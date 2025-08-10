Ακρίβεια: Αυξήσεις «φωτιά» σε φρούτα, ελαιόλαδο, ενοίκια, ρεύμα - «Φαρμάκι» ο καφές

Μεγάλες αυξήσεις καταγράφηκαν τον Ιούλιο στις τιμές των τροφίμων και στη στέγαση, πιέζοντας ολοένα και περισσότερο τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, με αισθητή άνοδο στο 3,1% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, έναντι 2,8% τον Ιούνιο.

Η άνοδος οφείλεται κυρίως στις σημαντικές αυξήσεις που καταγράφονται σε βασικά προϊόντα διατροφής και ενέργειας.

Πρωταθλητές ακρίβειας

Η μεγαλύτερη πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό έρχεται από τα τρόφιμα, με τις τιμές σε βασικά είδη να παρουσιάζουν εκρηκτική άνοδο:

Φρούτα : +19,3%

Καφές : +16,8%

Ψάρια νωπά : +7,0%

Ζάχαρη, σοκολάτες, γλυκά, παγωτά : +6,4%

Κρέατα : +6,2%

Προϊόντα αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής: +5,8%

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συνεχιζόμενη άνοδος της τιμής του κρέατος, που αποδίδεται τόσο στις επιπτώσεις από ζωονόσους στο εγχώριο ζωικό κεφάλαιο όσο και στην ακριβή τιμή του εισαγόμενου μοσχαρίσιου κρέατος.

Εκτός από τα τρόφιμα, η ακρίβεια χτυπά και τη στέγαση. Οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος και τα ενοίκια επιβαρύνουν σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά

Ηλεκτρικό ρεύμα : +18,9%

Ενοίκια κατοικιών : +11,3%

Φυσικό αέριο: +4,4%

Διψήφια αύξηση 11% στις τιμές των ενοικίων κατέγραψε ο πληθωρισμός με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αντίστοιχη αύξηση στις τιμές δείχνουν και τα στοιχεία των μεσιτικών γραφείων με ακριβότερες περιοχές να αναδεικνύονται τα νότια προάστια της Αθήνας.

Την ίδια ώρα οι κλίνες AIRBNB ξεπέρασαν σε ένα έτος το φράγμα του ενός εκατομμυρίου.

