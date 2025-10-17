Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 20 έως 24 Οκτωβρίου 2025

Από τις 20 έως τις 24 Οκτωβρίου, προβλέπεται η καταβολή συνολικά 75.027.009,91 ευρώ σε 86.814 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

