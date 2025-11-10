Δείπνο προς τιμήν των υπουργών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ από τον Θοδωρή Κυριακού

Ο πρόεδρος του Antenna οργάνωσε την εκδήλωση  σε συνεργασία με το Atlantic Council, κατά τη διάρκεια της Διατλαντικής Διάσκεψης Συνεργασίας για την Ενέργεια που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα

Δείπνο προς τιμήν των υπουργών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ από τον Θοδωρή Κυριακού
Στο πλαίσιο της Διατλαντικής Διάσκεψης Συνεργασίας για την Ενέργεια, ο πρόεδρος του Ομίλου Antenna Θοδωρής Κυριακού παρέθεσε επίσημο δείπνο προς τιμήν του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum και του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright, σε συνεργασία με το Atlantic Council.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή περισσότερων από 80 ηγετικών προσωπικοτήτων από τον πολιτικό και επιχειρηματικό χώρο των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Παρέστησαν, μεταξύ άλλων, 4 αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, 5 μέλη του Τμήματος Ενέργειας της Αμερικής, η Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle και περισσότεροι από 10 Υπουργοί από τις δύο περιοχές.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, επισφραγίζοντας ένα ιδιαιτέρως επιτυχημένο διήμερο συμφωνιών που υπεγράφησαν στην Ελλάδα με την καθοριστική υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο Doug Burgum εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του σε όλους τους εμπλεκόμενους λέγοντας: «Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον Θοδωρή Κυριακού και τον Όμιλο Antenna, στο Atlantic Council και σε όλους τους εξαιρετικούς οικοδεσπότες. Στον Σταύρο Παπασταύρου για την μοναδική του ηγεσία. Στον Πρωθυπουργό και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτής της εβδομάδας. Γνωρίζω ότι η εξαίρετη Αμερικανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εργαζόταν χωρίς να δέχεται το «όχι» ως απάντηση, και πιστεύω ότι αυτό αντικατοπτρίζει την κυβέρνηση Trump. Ο Πρόεδρος Trump είναι ο Πρόεδρος της ειρήνης. Κάθε πρωί ψάχνει τρόπους για να σταματήσει μία ακόμα σύγκρουση. Και τώρα εστιάζει στη Ρωσία και την Ουκρανία. Οι πόλεμοι τελειώνουν όταν τελειώνουν τα χρήματα. Για αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα σταματήσουμε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια, είναι ευημερία, και συμβαίνει χάρη σε όλους εσάς. Είστε η μικρή ομάδα ανθρώπων που αλλάζει ολόκληρο τον κόσμο».

Παράλληλα, ο Chris Wright υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας και την επίδραση του διαλόγου: «Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τους εξαιρετικούς οικοδεσπότες μας, τον Θοδωρή Κυριακού και τον Όμιλο Antenna, το Atlantic Council, και τον Σταύρο Παπασταύρου. Είμαι, επίσης, ευγνώμων για όλους όσοι ταξίδεψαν από τόσα διαφορετικά μέρη και έκαναν αυτή τη συνάντηση σημαντική. Αυτό για το οποίο συζητάμε είναι η ελευθερία, η ασφάλεια και η ενέργεια. Επιτρέψτε μου, επίσης, να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς τον Πρόεδρο Trump, χάρη στον οποίο έγινε η ενέργεια το κεντρικό θέμα του διαλόγου στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Θοδωρής Κυριακού χαρακτήρισε τις μέρες αυτές ως «ιστορικές», τονίζοντας ότι η ελληνική κυβέρνηση, μαζί με αυτήν των ΗΠΑ και τον ιδιωτικό τομέα, πέτυχαν μια μεγάλη επιτυχία στο πλαίσιο της ενεργειακής ασφάλειας. «Τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την υποστήριξη του Υπουργού Doug Burgum και του Υπουργού Chris Wright. Συναντήσεις όπως το P-TECH είναι καθοριστικές. Φέρνουν κοντά όσους επηρεάζουν τις διεθνείς εξελίξεις: κυβερνητικούς αξιωματούχους, δημόσιους οργανισμούς και καινοτόμες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Η αποψινή εκδήλωση αποτελεί μία ακόμα σημαντική πρωτοβουλία του Ομίλου μας για την ανάπτυξη αποτελεσματικών συνεργειών μεταξύ στρατηγικών χωρών και περιοχών που συμβάλλουν στη γεωπολιτική σταθερότητα και την προώθηση επενδύσεων» ανάφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, αναφέρθηκε στην «ιστορική συμφωνία μεταξύ της ExxonMobil, των Ελληνικών Πετρελαίων και της Energean», σημειώνοντας την επιστροφή της Ελλάδας στον χάρτη των γεωτρήσεων μετά από 40 χρόνια. Όπως σημείωσε ο Σταύρος Παπασταύρου: «σήμερα, οι κυβερνήσεις του Κάθετου Διαδρόμου συναντήθηκαν στο ίδιο τραπέζι και συμφώνησαν στη δημιουργία ομάδας εργασίας, με στόχο την αντιμετώπιση συγκεκριμένων εμποδίων, ώστε να αφαιρέσουμε κάθε εμπόδιο και να προχωρήσουμε αποτελεσματικά

Ο Landon Derentz, αντιπρόεδρος του Atlantic Council, υπογράμμισε την αξία της συνεργασίας: «Η δυναμική που δημιουργείται, προάγει τις δημοκρατικές αξίες και τη συνεργασία σε διατλαντικό επίπεδο»

