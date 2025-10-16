Συνάντηση Πιερρακάκη με τον Τούρκο ΥΠΟΙΚ Σιμσέκ – Έμφαση στην ενίσχυση των επενδύσεων

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, συναντήθηκε σήμερα το πρωί (16/10) στην Ουάσινγκτον με τον υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας, Μεχμέτ Σιμσέκ, στο πλαίσιο της ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής και τουρκικής οικονομίας, υπό το φως των διεθνών ανακατατάξεων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε τομείς κοινού οικονομικού ενδιαφέροντος, στους οποίους η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται:



– Η προώθηση ισχυρότερης διασυνδεσιμότητας μεταξύ των δύο οικονομιών.

– Η ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου, η επέκταση των εξαγωγικών δυνατοτήτων και η διευκόλυνση των εξαγωγών.

– Η ενίσχυση των επενδύσεων και η προώθηση κοινών έργων στους τομείς της καινοτομίας, της πράσινης και της ψηφιακής ανάπτυξης.

– Η συνεργασία μεταξύ επιχειρηματικών ενώσεων και επιμελητηρίων.

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία αύξησης του διμερούς εμπορίου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως.



Επίσης, τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης των επενδυτικών ροών και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προς όφελος της περιφερειακής σταθερότητας και της κοινής ευημερίας.

Ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Σιμσέκ συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και να προωθήσουν πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συνεργασία, τη σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.