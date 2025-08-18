Πανάκριβα τα φρούτα σε λαϊκές και σούπερ μάρκετ: Πόσο κοστίζουν νεκταρίνια, ροδάκινα και αχλάδια

«Φαρμάκι» είναι οι τιμές στα φρούτα, όπως λένε οι καταναλωτές. Συνεχείς αυξήσεις σε πολλά προϊόντα και βασικά αγαθά έχουν ως αποτέλεσμα να εξανεμίζεται το εισόδημά τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, οι ανατιμήσεις στα φρούτα φτάνουν το 20%.

Οι τιμές στα φρούτα

Σύκα: 5 – 7 ευρώ /κιλό (λαϊκές αγορές), 7,5 ευρώ/κιλό (σούπερ μάρκετ), 6,90 ευρώ/κιλό (μανάβικα)

Σταφύλια: 1,80 – 2,5 ευρώ/κιλό (λαϊκές αγορές), 3,18 ευρώ/κιλό (σούπερ μάρκετ), 4,20 ευρώ/κιλό (μανάβικα)

Ροδάκινα: 2 – 2,5 ευρώ/κιλό (λαϊκές αγορές), 3,25 – 3.89 ευρώ/κιλό (σούπερ μάρκετ), 2,25€/κιλό (μανάβικα)

Νεκταρίνια: 2 – 2,5 ευρώ/κιλό (λαϊκές αγορές), 3,75 ευρώ/κιλό (σούπερ μάρκετ), 2,25€/κιλό (μανάβικα)

Αχλάδια: 2,5 – 3 ευρώ/κιλό (λαϊκές αγορές), 3,87 ευρώ/κιλό (σούπερ μάρκετ), 3,76 ευρώ/κιλό (μανάβικα)

Απλησίαστα ψάρια και κρέας

Απλησίαστα όμως έχουν γίνει και τα ψάρια, με αυξήσεις 7% ενώ οι τιμές για το κρέας έχουν αύξηση 6,2%.

Οι καταναλωτές πάντως, είναι ιδιαίτερα καταπονημένοι μετά από 5 χρόνια πληθωριστικών πιέσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι αυξήσεις στα τρόφιμα από τον Ιούλιο του 2020 μέχρι τον Ιούλιο του 2025 είναι 34,5%.

Το φθινόπωρο προμηνύεται ακόμα πιο δύσκολο, καθώς οι τιμές των τροφίμων αποδεικνύονται ευάλωτες σε κάθε… γύρισμα του καιρού, στην παραμικρή αλλαγή των συνθηκών της καθημερινότητας.