Memoria, GemBurst, Glory & Britannia, Legend of the Jaguar, Panther Pays, Pumpkin Bonanza, Raiders of the Hidden Realm & Satsumos Revenge!

3η εβδομάδα του Summer Fiesta

Μαζί με τις αφίξεις όμως συνεχίζεται και το Summer Fiesta! Ήδη από τις 10 Ιουνίου είναι εδώ με ξεχωριστές προσφορές* καθημερινά, οι οποίες θα συνεχιστούν έως και τις 8 Ιουλίου. Τα πιο εντυπωσιακά φρουτάκια & video slots αλλά και το live casino, έρχονται με εκπλήξεις οι οποίες ανεβάζουν και άλλο τη θερμοκρασία!

Οι δύο πρώτες εβδομάδες των προσφορών* ήταν συναρπαστικές, με την τρίτη να έχει ξεκινήσει ακόμα πιο δυνατά! Και όλα αυτά με την απόλαυση του παιχνιδιού να γίνεται ακόμα πιο έντονη και φυσικά εύκολη στο Casino του Stoiximan.gr χάρη στην πρόσβαση από κινητό, υπολογιστή και tablet!

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις