Ακίνητα: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με περιοχές

Οι περιοχές στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη με τιμές κάτω από τον μέσο όρο της αγοράς

Newsbomb

Ακίνητα: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με περιοχές
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όνειρο απατηλό αποδεικνύεται η αγορά κατοικίας για πολλές ελληνικές οικογένειες με τα μέχρι στιγμής δεδομένα της αγοράς ακινήτων, ωστόσο διαφαίνονται κάποιες νέες τάσεις όπως προκύπτει από τη σύγκριση τιμών.

Σύμφωνα με την έρευνα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» με 200.000 ευρώ στην Αττική, κάποιος μπορεί να αγοράσει διαμέρισμα που να είναι είτε μεγάλο είτε νεόδμητο σε μέσο όρο, σε κεντρικό σημείο, μπορεί με ανακαίνιση (για τις παλαιότερες κατασκευές) και ίσως σε καλή περιοχή. Δυστυχώς, είναι θέμα επιλογών, καθώς το διαμέρισμα που έχει όλα τα παραπάνω, κοστίζει περίπου 350.000 ευρώ στον Χολαργό, κοντά στις 400.000 ευρώ στην Πεύκη και 500.000 ευρώ στη Γλυφάδα.

Με 200.000 ευρώ πωλούνται διαμερίσματα που έχουν αρκετά από τα παραπάνω χαρακτηριστικά σε άλλες περιοχές. Παράδειγμα, στην Άνω Γλυφάδα πωλούνται μεζονέτες 92-96 τετραγωνικών μέτρων, σε καλά σημεία, και κατασκευής από το 2000 έως το 2008, με τιμές από 200.000 έως 207.000 ευρώ. Δεν είναι σε υψηλό όροφο, ούτε νεόδμητα ή ανακαινισμένα, αλλά είναι σε καλή περιοχή, σε κεντρικά σημεία και άνετα για τη μέση ελληνική οικογένεια.

Αυτή είναι λίγο πολύ η εικόνα σε όλα τα προάστια, με τις τιμές να παίζουν λίγο πάνω, λίγο κάτω.

Διαφορετική είναι η εικόνα στις πιο «φθηνές» περιοχές της Αττικής. Εδώ υπάρχουν τρεις κατηγορίες που ξεχωρίζουν. Η πρώτη είναι το κέντρο της Αθήνας που έχει πλήθος διαμερισμάτων που πωλούνται σε παλαιότερης κατασκευής πολυκατοικίες. Σε αυτά τα χρήματα, πολλά είναι ανακαινισμένα, τριάρι ή τεσσάρι με επιφάνειες από 90 τ.μ. έως και 138 τ.μ.

Η δεύτερη κατηγορία είναι τα δυτικά προάστια. Σε όρους μέσων τιμών είναι πιο φθηνά από το κέντρο, όμως υπάρχει μία σημαντική διαφορά. Τα δυτικά έχουν περισσότερες νέες οικοδομές και κάποιος μπορεί να βρει «φρέσκο» ακίνητο σε Περιστέρι, Χαϊδάρι, Αιγάλεω, Πετρούπολη κ.λπ.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα:

akinhta.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

06:42LIFESTYLE

Μπρος στον δρόμο που άνοιξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος - Η επιστροφή των Βετεράνων

06:38LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο η Μπέλα Χαντίντ: Οι διάσημοι που έδωσαν μάχη με τη νόσο Lyme

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκαν στην Αραβία σπάνια νομίσματα που εμφανίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο ως Ηρακλή

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο μεγάλος γρίφος της κεντροαριστεράς: Διεργασίες, δημοσκοπήσεις και το σχέδιο του «φόρουμ»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο αυστηρός ΚΟΚ σώζει ζωές – Σημαντική μείωση των θανάτων στην άσφαλτο κατά 17,2%, αλλά οι παραβάτες… δεν βάζουν μυαλό – Αναλυτικά στοιχεία, τι λένε ειδικοί

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

06:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μεταφέρει το… άρωμα Ελλάδας από τη Μελβούρνη στο Σίδνεϊ

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τα αποτελέσματα από την 24ωρη λειτουργία μετρό, τραμ και λεωφορείων - Θετική ανταπόκριση από την εστίαση

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ουσίες, κοριοί και μηνύσεις - Πώς η ζωή του τραγουδιστή έγινε «Truman Show»

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ποιος πλήρωνε τον «Δράκο του Αιγάλεω» για τους εμπρησμούς – Τι έδειξε η έρευνα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη Πόλη της Γάζας - Το Ισραήλ προετοιμάζεται για μακρά εκστρατεία

04:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

04:30WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ποιος πλήρωνε τον «Δράκο του Αιγάλεω» για τους εμπρησμούς – Τι έδειξε η έρευνα

06:38LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο η Μπέλα Χαντίντ: Οι διάσημοι που έδωσαν μάχη με τη νόσο Lyme

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

06:42LIFESTYLE

Μπρος στον δρόμο που άνοιξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος - Η επιστροφή των Βετεράνων

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

18:36LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Δίνει «σκληρή μάχη» με τη νόσο του Lyme - Εικόνες μέσα από το νοσοκομείο

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκαν στην Αραβία σπάνια νομίσματα που εμφανίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο ως Ηρακλή

06:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με περιοχές

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εθνική Οδό στο ύψος του Μαρτίνου: Νεκρός μετά από σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα ένας άνδρας

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Monic Karungi: Η συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου της γυναίκας των porta potty party - Τα ακραία φετίχ, ο εγκέφαλος του δικτύου και η έρευνα των συγγενών

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ουσίες, κοριοί και μηνύσεις - Πώς η ζωή του τραγουδιστή έγινε «Truman Show»

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα επίθεση λύκου σε 5χρονη στον Νέο Μαρμαρά - Σώθηκε χάρη στην επέμβαση περαστικού

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ