Νωρίτερα η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων 2025 - Πότε ξεκινούν και πού θα δοθούν

Το Δώρο Χριστουγέννων έρχεται νωρίτερα

Newsbomb

Νωρίτερα η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων 2025 - Πότε ξεκινούν και πού θα δοθούν
Daynight.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι αναμένεται να ξεκινήσει φέτος η προπληρωμή των επιδομάτων και παροχών της ΔΥΠΑ, καθώς και η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2025 για τους επιδοτούμενους ανέργους.

Εκτός απροόπτου, εκτιμάται ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 15 και 19 Δεκεμβρίου 2025, ενώ πέρυσι είχε ξεκινήσει την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως τις 21 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ενώ οι εργοδότες μπορούν να το καταβάλουν και νωρίτερα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η προπληρωμή θα αφορά: Την τακτική επιδότηση ανεργίας, την επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων, την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, το επίδομα εργασίας, το Δώρο Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους.

Το Δώρο Χριστουγέννων θα είναι φέτος αυξημένο, καθώς ο κατώτατος μισθός ανήλθε στα 880 ευρώ μικτά (από 830 ευρώ το 2024).

Ως εκ τούτου, το πλήρες ποσό του Δώρου για όσους λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2025 και εργάζονταν στο παρελθόν με πλήρη απασχόληση, διαμορφώνεται στα 540,50 ευρώ — έναντι 509,75 ευρώ πέρυσι.

Για όσους εργάζονταν μερικώς, το ποσό εκτιμάται γύρω στα 405 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι για κάθε μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα ως Δώρο Χριστουγέννων.

Το Δώρο Χριστουγέννων θα λάβουν και όσοι επιδοτήθηκαν φέτος με το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας, ύψους έως 1.295 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται το Δώρο Χριστουγέννων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Σημειώνεται πως το Δώρο δεν θα χορηγηθεί στους μακροχρόνια ανέργους και σε όσους έλαβαν επίδομα ανεργίας για διάστημα μικρότερο του ενός μήνα.

Επισημαίνεται πως όπως και πέρυσι, οι πιστώσεις θα γίνουν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια ή φυσική παρουσία στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Για τον υπολογισμό του ποσού λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής του εργαζομένου, δηλαδή αν αμείβεται με μισθό ή ημερομίσθιο. Η περίοδος υπολογισμού ξεκινά από την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το Δώρο Χριστουγέννων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ στη διεύθυνση https://www.kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php και, για εκ περιτροπής εργασία, στο https://www.kepea.gr/calc-ek-peritropis-doro-xristoygennon.php.

Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Για τους ωρομίσθιους, το Δώρο υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο αποδοχών από 1/5 έως 31/12, ενώ για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, το ποσό αντιστοιχεί στις μειωμένες αποδοχές τους για το ίδιο διάστημα.

Στην εκ περιτροπής εργασία, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στην περίοδο υπολογισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις, το ποσό προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59ΚΟΣΜΟΣ

Millennials και Gen Z σπάνε τα ταμπού: Το να ζητάς βοήθεια είναι πλέον θετικό

23:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: Στον εορτασμό του πρώτου χρόνου του Μουσείου «Σπίτι του Ελύτη»

23:38ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Έχεις αυτό στο αυτοκίνητό σου; - Η παραβίαση που κοστίζει €200 και απειλεί ζωές

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Σταθερά πρώτος ο ΠΑΟΚ, σταθερά στο -4 η ΑΕΚ

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ορόσημο: Η πρώτη εγκυμοσύνη με τεχνητή νοημοσύνη

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας της - «Θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου»

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Επεισόδια μπροστά από το κοινοβούλιο - Απεργία πείνας από μητέρα θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ

23:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0: Ο Πινέδα «έσπασε» στο 92ο λεπτό το αγρινιώτικο τείχος!

23:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νωρίτερα η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων 2025 - Πότε ξεκινούν και πού θα δοθούν

23:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0 (τελικό): Ο Πινέδα λύτρωσε την «Ένωση» στο 92ο λεπτό!

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μόνο ένας άνδρας θεωρείται ύποπτος από την αστυνομία για την επίθεση σε τρένο

22:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Δάσκαλος έκανε το θαύμα του: Σχεδίασε πρόσθετο χέρι για ΑμεΑ μαθητή με κόστος... 30 δολάρια

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις Ιταλικές Άλπεις: Νεκροί πέντε ορειβάτες από χιονοστιβάδα

22:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1,2 εκατ. χρήστες εκφράζουν αυτοκτονικές τάσεις στο ChatGPT, σύμφωνα με την OpenAI

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απαστράπτουσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/11/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Τρεις καταγγελίες στην πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr για μαθητή Δημοτικού

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Νέα εμφάνιση λύκου στη Μεγάλη Παναγία – Ανήσυχοι οι κάτοικοι

21:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Volleyleague: Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό σε περίπατο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφτασε στο χωριό η σορός του 39χρονου - Θρήνος και σπαραγμός στο σπίτι του

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Νικολούλη: Το συγκινητικό μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας της - «Θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου»

23:38ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Έχεις αυτό στο αυτοκίνητό σου; - Η παραβίαση που κοστίζει €200 και απειλεί ζωές

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απαστράπτουσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ στα Βορίζια: Αγνοείται ο γιος της 56χρονης που πυροβολήθηκε - Τα γεγονότα που οδήγησαν στο μακελειό

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό υπό πολιορκία τα Βορίζια, κλειστά τα στόματα: Η συγκλονιστική μαντινάδα συγγενή του θύματος στον φακό του Newsbomb

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ορόσημο: Η πρώτη εγκυμοσύνη με τεχνητή νοημοσύνη

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

06:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα «χτυπήματα» Δούκα πριν την ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ - Τι λέει για Ανδρουλάκη, Τσίπρα, Διαμαντοπούλου

18:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες – Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Άμα σκοτωθεί άνθρωπος, το πράγμα δεν φτιάχνει» – Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

19:09ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Αυτά είναι τα πρώτα 46 καταστήματα που κλείνουν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έξι εμπλεκόμενοι, δύο συλλήψεις και τρεις ακόμη καταζητούμενοι - Δίκανα, καραμπίνες και φυσίγγια εντόπισαν οι αστυνομικοί

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Σοκ στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Γιούρτσεβεν, φουλάρουν για μεταγραφή οι "πράσινοι"

23:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νωρίτερα η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων 2025 - Πότε ξεκινούν και πού θα δοθούν

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανική ορχήστρα ερμηνεύει το «Espresso Macchiato» και γίνεται viral - Βίντεο

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια - «Σε φάγανε τα μπ...», φώναζε η αδελφή του

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: 48ωρη απεργία στην Αττική στις 5 και 6 Νοεμβρίου - Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ