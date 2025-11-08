Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους εξέδωσαν πριν βγάλουν Προσωπικό Αριθμό

Η ψηφιακή μετάβαση του ελληνικού Δημοσίου ολοκληρώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2025, καθιστώντας τον Προσωπικό Αριθμό (ΠΑ) υποχρεωτικό στοιχείο σε όλες τις νέες ταυτότητες.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο ταυτοποίησης των πολιτών, ενώ εγείρει ερωτήματα για όσους διαθέτουν ταυτότητες που εκδόθηκαν πριν από την επιβολή του ΠΑ.

Οι πολίτες που έχουν αποκτήσει ταυτότητα πριν από την υποχρεωτική αναγραφή του Προσωπικού Αριθμού δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet, μπορούν να έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό τους οποιαδήποτε στιγμή.

Η ψηφιακή αυτή υπηρεσία εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα, γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ των παλιότερων εκδόσεων ταυτότητας και των νέων ψηφιακών απαιτήσεων του κράτους.

Διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας: Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η έκδοση νέας ταυτότητας προϋποθέτει αυτοπρόσωπη παρουσία στην αρμόδια Αρχή και την προσκόμιση συγκεκριμένων δικαιολογητικών, τα οποία περιλαμβάνουν:

Ψηφιακή φωτογραφία, είτε μέσω της εφαρμογής myPhoto του gov.gr είτε απευθείας στη Αρχή.

Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση με αυτόματη συμπλήρωση στοιχείων από το Μητρώο Πολιτών.

Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας10 ευρώ (5 ευρώ για πολύτεκνους) και ένσημο 0,50 ευρώ μέσω e-Παράβολο.

Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων με ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Πρόσθετα στοιχεία, όπως ομάδα αίματος ή ιατρικές βεβαιώσεις για μόνιμα τατουάζ στο πρόσωπο.

Ειδικές διατάξεις και προαιρετικές αναγραφές στις νέες ταυτότητες

Η νέα ταυτότητα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τη λατινική γραφή του ονόματος, επωνύμου και πατρωνύμου, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 743. Για διαφορετική γραφή απαιτείται επίσημο αποδεικτικό έγγραφο. Επιπλέον, προαιρετικά μπορούν να αναγραφούν στοιχεία όπως η ομάδα αίματος και ο παράγοντας Rhesus, με την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ή κάρτας αιμοδότη.

Σε περιπτώσεις μόνιμων τατουάζ στο πρόσωπο, απαιτείται ειδική ιατρική βεβαίωση για την έκδοση της ταυτότητας. Εάν η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν είναι δυνατή προσωρινά, η ταυτότητα εκδίδεται με περιορισμένη ισχύ ενός έτους, αντί της κανονικής δεκαετούς διάρκειας.

Η ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης στην έκδοση ταυτοτήτων με ενσωματωμένο Προσωπικό Αριθμό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιακή διακυβέρνηση. Παράλληλα, η χρήση του Gov.gr Wallet εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ψηφιακές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως της έκδοσης της ταυτότητάς τους.