Σταϊκούρας: Ισχυρή και βιώσιμη η ανάπτυξη παρά τις δυσκολίες

Με κεντρικό θέμα “Sustaining Growth & Investment Momentum”, πραγματοποιήθηκε σήμερα με μεγάλη επιτυχία, εξαιρετική συμμετοχή και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας, το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο της Capital Link με τίτλο “Sustaining Growth & Investment Momentum” με φυσική παρουσία, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange, μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισμούς.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας – Υπουργείο Εξωτερικών, υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη, απολαμβάνοντας την υποστήριξη κορυφαίων χορηγών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η «JP MORGAN» και η «TEN Ltd (Tsakos Energy Navigation)». Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσμό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εμφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών, πολιτικών αξιωματούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική και εκπροσώπων μεγάλων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Η ατζέντα περιλάμβανε θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που κάλυψαν εξαιρετικοί ομιλητές.

Το Συνέδριο ξεκίνησε με ομιλία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω webcast με θέμα “Sustaining Growth & Investment Momentum”.

Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, ως Κύριος Ομιλητής του Συνεδρίου, ανέπτυξε την αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και τους στόχους της Κυβέρνησης, κάνοντας κεντρική ομιλία με θέμα : «GOVERNMENT ECONOMIC POLICY & OBJECTIVES».

Ο Χρ. Σταϊκούρας συμμετείχε στο επίσημο μεσημεριανό γεύμα κατά τη διάρκεια του οποίου έκαναν ομιλίες : ο κ. John Tuttle, Vice Chairman – NYSE ; President - NYSE Institute, Intercontinental Exchange Inc. (NYSE: ICE), o κ. Γιάννος Κοντόπουλος, CEO - ATHEX Group ο Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder, President & CEO - TEN Ltd. και ο κ. Takis Georgakopoulos, Global Head of Payments, Managing Director - JP Morgan. Κεντρική ομιλία έκαναν ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ο κ. Nikos Stathopoulos - Chairman of Europe - BC Partners.

Συναντήσεις Ξένων Θεσμικών Επενδυτών: Ο Χρ. Σταϊκούρας συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων με Ξένους θεσμικούς Επενδυτές, πλαισιωμένος από τον κ. Μιχάλη Αργυρού, Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων. Όπως κάθε χρόνο, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα δικτύωσης μέσα από one-to-one meetings με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, με εισηγμένες και μη εταιρείες, καθώς και με μέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας στην ομιλία του τόνισε τα εξής: «Σε αυτή την ταραχώδη περίοδο παρατεταμένης υψηλής αβεβαιότητας και αστάθειας, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας αποτελεί μείζονα πρόκληση. Οι Κυβερνήσεις καλούνται να συνεργαστούν και να αναπτύξουν έγκαιρες, αποτελεσματικές και διορατικές πολιτικές. Στην περίπτωση της Ελλάδας, την τελευταία τριετία η Κυβέρνηση σχεδιάζει και εφαρμόζει πολιτικές που αντανακλούν τις παραπάνω αρχές και οδηγούν σε σημαντικά επιτεύγματα, όπως επιβεβαιώνουν όλα τα “ενδιαφερόμενα μέρη” (“stakeholders”):

1ον. Συνεχίζουμε να υπερβαίνουμε τις προβλέψεις για την ανάπτυξη.

2ον. Η σύνθεση του ΑΕΠ αλλάζει προς θετική κατεύθυνση.

3ον. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας είναι θετικές.

4ον. Ο τραπεζικός τομέας έχει σημειώσει, και εξακολουθεί να σημειώνει, αξιοσημείωτη πρόοδο.

5ον. Τα δημόσια οικονομικά συνεχίζουν να κινούνται σε πορεία βελτίωσης.

6ον. Το δημόσιο χρέος βρίσκεται σε τροχιά μείωσης που αποτελεί ρεκόρ.

7ον. Η αξιοπιστία της χώρας ενισχύεται.

Συνοψίζοντας, η ελληνική οικονομία, παρά τις δύσκολες περιστάσεις, έχει επιτύχει ισχυρή ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη, η ανεργία έχει μειωθεί, τα δημόσια οικονομικά έχουν βελτιωθεί και έχουν υλοποιηθεί συγκεκριμένες, ευρείας κλίμακας μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις.

Συνεπώς, είναι καθοριστικής σημασίας να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια φιλο-αναπτυξιακή, δημοσιονομικά συνετή και μεταρρυθμιστική οικονομική στρατηγική, βασισμένη σε 7 πυλώνες:

1ος πυλώνας: Εφαρμογή στοχευμένων μέτρων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις των πολυ-επίπεδων κρίσεων, ιδίως για το πιο ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας.

2ος πυλώνας: Εφαρμογή αξιόπιστης και συνετής δημοσιονομικής πολιτικής.

Αυτό, σε συνδυασμό με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, αποτελεί την “κεντρική κατεύθυνση” στον οδικό χάρτη μας για την επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας.

3ος πυλώνας: Ενίσχυση της ρευστότητας για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην πραγματική οικονομία, μέσω της υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

4ος πυλώνας: Εφαρμογή φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την κωδικοποίηση της εργατικής νομοθεσίας, τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.

5ος πυλώνας: Εφαρμογή μιας έξυπνης εκδοτικής στρατηγικής, βασισμένης στις χαμηλές μέσες ετήσιες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες και στην ενεργητική διαχείριση υφιστάμενων υποχρεώσεων (liability management), που επιτρέπει τη διατήρηση σημαντικού ύψους ταμειακών διαθεσίμων.

6ος πυλώνας: Εφαρμογή μέτρων δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, παράλληλα με την εφαρμογή κοινωνικής πολιτικής για τους πιο ευάλωτους πολίτες.

7ος πυλώνας: Ενίσχυση της Άμυνας της χώρας, με αυξημένες δαπάνες αγοράς οπλικών συστημάτων.

Είναι σαφές πως, παρά τις δυσκολίες και τη διεθνή αστάθεια, η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα, έχει εισέλθει σε ένα νέο κεφάλαιο.

Όμως, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μακροχρόνια αβεβαιότητα, σημαντικές προκλήσεις και καθοδικούς κινδύνους που συνδέονται με τις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό. Έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που εγείρονται, αλλά έχουμε επίσης την ικανότητα, την εμπειρία και τη γνώση, ώστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά και μεθοδικά, διαφυλάσσοντας όλα όσα επιτύχαμε και κεφαλαιοποιώντας την πρόοδό μας, προκειμένου να ενισχύσουμε περαιτέρω την ελληνική οικονομία και να βελτιώσουμε τις προοπτικές της χώρας».