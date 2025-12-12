Συντάξεις Ιανουαρίου: Νωρίτερα οι πληρωμές λόγω Χριστουγέννων – Πότε πάνε ταμείο οι συνταξιούχοι

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι πληρωμές των συντάξεων του Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν νωρίτερα ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Newsbomb

Πληρωμές - Συντάξεις
Δείτε τις ημερομηνίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, πρόκειται να καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών.

Επίσης, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις των πρώην Ταμείων μισθωτών, καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Oι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας που έχει ανακοινώσει ο ΕΦΚΑ, δηλαδή από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου και της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ Δεκεμβρίου 2025 για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) θα καταβληθούν την την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Συντάξεις Ιανουαρίου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους 2,5 εκατ. μη μισθωτούς την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Συντάξεις Ιανουαρίου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιανουαρίου 2026 θα διενεργηθούν για τους 1,7 εκατ. μισθωτούς τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:00ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα μεταφέρονται σήμερα οι συλληφθέντες - Οι ισχυρισμοί του δράστη πριν τη δολοφονία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Δεν έρχεται ο χειμώνας – Μια αίθριο καιρό και οι επόμενες ημέρες – «Διαταραχή» από τις 18 Δεκεμβρίου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνα: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Τα Χριστούγεννα φέρνουν νωρίτερα τις πληρωμές – Πότε πάνε ταμείο 4,2 εκατ. συνταξιούχοι

05:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Δεκεμβρίου

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Σε ισχύ το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα εμπορικά καταστήματα

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - ΗΠΑ: «Οι ενέργειες της Κίνας δεν ευνοούν την ασφάλεια στην περιοχή»

03:34ΕΡΓΑΣΙΑ

Προκήρυξη ΟΣΥ 2/2025: «Τρέχουν» οι αιτήσεις για τις 290 προσλήψεις οδηγών

03:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι επίκεινται χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα – «Πειρατές της Καραϊβικής» αποκαλεί τις ΗΠΑ ο Μαδούρο

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν ανακοίνωσε την κατάληψη της πόλης Σίβερσκ – «Ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω προελάσεις»

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: «Αποφασιστική» η ερχόμενη εβδομάδα για την Ουκρανία

01:52ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2025: Με ηλεκτρονική κλήρωση η επιλογή για 4.276 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο

01:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας – Στο στόχαστρο τάνκερ και συγγενείς του Μαδούρο

01:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Νέα ρεκόρ για Dow Jones και S&P 500 – Απώλειες για Nasdaq

00:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Υποχώρησε στο 9-6 ο Παναθηναϊκός AKTOR

00:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Στην 15η θέση ο Παναθηναϊκός, τρεις πιο πίσω ο ΠΑΟΚ

00:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Conference League: Στην πρώτη τετράδα η ΑΕΚ – Τι θέλει για να «κλειδώσει» θέση στους «16»

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0: Δεν… έπεσε το τσέχικο κάστρο

23:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Σπυρίδων: Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη και πολιούχο της Κέρκυρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

22:47ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα πακιστανικά τηλέφωνα «έλυσαν» την υπόθεση - Οι επικοινωνίες που πρόδωσαν ανιψιό και επιχειρηματία

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Παιδί νύφη» που σκότωσε τον σύζυγό της γλίτωσε τη θανατική ποινή χάρη σε αποζημίωση που καταβλήθηκε στους γονείς του

02:44ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν ανακοίνωσε την κατάληψη της πόλης Σίβερσκ – «Ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω προελάσεις»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

21:12LIFESTYLE

Eurovision: Ο νικητής του 2024 επιστρέφει το βραβείο

21:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Bloomberg για Πιερρακάκη στο Eurogroup: Ρήξη με το παρελθόν της κρίσης η εκλογή του πρώτου Έλληνα επικεφαλής - Τα καθήκοντα, οι προκλήσεις και ο ρόλος του 

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: «Ήμουν μάρτυρας του τροχαίου... Είχε πολλαπλά τραύματα, δεν τα κατάφερε» - Η μαρτυρία DJ που έκανε τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο μοτοσικλετιστή

20:12ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

23:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Σπυρίδων: Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη και πολιούχο της Κέρκυρας

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο - Ποιοι γιορτάζουν

23:36ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΣΑ: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα θα μπορούσε να συντρίψει τις ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου - Το σενάριο για 21.000 θύματα και τεράστιες απώλειες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 12 Δεκεμβρίου του Αγίου Σπυρίδωνα: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η «Συμμαχία των Προθύμων» συμφώνησε για το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο

23:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο υποβρύχιο «Πιπίνος» ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ