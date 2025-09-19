Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb

Πολλές οι διαταράξεις από εκπομπές θορύβου, οσμών, ρύπων, δονήσεων, αιθάλης κλπ, προερχόμενες τόσο από γειτονικά ακίνητα κατοίκων όσο και από γειτονικούς επαγγελματικούς χώρους

Μάνος Χατζηγιάννης

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb

Όταν οι γείτονες ενοχλούν και δεν είναι συνεργάσιμοι υπάρχει και ο νόμος 

Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ζώντας την καθημερινότητα των μεγαλουπόλεων και της υποχρεωτικής συγκατοίκησης σε μεγάλες πολυκατοικίες ή πυκνοκατοικημένες περιοχές, πολλοί είναι εκείνοι, που έχουν δυσφορήσει ή και απηυδήσει με την συμπεριφορά γειτόνων τους.

Ποια είναι όμως τα δικαιώματά μου και πώς προστατεύομαι όταν ο γείτονάς μου ή η διπλανή στην οικία μου επιχείρηση προκαλεί υπερβολικό θόρυβο, ρύπους, οσμές, κλπ;

Την απάντηση για τα δικαιώματά μας σε κάθε περίπτωση δίνει στο Newsbomb, η δικηγόρος Ειρήνη Καψάλη.

«Η ραγδαίως αυξανόμενη συγκέντρωση ολοένα περισσότερων κατοίκων στους αστικούς ιστούς, έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται καθημερινά περιστατικά προσβολής της νομής, τα οποία σχετίζονται με διαταράξεις από εκπομπές θορύβου, οσμών, ρύπων, δονήσεων, αιθάλης κλπ, προερχόμενες τόσο από γειτονικά ακίνητα κατοίκων όσο και από γειτονικούς επαγγελματικούς χώρους παρακείμενων επιχειρήσεων», αναφέρει αρχικά η κυρία Καψάλη.

Όπως εξηγεί, η νομή συνιστά εμπράγματο δικαίωμα και εννοιολογικά αναλύεται στη φυσική εξουσίαση του ατόμου επάνω σε ένα πράγμα, δηλαδή σε κατοχή, η οποία όμως πρέπει να ασκείται με διάνοια κυρίου. Από τον ορισμό προκύπτει ότι για την κατάφαση της νομής απαιτείται η συνδρομή δύο στοιχείων: α) το σωματικό (corpus) και β) το βουλητικό (animus domini). Το υλικό στοιχείο εκδηλώνεται μέσω των υλικών πράξεων κατοχής στο πράγμα. Χρειάζεται να γίνεται αντιληπτό από κάποιον τρίτο, ότι ο κάτοχος έχει εξακολουθητικό δικαίωμα διάθεσης του πράγματος, χωρίς απαραίτητα να τελεί σε διαρκή σωματική επαφή με αυτό, εν ολίγοις να μετέρχεται ενέργειες που εξωτερικεύουν τη διαρκή του θέληση αλλά και δυνατότητα να εξουσιάζει το πράγμα οποτεδήποτε.

Η διάνοια κυρίου καταφάσκεται όταν ο κάτοχος ασκεί την κατοχή του επί του πράγματος με την πεποίθηση ότι ασκεί την εξουσία του αυτή ως κύριος. Για παράδειγμα, τέτοιες πράξεις δηλωτικές της νομής ακινήτου είναι το να το επιβλέπει ο νομέας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς απαραίτητα να διαμένει μόνιμα σ’ αυτό ή να φροντίζει για τη φύλαξή του, η καταβολή φόρου κληρονομίας, η καλλιέργεια του ακινήτου κλπ.

γειτονες γειτονια

«Για κάθε μέλος του κοινωνικού συνόλου, ρυθμίζεται μέσω του Αστικού Κώδικα (1003 Α.Κ.) η υποχρέωση να ανέχεται διαταράξεις στη νομή του, όταν αυτές απορρέουν από τη συνηθισμένη χρήση ενός ακινήτου. Η υποχρέωση αυτή, όμως, παύει να υφίσταται, όταν: α) η πράξη της προσβολής και το μέγεθός της παραβλάπτει σημαντικά την χρήση του ακινήτου, β) αν η διατάραξη είναι ανθυγιεινή ή αν καθιστά το ακίνητο ακατάλληλο για κατοικία. Επιπλέον, είναι πιθανό από την εκπομπή των ως άνω βλαπτικών εκπομπών, να συντρέχει παράλληλα και προσβολή της προσωπικότητας του νομέα, υπό τις ειδικότερες εκφάνσεις της ως δικαίωμα του καθενός από εμάς να διαβιεί σε ένα ήσυχο περιβάλλον χωρίς ρύπους, θορύβους, αναθυμιάσεις, ως δικαίωμα στην υγεία κλπ.», διευκρινίζει η δικηγόρος στο Newsbomb.

Στην περίπτωση αυτή, όπως υπογραμμίζει, ο νομέας μπορεί να ζητήσει δικαστικά την παύση της διατάραξης, στηριζόμενος στη νομική βάση του άρθρου 57 Α.Κ. (προσβολή προσωπικότητας) και όχι στις διατάξεις περί νομής, ενώ ταυτόχρονα υπέρ αυτού γεννάται δικαίωμα αποζημίωσης του άρθρου 57 παρ. 1 εδ. α’ ΑΚ.

«Ιδιαίτερα όσον αφορά τους θορύβους, κατά τις ώρες κοινής ησυχίας, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996, δηλαδή κατά τη θερινή περίοδο (1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου) από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00, και κατά τη χειμερινή περίοδο (από 1η Οκτωβρίου ως 31η Μαρτίου) από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30, απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που προκαλεί θόρυβο. Συνεπώς, με βάση την ως άνω διάταξη και σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 και 3 του α.ν. 2520/1940, συνάγεται ότι η διατάραξη της ησυχίας μέσω ηχορύπανσης συνιστά παράνομη ενέργεια, η οποία μάλιστα αποτελεί και ποινικό αδίκημα του άρθρου 417 του Ποινικού Κώδικα και διώκεται αυτεπάγγελτα ως πταίσμα», τονίζει η Ειρήνη Καψάλη.

Πράξεις διατάραξης νομής και σχετική νομολογία κατά περίπτωση:

-Θόρυβος προκαλούμενος από ανήλικα τέκνα γειτόνων:

Έχει κριθεί νομολογιακά, κατά την εκδίκαση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ερειδόμενης στη διατάραξη της ησυχίας των αιτούντων και στην εξ αυτού του λόγου προσβολή της προσωπικότητάς τους, ότι από τη φασαρία που δημιουργούν τα ανήλικα παιδιά οικογένειας που διαμένει σε γειτονικό ακίνητο, όπως τσιρίδες, ποδοβολητά, κλάματα και καυγάδες, απειλείται η υγεία των αιτούντων, εκ των οποίων ο ένας είχε προσφάτως υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καρδιάς (stant) και η αιτούσα πιθανολογούταν ότι θα εμφανίσει ψυχικά προβλήματα από την έλλειψη ύπνου και ανάπαυσης. Οι γονείς των ανηλίκων υποχρεώθηκαν από το Δικαστήριο, να παύσουν τη διατάραξη και να μην την επαναλάβουν στο μέλλον.

-Θόρυβος προκαλούμενος από κατοικίδια ζώα:

Όλο και συχνότερα, οδηγούνται στα δικαστήρια, περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεσποζόμενοι σκύλοι ενοχλούν τους κατοίκους, γαβγίζοντας αδιάκοπα, όχι μόνο κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας, αλλά και εκτός αυτών, προκαλώντας μη ανεκτό θόρυβο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Τα δικαστήρια έχουν κρίνει, ότι υφίσταται διατάραξη της νομής των ιδιοκτητών των όμορων ακινήτων, διότι οι ως άνω εξακολουθητικές, βλαπτικές της νομής ενέργειες, ουσιαστικά καταλύουν το δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Παράλληλα, πιθανολογείται ότι από την κατάσταση αυτή δύναται να κινδυνεύσει η ζωή και η υγεία των αιτούντων, από τον προκαλούμενο εκνευρισμό, τις αϋπνίες, την επιδείνωση προϋπάρχοντων προβλημάτων υγείας κλπ. Εν τέλει, οι κάτοχοι των σκύλων διατάσσονται να τα απομακρύνουν εντός ολίγων ημερών, καθώς και να παραλείπουν οιαδήποτε παράβαση της διατάξεων της απόφασης, επ’ απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης.

-Θόρυβος και ακαθαρσίες από περιστέρια γειτονικού ακινήτου:

Αιτούσα, ιδιοκτήτρια ορόφου, στράφηκε με ασφαλιστικά μέτρα κατά της ιδιοκτήτριας του υπερκείμενου ορόφου, η οποία φρόντιζε, ταΐζοντας και ποτίζοντάς τα, τα περιστέρια της περιοχής. Όπως έκρινε η απόφαση: «[…] Η φιλοζωϊκή αυτή συνήθεια της καθ` ης, όμως έχει ενταθεί από τις αρχές Μαίου 2003, με συνέπεια να δημιουργούνται θόρυβοι από τα υπεριπτάμενα πουλιά, καθώς και ακαθαρσίες που δημιουργούν εστία μόλυνσης και δυσωδία. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού περιστεριών προκαλεί ακαθαρσίες στο μπαλκόνι της καθ` ης, με συνέπεια να ρίχνει πάρα πολλά νερά και να δημιουργείται πρόβλημα στις υδρορροές καθώς και στα καταστήματα του ισογείου όπου καταλήγουν τα ακάθαρτα νερά. Όλα τα παραπάνω προκαλούν ιδιαίτερη ενόχληση στους μισθωτές της αιτούσας, καθώς και βλάβη στην πρόσοψη της πολυκατοικίας […]».

-Θόρυβος προκαλούμενος από πρατήρια υγρών καυσίμων – πλυντήρια αυτοκινήτων:

Το επίπεδο των θορύβων που προκαλούνται από τις ως άνω μηχανολογικές εγκαταστάσεις, κρίνονται κάθε φορά ως νόμιμες ή μη (και επομένως ως διαταρακτικές της νομής), δυνάμει των οριζόμενων στο Π.Δ.1180/81.

Στο άρθρο 2 παρ. 5 του ως άνω διατάγματος, ορίζεται ότι ο θόρυβος που προκαλείται από σταθερά μηχανήματα (για παράδειγμα από φυσητήρες, στεγνωτήρια αέρος, τούνελ με βούρτσες πλύσης και ηλεκτρικές σκούπες καθαρισμού) δεν πρέπει να ξεπερνά τα 65 dBA σε βιομηχανική περιοχή, τα 55 dBA σε μικτή περιοχή και τα 50 dBA σε αστική.

Σημειώνεται ότι το επιτρεπόμενο όριο μετράται στο όριο του γηπέδου στο οποίο λειτουργεί η εγκατάσταση. Όμως, όταν το ακίνητο που προκαλεί το θόρυβο βρίσκεται σε επαφή με το ακίνητο του οποίου η νομή διαταράσσεται, το επίπεδο του θορύβου μετράται μέσα στο σπίτι με ανοιχτά παράθυρα και δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 45 dBA.

Κατ’ εξαίρεση, ο θόρυβος που προκαλείται από πιεστικό μηχάνημα εκτόξευσης νερού σε πλυντήριο και λιπαντήριο σταθμού αυτοκινήτων, υπάγεται στο Π.Δ. 455/1976 (άρ. 19) και δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 70 dBA, μετρούμενος σε απόσταση 10 μέτρων από το χώρο του μηχανήματος.

Ο νομέας που διαταράσσεται πρέπει να απευθυνθεί είτε στην Αστυνομία, είτε στο Τμήμα Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, η οποία αναλαμβάνει τη μέτρηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

06:42LIFESTYLE

Μπρος στον δρόμο που άνοιξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος - Η επιστροφή των Βετεράνων

06:38LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο η Μπέλα Χαντίντ: Οι διάσημοι που έδωσαν μάχη με τη νόσο Lyme

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκαν στην Αραβία σπάνια νομίσματα που εμφανίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο ως Ηρακλή

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο μεγάλος γρίφος της κεντροαριστεράς: Διεργασίες, δημοσκοπήσεις και το σχέδιο του «φόρουμ»

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο αυστηρός ΚΟΚ σώζει ζωές – Σημαντική μείωση των θανάτων στην άσφαλτο κατά 17,2%, αλλά οι παραβάτες… δεν βάζουν μυαλό – Αναλυτικά στοιχεία, τι λένε ειδικοί

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

06:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μεταφέρει το… άρωμα Ελλάδας από τη Μελβούρνη στο Σίδνεϊ

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Τα αποτελέσματα από την 24ωρη λειτουργία μετρό, τραμ και λεωφορείων - Θετική ανταπόκριση από την εστίαση

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ουσίες, κοριοί και μηνύσεις - Πώς η ζωή του τραγουδιστή έγινε «Truman Show»

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι θα πει σήμερα ο Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ποιος πλήρωνε τον «Δράκο του Αιγάλεω» για τους εμπρησμούς – Τι έδειξε η έρευνα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι θυελλώδεις άνεμοι φέρνουν νέα πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ: Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός θα κινηθούμε προς τη Πόλη της Γάζας - Το Ισραήλ προετοιμάζεται για μακρά εκστρατεία

04:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

04:30WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Ποιος πλήρωνε τον «Δράκο του Αιγάλεω» για τους εμπρησμούς – Τι έδειξε η έρευνα

06:38LIFESTYLE

Δεν είναι μόνο η Μπέλα Χαντίντ: Οι διάσημοι που έδωσαν μάχη με τη νόσο Lyme

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

06:42LIFESTYLE

Μπρος στον δρόμο που άνοιξε ο Ανδρέας Μικρούτσικος - Η επιστροφή των Βετεράνων

16:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Είναι χρήστης ουσιών» λέει η οικογένειά του!

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

18:36LIFESTYLE

Μπέλα Χαντίντ: Δίνει «σκληρή μάχη» με τη νόσο του Lyme - Εικόνες μέσα από το νοσοκομείο

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκαν στην Αραβία σπάνια νομίσματα που εμφανίζουν τον Μέγα Αλέξανδρο ως Ηρακλή

06:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Πού πωλούνται σπίτια έως 200.000 ευρώ - Αναλυτικός πίνακας με περιοχές

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

23:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εθνική Οδό στο ύψος του Μαρτίνου: Νεκρός μετά από σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα ένας άνδρας

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Monic Karungi: Η συγκλονιστική υπόθεση του θανάτου της γυναίκας των porta potty party - Τα ακραία φετίχ, ο εγκέφαλος του δικτύου και η έρευνα των συγγενών

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Ουσίες, κοριοί και μηνύσεις - Πώς η ζωή του τραγουδιστή έγινε «Truman Show»

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα επίθεση λύκου σε 5χρονη στον Νέο Μαρμαρά - Σώθηκε χάρη στην επέμβαση περαστικού

19:14WHAT THE FACT

Έρχεται το τέλος των κινητών τηλεφώνων - Ποια τεχνολογία θα τα αντικατασταστήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ