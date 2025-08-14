Εφορία: «Τρέχουν» έλεγχοι – εξπρές για αδήλωτα εισοδήματα έπειτα από καταγγελίες πολιτών

Νέος μηχανισμός αξιολόγησης καταγγελιών για φοροδιαφυγή

Newsbomb

Εφορία: «Τρέχουν» έλεγχοι – εξπρές για αδήλωτα εισοδήματα έπειτα από καταγγελίες πολιτών
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σε μία απόδειξη ότι ανταποκρίνεται στις καταγγελίες πολιτών για αυθαιρεσίες, προχωρά τον σχεδιασμό ενός επίσημου «εργαλείου», το οποίο θα βοηθά στον εντοπισμό και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Συγκεκριμένα, δημιουργεί έναν νέο μηχανισμό παραλαβής, αξιολόγησης και αξιοποίησης των πληροφοριών, όπως μεταδίδει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Με απόφαση του διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή, συστήνεται τριμελής επιτροπή στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Υψηλού Εισοδήματος και Περιουσίας. Η επιτροπή θα έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση κάθε καταγγελίας, μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών.

Με αυτόν τον τρόπο, η Αρχή κάνει σαφώς τακτικότερη την αντιμετώπιση των καταγγελιών πολιτών για κρυμμένα ή αδήλωτα εισοδήματα και μάλιστα σε χρόνο – ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα.

Με βάση την απόφαση:

– Η καταχώριση κάθε καταγγελίας («πληροφοριακού δελτίου», όπως ονομάζεται στη γλώσσα των ελεγκτών) στη λίστα της εφαρμογής της Διαχείρισης Υποθέσεων (Case Management) της ΑΑΔΕ, θα πρέπει να ολοκληρώνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του από οιαδήποτε υπηρεσία (π.χ. από τις ΔΟΥ οποιασδήποτε τάξης, τα Ελεγκτικά Κέντρα, το ΚΕΜΕΦ, τα ΚΕΒΕΙΣ, τα ΚΕΦΟΚ, τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, τις ΥΕΔΔΕ, τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων – ΔΙΕΣΕΛ κ.ά.

– Στο δεύτερο στάδιο, αναλαμβάνει δουλειά η Τριμελής Επιτροπή που θα αξιολογεί και θα βαθμολογεί, μέσα στις επόμενες πέντε εργάσιμες ημέρες, κάθε καταγγελία.

– Με βάση τη βαθμολογία κάθε καταγγελίας που θα λαμβάνει από την τριμελή επιτροπή, θα βγαίνουν οι υποθέσεις προς έλεγχο με σειρά σπουδαιότητας και βάσει των στοιχείων που έδιναν οι καταγγελίες.

– Με τα νέα δεδομένα, κάθε 15 μέρες ή δύο φορές τον μήνα, η ΑΑΔΕ θα ελέγχει –και εσωτερικά– αν οι καταγγελίες ελέγχονται στους χρόνους που πρέπει.

Το νέο σύστημα, με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, φιλοδοξεί να δώσει τέλος στην καθυστέρηση με την οποία αντιμετωπίζονταν κάποτε τέτοιου είδους διαδικασίες, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο».

Η Αρχή μετατρέπει τα «πληροφοριακά δελτία» –όπως τα ονομάζει με τον δικό της τρόπο– σε ένα ισχυρό όπλο κατά της φοροδιαφυγής· και στις περιπτώσεις αυτές, κρίσιμη είναι η ταχύτητα στην αξιολόγηση των στοιχείων, καθώς συχνά τα δεδομένα που παρέχουν οι πολίτες είναι πιο χρήσιμα όταν είναι «φρέσκα».

Κοινό μυστικό είναι ότι οι καλύτερες πληροφορίες των ελεγκτικών μηχανισμών έρχονται συνήθως από πρώην συζύγους, πρώην λογιστές και πρώην συνεργάτες των καταγγελλομένων.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι είναι πάντα ειλικρινείς, πλήρεις και αξιόπιστες. Με το νέο σύστημα, πάντως, καμία καταγγελία δεν θα μένει αναξιοποίητη, χωρίς να την έχει ελέγξει καν ανθρώπινο μάτι.

Η αρχή είναι απλή: Η απόφαση Πιτσιλή ορίζει κριτήρια για την αξιολόγηση και ταξινόμηση αυτών των πληροφοριών. Πέρα από τις σφικτές διορίες, η διαδικασία στηρίζεται και στη δημιουργία ενός συστήματος βαθμολόγησης και κατάταξης. Κάθε υπόθεση φιλτράρεται και της αποδίδεται ένας αριθμός από το «0» έως το «4», ανάλογα με τη βαρύτητα και την αξιοπιστία των στοιχείων που περιέχει.

Απώτερος στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι η αξιοποίηση του όγκου των πληροφοριών για τον εντοπισμό φορολογουμένων μεγάλου πλούτου.

Η εστίαση σε αυτή την κατηγορία δεν είναι τυχαία. Τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία επιδεικνύουν ότι μόνο το α’ πεντάμηνο του έτους, έλεγχοι σε πάνω από 6.000 τέτοιες υποθέσεις οδήγησαν σε πρόστιμα 26,4 εκατ. ευρώ και σε μηνυτήριες αναφορές κατά 21 προσώπων.

Αυτό αποδεικνύει ότι οι καταγγελίες, όταν αξιολογούνται σωστά, μπορούν να αποκαλύψουν σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:13ΚΟΣΜΟΣ

Viral τα «κουνέλια- Φρανσκεστάιν» με μαύρα κέρατα - Πόσο αληθινές είναι οι ανατριχιαστικές εικόνες

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ήρωας εκπαιδευτής καταδύσεων έσωσε δύτες από ταχύπλοο που έπεσε πάνω τους - Συγκεντρώθηκαν 50.000 δολάρια για τα ιατρικά του έξοδα

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Εντοπίστηκε γκαζάκι σε αρχαιολογικό χώρο στο χωριό Βούντενη

09:04ΚΟΣΜΟΣ

SOS για τον καύσωνα στις σκανδιναβικές χώρες: «Τροπικές νύχτες» στη Σουηδία, «30ρια» στη Φινλανδία και νεκροί τάρανδοι

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Μαζική διαμαρτυρία για την άφιξη κρουαζιερόπλοιου που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες - Δείτε φωτογραφίες

08:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οκτώ μπόνους για συνεπείς φορολογούμενους - Ποιοι θα έχουν εκπτώσεις και επιστροφή φόρων

08:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πόπη Χριστοδούλου: Ποια ήταν η Μάρθα - Ρίτσα του «Παρά πέντε» - Βίντεο

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Βαθρακογιάννης: Βελτιωμένη εικόνα σε όλα τα μέτωπα – «Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα»

08:37ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Το «χάσμα οργασμού» για τις γυναίκες δεν βελτιώνεται με την ηλικία

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Σε αυτές τις περιοχές σημειώνονται μπλακ άουτ

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει συνέπειες» εάν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία στην Ουκρανία - Δύσπιστοι οι Ευρωπαίοι

08:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Google μετατρέπει 2 δισεκατομμύρια smartphones σε παγκόσμιο σύστημα προειδοποίησης σεισμών

08:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, καλύτερη εικόνα σε Χίο, Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα – Δύο προσαγωγές και μία σύλληψη για εμπρησμό

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 27χρονος οδηγός, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε στηθαίο

08:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche 718 RSK είναι ένα από τα πιο σπάνια αγωνιστικά

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απώλεια για την παρέα του «Παρά Πέντε» - Έφυγε η «Ρίτσα - Μάρθα», η «υπηρέτρια» της Ντάλιας

08:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εφορία: «Τρέχουν» έλεγχοι – εξπρές για αδήλωτα εισοδήματα έπειτα από καταγγελίες πολιτών

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι είναι οι ξηρές καταιγίδες - Πόσο επικίνδυνες είναι για πυρκαγιές

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας για την έξοδο των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν με νοιάζει, ας γ...α δεκαπέντε ώρες»: Ο TikToker-αστυνομικός που «έκαιγε» την ΕΛ.ΑΣ. με κάθε του λέξη - Νέες συνομιλίες

06:48ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη εμφάνιση: Η τρομερή λύκαινα επιστρέφει από την εξαφάνιση μετά από 12.000 χρόνια

06:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκλειστικό Newsbomb - Ντοκουμέντα από τη σύλληψη 25χρονου για εμπρησμό στην Πάτρα

08:27ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Διάσπαρτες εστίες στην Πάτρα, καλύτερη εικόνα σε Χίο, Ζάκυνθο και Φιλιππιάδα – Δύο προσαγωγές και μία σύλληψη για εμπρησμό

08:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απώλεια για την παρέα του «Παρά Πέντε» - Έφυγε η «Ρίτσα - Μάρθα», η «υπηρέτρια» της Ντάλιας

06:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

04:30ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Πόπη Χριστοδούλου – Είχε ξεχωρίσει για τον ρόλο της υπηρέτριας στο «Πάρα Πέντε»

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Πούτιν θα αντιμετωπίσει συνέπειες» εάν δεν συμφωνηθεί εκεχειρία στην Ουκρανία - Δύσπιστοι οι Ευρωπαίοι

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: Συγκλονιστική μαρτυρία στο Newsbomb - «Κάηκε το σπίτι μου, ευτυχώς πρόλαβα πήρα τη γυναίκα μου και έφυγα»

07:13ΚΟΣΜΟΣ

Ιός chikungunya: Συναγερμός και στην Ευρώπη μετά τα χιλιάδες κρούσματα - Ταξιδιωτικές συστάσεις

08:37ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Το «χάσμα οργασμού» για τις γυναίκες δεν βελτιώνεται με την ηλικία

09:04ΚΟΣΜΟΣ

SOS για τον καύσωνα στις σκανδιναβικές χώρες: «Τροπικές νύχτες» στη Σουηδία, «30ρια» στη Φινλανδία και νεκροί τάρανδοι

06:16LIFESTYLE

Φωτιές σε Χίο και Πάτρα - Συγκλονίζει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Περάσαμε μέσα από τις φλόγες»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:24ΓΥΝΑΙΚΑ

Στρώνουμε τραπέζι για τον Δεκαπενταύγουστο με συνταγές ανά την Ελλάδα

08:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οκτώ μπόνους για συνεπείς φορολογούμενους - Ποιοι θα έχουν εκπτώσεις και επιστροφή φόρων

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 27χρονος οδηγός, έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε στηθαίο

06:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Διακοπές τέλος για τους μισούς Έλληνες - Χαμηλή η κίνηση και στις θερινές εκπτώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ