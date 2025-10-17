Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 20 έως 24 Οκτωβρίου 2025
Κατά την περίοδο 20 έως 24 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 75.027.009,91 ευρώ σε 86.814 δικαιούχους
Από τις 20 έως τις 24 Οκτωβρίου, προβλέπεται η καταβολή συνολικά 75.027.009,91 ευρώ σε 86.814 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
- Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 20 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 487.009,91 ευρώ σε 29.454 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).
- Από 20 έως 24 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 000 ευρώ σε 60 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
