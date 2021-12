ΙΕΝΕ: Απαραίτητο το φυσικό αέριο για την επιτυχία του πράσινου μετασχηματισμού της οικονομίας

Διακεκριμένοι εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και κορυφαία στελέχη της ενεργειακής αγοράς συναντήθηκαν στο βήμα του 25ου Ετήσιου Εθνικού Συνεδρίου «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2021» που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) υπό την αιγίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ανέλυσαν από τη δική τους σκοπιά τις ενεργειακές εξελίξεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συνεδρία με θέμα «Η Παγκόσμια Ενεργειακή Σκηνή» που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή αναγνωρισμένων ειδικών από την Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και το Ιράν, συζητήθηκε τόσο ο βαθύς αντίκτυπος της πανδημίας στην ενεργειακή αγορά – ο οποίος αναμένεται, όπως σχολίασαν οι ομιλητές, να διαρκέσει για τα επόμενα χρόνια όσο και η ενεργειακή μετάβαση, με τους συμμετέχοντες να συμφωνούν ότι το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο για την επιτυχία του πράσινου μετασχηματισμού της οικονομίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι εμπειρογνώμονες κάλεσαν τους πολιτικούς να είναι ειλικρινείς με τους πολίτες σχετικά με το κόστος της πράσινης μετάβασης και υποστήριξαν πως οι βασικοί προβληματισμοί διεθνώς σχετίζονται περισσότερο με την ταχύτητα της μετάβασης μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, το ποιες χώρες θα υπομείνουν το κύριο βάρος αυτής της αλλαγής και τέλος, ποιο θα είναι το συνολικό κόστος.

Στη συνεδρία συμμετείχαν ο Απόστολος Πετρόπουλος, στέλεχος του ΙEA αλλά και ο Dr. Bassam Fattouh, Διευθυντής του Oxford Institute for Energy Studies, ο Dr. Charles Ellinas, Senior Fellow, Atlantic Council και Visitor Research Fellow του IENE, ο Dr. Leo Drollas, Independent Energy Consultant και ο Tim Yeo, Chairman, The New Nuclear Watch Institute (NNWI) από τη Μεγάλη Βρετανία και ο Dr. Narsi Ghorban, Secretary to the Environment and Energy Commission of the International Chamber of Commerce (Iran Committee) από την Τεχεράνη. Τη συνεδρία συντόνισε ο Δρ. Νικόλας Φαραντούρης, Καθηγητής της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet και καθηγητής Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ενέργεια, στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ακολούθησε η συνεδρία με τίτλο «Fit for 55: Προκλήσεις στη Χάραξη και Εφαρμογή της Νέας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής» την οποία συντόνισε ο Δρ. Ιωάννης Δεσύπρης, στέλεχος του Ομίλου MYTILINEOS και τ. Πρόεδρος ΙΕΝΕ.

Ξεκινώντας τη συζήτηση, ο καθ. Παντελής Κάπρος, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ε3Μ Lab του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΙΕΝΕ, αναφέρθηκε εκτενώς στην παρουσίασή του στα «μαθήματα» από την κρίση τιμών στην ενέργεια. «Αυτή η παροδική κρίση δεν είναι αρκετή για να γυρίσει το νερό πίσω στο αυλάκι», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην Ενεργειακή Μετάβαση. Σημείωσε, επίσης, ότι και στο παρελθόν αντιμετωπίσαμε περιοδικούς κύκλους αύξησης των τιμών στην ενέργεια και σημείωσε πως η ειδοποιός διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι παλαιότερα, το φυσικό αέριο ήταν προσδεχόμενο στις διακυμάνσεις του πετρελαίου, κάτι που άλλαξε με τον ερχομό του φθηνότερου LNG αλλά και εξαιτίας του ότι μετατράπηκε σε χρηματιστηριακό προϊόν. Τέλος, υπογράμμισε πως η Ευρώπη απέτυχε να δημιουργήσει, τον καιρό της ύφεσης, μηχανισμούς αντιστάθμισης των τιμών.

Ο Δρ. Ιωάννης Τζώρτζης, Νομικός Σύμβουλος για το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) ανέλυσε το Σχέδιο και ανέφερε πως αυτή η μετάβαση δεν μπορεί να είναι μόνο πράσινη, αλλά και δίκαιη, κερδοφόρα και αναπτυξιακή.

Ο Δρ. Μιχάλης Αγρανιώτης, Vice President, Energy Solutions, MPE μίλησε για τις προκλήσεις και ευκαιρίες για την απανθρακοποίηση του ηλεκτροπαραγωγικού τομέα, αλλά και για τις κύριες εθνικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε. όσον αφορά στην παραγωγή μπλε υδρογόνου, αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα κ.α..

Η Διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του Ομίλου ΕΛΠΕ, κα. Λιάνα Γούτα, μίλησε για τα πράσινα καύσιμα του μέλλοντος και τους φιλόδοξους στόχους της χώρας και της ΕΕ για το 2030 και το 2050. Ανέφερε πως έως το 2030 θα κυκλοφορούν 30 εκατ. οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων και 80.000 φορτηγά μηδενικών εκπομπών ρύπων και τέλος, έκανε λόγο για την πιθανή χρήση ανανεώσιμων καυσίμων καθώς, για τα οφέλη των καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, ενώ αναφέρθηκε στο μετασχηματισμό της βιομηχανίας διύλισης που έχει ήδη ξεκινήσει.

Στο συνέδριο τοποθετήθηκαν επιπλεον ο Δρ. Παναγιώτης Παπασταματίου, Γενικός Διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ και η Research Fellow του ΙΕΝΕ, κα Ειρήνη Τερζίδου.