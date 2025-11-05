Wall Street: «Καμπανάκι» στους επενδυτές για τις μετοχές-φούσκες

Πτωτικά ολοκληρώθηκε την Τρίτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Wall Street: «Καμπανάκι» στους επενδυτές για τις μετοχές-φούσκες
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Απώλειες κατέγραψε την Τρίτη (4/11) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Morgan Stanley και της Goldman Sachs πυροδότησαν ανησυχία στους επενδυτές για μετοχές-φούσκες.

Οι δείκτες

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 251,44 μονάδων (–0,53%), στις 47.085,24 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 486,08 μονάδων (–2,04%), στις 23.348,63 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 80,42 μονάδων (–1,17%), στις 6.771,55 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: «Καμπανάκι» στους επενδυτές για τις μετοχές-φούσκες

02:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η κακοκαιρία στην Αττική – Ποιες είναι οι επικίνδυνες ώρες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Βοσνία: Φωτιά σε οίκο ευγηρίας στην Τούζλα – Πληροφορίες για 10 νεκρούς

01:32ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship Athens: Ο Τζόκοβιτς δεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στα ATP Finals

01:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship Athens: Αποκλεισμός για τα αδέρφια Τσιτσιπά στο διπλό

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Συντριβή αεροσκάφους της UPS κοντά στο αεροδρόμιο του Λούισβιλ

01:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν 1-1: Τα highlights από την ισοπαλία στο Φάληρο

00:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» – Η ατάκα του Τασούλα στην Γκλιφόιλ – « Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο» είπε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ο Πούτιν επαινεί την υπεροχή των νέων πυρηνοκίνητων συστημάτων

00:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Ασταμάτητη η Μπάγερν, έκανε το «4 στα 4» - Η Λίβερπουλ «λύγισε» τη Ρεάλ Μαδρίτης!

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν 1-1: Ο Πέπι τον… πάγωσε στο 93ο λεπτό!

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Το στοιχειωμένο χωριό της Κρήτης που κάποτε έσφυζε από ζωή

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν 1-1 (τελικό): Έχασε τη νίκη στο 93ο λεπτό!

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Μόργκαν Φρίμαν: Η επικη απάντηση που έδωσε όταν τον ρώτησαν για την καθημερινή του ρουτίνα στα 88 του

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Eκλογές στη Νέα Υόρκη - Τραμπ προς Εβραίους: Μην ψηφίσετε τον Μαμντάνι, σας μισεί

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της Φύσης: Το ελάφι του πατέρα Δαβίδ αναγεννάται στην Κίνα 125 Χρόνια μετά την εξαφάνιση

23:30LIFESTYLE

Αρπάχτηκαν στον «αέρα» Μουτίδου - Γκλέτσος: «Είσαι ψεύτης» - «Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις» - Αποχώρησε εκνευρισμένος ο ηθοποιός

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στο Ρέθυμνο: Νοέμβριος και ακόμη κολυμπούν οι τουρίστες

23:16ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Τα αεροδρόμια των Βρυξελλών και της Λιέγης «παρέλυσαν» μετά τον εντοπισμό drones

23:15TRAVEL

Πάρος, Σύρος και Κίμωλος ξεχωρίζουν στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:30LIFESTYLE

Αρπάχτηκαν στον «αέρα» Μουτίδου - Γκλέτσος: «Είσαι ψεύτης» - «Δεν θα κάτσω εδώ να με κανιβαλίσεις» - Αποχώρησε εκνευρισμένος ο ηθοποιός

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έκκληση της συζύγου του 29χρονου στις γυναίκες της άλλης οικογένειας - «Να ζήσουν τα παιδιά μας»

09:10ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Τελευταία ευκαιρία για έκδοσή του - Τι ισχύει για όσους δεν βγάλουν

02:20ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Ξεκίνησε η κακοκαιρία στην Αττική – Ποιες είναι οι επικίνδυνες ώρες – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

00:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ο μήνας του μέλιτος πέτυχε, όχι ο γάμος» – Η ατάκα του Τασούλα στην Γκλιφόιλ – « Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο» είπε η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ

13:48ΕΘΝΙΚΑ

Ενοχλημένη η Τουρκία για το Συνέδριο P-TEC: «Η Ελλάδα επιχειρεί να μας αφήσει εκτός Μεσογείου»

21:30LIFESTYLE

Αγγελική Νικολούλη: Η απόφαση για το «Φως στο τούνελ»

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Μόργκαν Φρίμαν: Η επικη απάντηση που έδωσε όταν τον ρώτησαν για την καθημερινή του ρουτίνα στα 88 του

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Αναταραχή στην Τουρκία: Ο σύμμαχος του Ερντογάν, Μπαχτσελί, επιτίθεται στον αμερικανό πρεσβευτή Μπάρακ

21:25LIFESTYLE

Τα δίδυμα του Νότη Σφακιανάκη: Η ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Εκτάκτως στο νοσοκομείο η Ρούλα Πισπιρίγκου

22:55ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛ.ΑΣ.: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών μελών εγκληματικής οργάνωσης για σειρά απατών

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Ήταν 50 και θέλανε να μας φάνε και τους δύο να μείνουν ορφανά τα παιδιά μας - Αυτοί σκότωσαν τη θεία τους» λέει η χήρα του 39χρονου Φανούρη

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Το στοιχειωμένο χωριό της Κρήτης που κάποτε έσφυζε από ζωή

18:41ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πώς θα καταλάβεις αν το βίντεο που βλέπεις είναι AI

16:36ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΤΑ: Ορίστηκε ο μεταβατικός CEO - Ποιος είναι ο Μάριος Τέμπος

23:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – PSV Αϊντχόφεν 1-1 (τελικό): Έχασε τη νίκη στο 93ο λεπτό!

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Πώς αξιολογούνται τα κόμματα της αντιπολίτευσης - Τι λένε για τον Αλέξη Τσίπρα

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ