Ποια προϊόντα θα είναι πιο ακριβά από το φθινόπωρο

Όπως εκτιμούν οι ενώσεις καταναλωτών από το φθινόπωρο αρκετά προϊόντα θα είναι πιο ακριβά 

Ποια προϊόντα θα είναι πιο ακριβά από το φθινόπωρο

Ανατιμήσεις αναμένονται από το φθινόπωρο σε αρκετά προϊόντα 

Νέες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά αναμένονται από το φθινόπωρο. Οι τιμές σε φρούτα, ψάρια και κρέας έχουν αυξηθεί αρκετά, με τους καταναλωτές να αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον μήνα Ιούλιο, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι αυξήθηκε ο πληθωρισμός στα φρούτα 19,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο Ιούλιο του 2024», ανέφερε στο MEGA ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας.

«Αυτή η μεγάλη έκρηξη των τιμών δεν δικαιολογείται γιατί αυτό, το οποίο συνέβη πέρυσι λόγω της ξηρασίας, είχε πολύ μειωμένη παραγωγή, φέτος έγινε μία πάρα πολύ καλή παραγωγή. Εδώ τώρα λοιπόν και οι παραγωγοί και οι αγρότες αλλά και οι έμποροι, αυτό το οποίο κοιτάνε, κοιτάνε να βγάλουν τα σπασμένα» πρόσθεσε.

Μάλιστα, ο κ. Ραυτόπουλος συνεχίζει: «Βλέπουμε να παραμένουν υψηλά και τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια και τα βερίκοκα σε τιμές, οι οποίες σε άλλη εποχή πέρυσι, για παράδειγμα, ήταν σχεδόν στο 80% της τιμής τους. Φέτος είναι στα περίπου 3,5 ευρώ. Πέρυσι τέτοια εποχή ήταν περίπου στο 1,5 με 2 ευρώ».

«Περαιτέρω ανατιμήσεις το φθινόπωρο»

«Βλέπουμε τεράστιες ανατιμήσεις στα φρούτα, όπως αυτό προκύπτει και από την ΕΛΣΤΑΤ, αλλά δεν βλέπουμε μόνο στα φρούτα, βλέπουμε και στα κρέατα, βλέπουμε και στα ψάρια, βλέπουμε και στον καφέ, βλέπουμε και στα είδη ζαχαροπλαστείου», τονίζει, σημειώνοντας: «Η απόσταση η οποία βλέπουμε στην τιμή από το χωράφι στο ράφι, είναι από 3 έως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και 10 φορές παραπάνω το προϊόν αγοράζει ο καταναλωτής από ό,τι το πουλάει ο παραγωγός».

Σύμφωνα με τον κ. Ραυτόπουλο: «Θα υπάρχουν περαιτέρω ανατιμήσεις το φθινόπωρο. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι λόγω της μεγάλης αύξησης τόσο των εργατικών χεριών, που λείπουν κιόλας, αλλά και τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα και όλα τα αυτά τα οποία χρειάζεται για να παράξει το προϊόν ο παραγωγός, ο αγρότης, θα δούμε μεγαλύτερες αυξήσεις τους επόμενους μήνες στα προϊόντα».

