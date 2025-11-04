Wall Street: Με «ορμή» Nasdaq και S&P 500 - Υποχώρησε ο Dow Jones

Μεικτές τάσεις επικράτησαν τη Δευτέρα (3/11) στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι συμφωνίες τεχνολογικών κολοσσών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης έδωσαν ώθηση σε Nasdaq και S&P 500, ενώ ο Dow Jones υποχώρησε λόγω πιέσεων που δέχθηκαν εταιρείες του κλάδου της υγείας.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 226,19 μονάδων (–0,48%), στις 47.336,68 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 109,76 μονάδων (+0,46%), στις 23.834,72 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 11,77 μονάδων (+0,17%), στις 6.851,97 μονάδες.