Νωρίτερα η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων 2025 - Πότε ξεκινούν και πού θα δοθούν

Νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι αναμένεται να ξεκινήσει φέτος η προπληρωμή των επιδομάτων και παροχών της ΔΥΠΑ, καθώς και η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2025 για τους επιδοτούμενους ανέργους.

Εκτός απροόπτου, εκτιμάται ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 15 και 19 Δεκεμβρίου 2025, ενώ πέρυσι είχε ξεκινήσει την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως τις 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενώ οι εργοδότες μπορούν να το καταβάλουν και νωρίτερα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η προπληρωμή θα αφορά: Την τακτική επιδότηση ανεργίας, την επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, το επίδομα εργασίας, το Δώρο Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους.

Το Δώρο Χριστουγέννων θα είναι φέτος αυξημένο, καθώς ο κατώτατος μισθός ανήλθε στα 880 ευρώ μικτά (από 830 ευρώ το 2024).

Ως εκ τούτου, το πλήρες ποσό του Δώρου για όσους λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2025 και εργάζονταν στο παρελθόν με πλήρη απασχόληση, διαμορφώνεται στα 540,50 ευρώ — έναντι 509,75 ευρώ πέρυσι.

Για όσους εργάζονταν μερικώς, το ποσό εκτιμάται γύρω στα 405 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι για κάθε μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα ως Δώρο Χριστουγέννων.

Το Δώρο Χριστουγέννων θα λάβουν και όσοι επιδοτήθηκαν φέτος με το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας, ύψους έως 1.295 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Σημειώνεται πως το Δώρο δεν θα χορηγηθεί στους μακροχρόνια ανέργους και σε όσους έλαβαν επίδομα ανεργίας για διάστημα μικρότερο του ενός μήνα.

Επισημαίνεται πως όπως και πέρυσι, οι πιστώσεις θα γίνουν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια ή φυσική παρουσία στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής του εργαζομένου, δηλαδή αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο. Η περίοδος υπολογισμού ξεκινά από την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το Δώρο Χριστουγέννων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ στη διεύθυνση https://www.kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php και, για εκ περιτροπής εργασία, στο https://www.kepea.gr/calc-ek-peritropis-doro-xristoygennon.php.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Για τους ωρομίσθιους, το Δώρο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο αποδοχών από 1/5 έως 31/12, ενώ για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, το ποσό αντιστοιχεί στις μειωμένες αποδοχές τους για το ίδιο διάστημα.

Στην εκ περιτροπής εργασία, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στην περίοδο υπολογισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις, το ποσό προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

