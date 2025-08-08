Πληθωρισμός 3,1% τον Ιούλιο, με ανατιμήσεις 11,3% στα ενοίκια

Σε ετήσια βάση, ο ΔΤΚ παρουσίασε άνοδο 3,1% τον Ιούλιο του 2025 συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2024

Πληθωρισμός 3,1% τον Ιούλιο, με ανατιμήσεις 11,3% στα ενοίκια
EUROKINISSI.
Η αύξηση 0,4% του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Ιούλιο του 2025 σε σχέση με τον Ιούνιο αποδίδεται κυρίως στις μεταβολές που σημειώθηκαν στις ομάδες «μεταφορές» και «στέγαση», σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό.

Σε ετήσια βάση, ο ΔΤΚ παρουσίασε άνοδο 3,1% τον Ιούλιο του 2025 συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2024. Υπενθυμίζεται ότι την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (Ιούλιος 2024 προς Ιούλιο 2023), η ετήσια αύξηση ήταν 2,7%.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,6%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου
2023 - Ιουλίου 2024.

Οι κυριότερες μεταβολές τιμών από τη σύγκριση δεικτών Ιουλίου 2025 με Ιούλιο 2024 και επιπτώσεις τους στον Γενικό ΔΤΚ:

Η σύγκριση Ιουλίου 2025 - Ιουλίου 2024

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 3,1% τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουλίου 2024, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

  • 2,8% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γιαούρτι, φρούτα (γενικά), λαχανικά κατεψυγμένα, ζάχαρη σοκολάτεςγλυκά-παγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, ελαιόλαδο.
  • 1,8% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.
  • 8,4% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
  • 6,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.
  • 2,0% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα, ιατρικέςοδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.
  • 2,1% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων.
  • 0,8% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μικρά είδη αναψυχής-άνθηκατοικίδια ζώα, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: εξοπλισμό επεξεργασίας ήχου και εικόνας, εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών, διαρκή αγαθά αναψυχής.
  • 2,6% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • 6,2% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ πανδοχεία.
  • 0,6% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας, ασφάλιστρα υγείας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

  • 1,1% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά.

Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

Η σύγκριση Ιουλίου - Ιουνίου 2025

Η μείωση του Γενικού ΔΤΚ κατά 0,4% τον μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

  • 21,5% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων.
  • 1,1% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων.
  • 0,5% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στον εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών.
  • 0,9% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω των γενικών θερινών εκπτώσεων και μείωσης κυρίως των τιμών στα άλλα
    είδη ατομικής φροντίδας.
2. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

  • 0,8% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: μοσχάρι, πουλερικά, νωπά ψάρια, ελαιόλαδο, νωπά λαχανικά, ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά-παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ζυμαρικά, γαλακτοκομικά και αυγά.
  • 1,8% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο.
  • 1,8% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.
  • 0,7% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια ζαχαροπλαστείακαφενεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ πανδοχεία.

