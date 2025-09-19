Ακίνητα: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με περιοχές

Όνειρο απατηλό αποδεικνύεται η αγορά κατοικίας για πολλές ελληνικές οικογένειες με τα μέχρι στιγμής δεδομένα της αγοράς ακινήτων, ωστόσο διαφαίνονται κάποιες νέες τάσεις όπως προκύπτει από τη σύγκριση τιμών.

Σύμφωνα με την έρευνα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» με 200.000 ευρώ στην Αττική, κάποιος μπορεί να αγοράσει διαμέρισμα που να είναι είτε μεγάλο είτε νεόδμητο σε μέσο όρο, σε κεντρικό σημείο, μπορεί με ανακαίνιση (για τις παλαιότερες κατασκευές) και ίσως σε καλή περιοχή. Δυστυχώς, είναι θέμα επιλογών, καθώς το διαμέρισμα που έχει όλα τα παραπάνω, κοστίζει περίπου 350.000 ευρώ στον Χολαργό, κοντά στις 400.000 ευρώ στην Πεύκη και 500.000 ευρώ στη Γλυφάδα.

Με 200.000 ευρώ πωλούνται διαμερίσματα που έχουν αρκετά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε άλλες περιοχές. Παράδειγμα, στην Άνω Γλυφάδα πωλούνται μεζονέτες 92-96 τετραγωνικών μέτρων, σε καλά σημεία, και κατασκευής από το 2000 έως το 2008, με τιμές από 200.000 έως 207.000 ευρώ. Δεν είναι σε υψηλό όροφο, ούτε νεόδμητα ή ανακαινισμένα, αλλά είναι σε καλή περιοχή, σε κεντρικά σημεία και άνετα για τη μέση ελληνική οικογένεια.

Αυτή είναι λίγο πολύ η εικόνα σε όλα τα προάστια, με τις τιμές να παίζουν λίγο πάνω, λίγο κάτω.

Διαφορετική είναι η εικόνα στις πιο «φθηνές» περιοχές της Αττικής. Εδώ υπάρχουν τρεις κατηγορίες που ξεχωρίζουν. Η πρώτη είναι το κέντρο της Αθήνας που έχει πλήθος διαμερισμάτων που πωλούνται σε παλαιότερης κατασκευής πολυκατοικίες. Σε αυτά τα χρήματα, πολλά είναι ανακαινισμένα, τριάρι ή τεσσάρι με επιφάνειες από 90 τ.μ. έως και 138 τ.μ.

Η δεύτερη κατηγορία είναι τα δυτικά προάστια. Σε όρους μέσων τιμών είναι πιο φθηνά από το κέντρο, όμως υπάρχει μία σημαντική διαφορά. Τα δυτικά έχουν περισσότερες νέες οικοδομές και κάποιος μπορεί να βρει «φρέσκο» ακίνητο σε Περιστέρι, Χαϊδάρι, Αιγάλεω, Πετρούπολη κ.λπ.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα:

