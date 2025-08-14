Εφορία: «Τρέχουν» έλεγχοι – εξπρές για αδήλωτα εισοδήματα έπειτα από καταγγελίες πολιτών

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε μία απόδειξη ότι ανταποκρίνεται στις καταγγελίες πολιτών για αυθαιρεσίες, προχωρά τον σχεδιασμό ενός επίσημου «εργαλείου», το οποίο θα βοηθά στον εντοπισμό και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, δημιουργεί έναν νέο μηχανισμό παραλαβής, αξιολόγησης και αξιοποίησης των πληροφοριών, όπως μεταδίδει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Με απόφαση του διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνεται τριμελής επιτροπή στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Υψηλού Εισοδήματος και Περιουσίας. Η επιτροπή θα έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση κάθε καταγγελίας, μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών.

Με αυτόν τον τρόπο, η Αρχή κάνει σαφώς τακτικότερη την αντιμετώπιση των καταγγελιών πολιτών για κρυμμένα ή αδήλωτα εισοδήματα και μάλιστα σε χρόνο – ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα.

Με βάση την απόφαση:

– Η καταχώριση κάθε καταγγελίας («πληροφοριακού δελτίου», όπως ονομάζεται στη γλώσσα των ελεγκτών) στη λίστα της εφαρμογής της Διαχείρισης Υποθέσεων (Case Management) της ΑΑΔΕ, θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του από οιαδήποτε υπηρεσία (π.χ. από τις ΔΟΥ οποιασδήποτε τάξης, τα Ελεγκτικά Κέντρα, το ΚΕΜΕΦ, τα ΚΕΒΕΙΣ, τα ΚΕΦΟΚ, τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, τις ΥΕΔΔΕ, τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων – ΔΙΕΣΕΛ κ.ά.

– Στο δεύτερο στάδιο, αναλαμβάνει δουλειά η Τριμελής Επιτροπή που θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί, μέσα στις επόμενες πέντε εργάσιμες ημέρες, κάθε καταγγελία.

– Με βάση τη βαθμολογία κάθε καταγγελίας που θα λαμβάνει από την τριμελή επιτροπή, θα βγαίνουν οι υποθέσεις προς έλεγχο με σειρά σπουδαιότητας και βάσει των στοιχείων που έδιναν οι καταγγελίες.

– Με τα νέα δεδομένα, κάθε 15 μέρες ή δύο φορές τον μήνα, η ΑΑΔΕ θα ελέγχει –και εσωτερικά– αν οι καταγγελίες ελέγχονται στους χρόνους που πρέπει.

Το νέο σύστημα, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, φιλοδοξεί να δώσει τέλος στην καθυστέρηση με την οποία αντιμετωπίζονταν κάποτε τέτοιου είδους διαδικασίες, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο».

Η Αρχή μετατρέπει τα «πληροφοριακά δελτία» –όπως τα ονομάζει με τον δικό της τρόπο– σε ένα ισχυρό όπλο κατά της φοροδιαφυγής· και στις περιπτώσεις αυτές, κρίσιμη είναι η ταχύτητα στην αξιολόγηση των στοιχείων, καθώς συχνά τα δεδομένα που παρέχουν οι πολίτες είναι πιο χρήσιμα όταν είναι «φρέσκα».

Κοινό μυστικό είναι ότι οι καλύτερες πληροφορίες των ελεγκτικών μηχανισμών έρχονται συνήθως από πρώην συζύγους, πρώην λογιστές και πρώην συνεργάτες των καταγγελλομένων.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι είναι πάντα ειλικρινείς, πλήρεις και αξιόπιστες. Με το νέο σύστημα, πάντως, καμία καταγγελία δεν θα μένει αναξιοποίητη, χωρίς να την έχει ελέγξει καν ανθρώπινο μάτι.

Η αρχή είναι απλή: Η απόφαση Πιτσιλή ορίζει κριτήρια για την αξιολόγηση και ταξινόμηση αυτών των πληροφοριών. Πέρα από τις σφικτές διορίες, η διαδικασία στηρίζεται και στη δημιουργία ενός συστήματος βαθμολόγησης και κατάταξης. Κάθε υπόθεση φιλτράρεται και της αποδίδεται ένας αριθμός από το «0» έως το «4», ανάλογα με τη βαρύτητα και την αξιοπιστία των στοιχείων που περιέχει.

Απώτερος στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι η αξιοποίηση του όγκου των πληροφοριών για τον εντοπισμό φορολογουμένων μεγάλου πλούτου.

Η εστίαση σε αυτή την κατηγορία δεν είναι τυχαία. Τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία επιδεικνύουν ότι μόνο το α’ πεντάμηνο του έτους, έλεγχοι σε πάνω από 6.000 τέτοιες υποθέσεις οδήγησαν σε πρόστιμα 26,4 εκατ. ευρώ και σε μηνυτήριες αναφορές κατά 21 προσώπων.

Αυτό αποδεικνύει ότι οι καταγγελίες, όταν αξιολογούνται σωστά, μπορούν να αποκαλύψουν σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

