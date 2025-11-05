Wall Street: «Καμπανάκι» στους επενδυτές για τις μετοχές-φούσκες
Πτωτικά ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Απώλειες κατέγραψε την Τρίτη (4/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Morgan Stanley και της Goldman Sachs πυροδότησαν ανησυχία στους επενδυτές για μετοχές-φούσκες.
Οι δείκτες
O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 251,44 μονάδων (–0,53%), στις 47.085,24 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 486,08 μονάδων (–2,04%), στις 23.348,63 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 80,42 μονάδων (–1,17%), στις 6.771,55 μονάδες.
