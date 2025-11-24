e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 5,5 εκατ. δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 28 Νοεμβρίου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την περίοδο 24 έως τις 28 Νοεμβρίου 2025
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Κατά την περίοδο από τις 24 έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, θα καταβληθούν συνολικά 2.755.486.523,97 ευρώ σε 5.547.310 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025,
- στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για την προκαταβολή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025,
- στις 24 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών πόρου μισθωτών,
- στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών,
- στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους δικαιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ και
- από τις 24 έως τις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
- 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:56 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 24 Νοεμβρίου
03:44 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ κοντά στη Σκύρο
00:14 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – Άρης: Τα highlights του «κιτρινόμαυρου» ντέρμπι της Super League
09:37 ∙ WHAT THE FACT