Συντάξεις: Την Τρίτη η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ για το 2024

Πόσοι είναι οι δικαιούχοι και ποια ποσά θα λάβουν

Γιάννης Φιλιππάκος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή συνολικού ποσού 2.307.620,02 ευρώ, που αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου ετήσιου ορίου (πλαφόν).

Η επιστροφή πραγματοποιείται, έπειτα από τη μηχανογραφική εκκαθάριση αιτήσεων απασχοληθέντων συνταξιούχων το έτος 2024.

Ποιους αφορά

Απασχοληθέντες συνταξιούχους (οφειλέτες ή μη) του e-ΕΦΚΑ, που υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2025.

Διευκρινίζεται ότι στους τυχόν οφειλέτες του e-ΕΦΚΑ αποδίδεται το ποσό που προκύπτει, μετά τον συμψηφισμό της συνολικής οφειλής τους (ρυθμισμένη ή μη) με το αρχικά υπολογισθέν προς επιστροφή ποσό του αχρεωστήτως καταβληθέντος πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ (άρθρα 114 του ν. 5078/2023 και 11 της Δ.15/Δ΄/14831/2024 ΚΥΑ).

Πόσοι είναι οι δικαιούχοι και ποια ποσά θα λάβουν

Σε αυτήν την πρώτη καταβολή, το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό, που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 663 δικαιούχων, ανέρχεται στο ποσό των 19.777,67 ευρώ.

Τι θα γίνει με τις επόμενες αιτήσεις

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από τις 19 Νοεμβρίου 2025 και μετέπειτα, προκειμένου τα δικαιούμενα ποσά να αποδοθούν, με την ίδια διαδικασία, σε επόμενη καταβολή.

