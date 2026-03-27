Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα - Ποιες μέρες θα παραμείνουν κλειστά

Από την Πέμπτη 2 Απριλίου η αγορά βάζει τα γιορτινά της και περιμένει να υποδεχθεί τους καταναλωτές για τις αγορές του Πάσχα.

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστή την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026.

Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τα εξής:

Πέμπτη 02/04/2026 09.00 – 21.00 Παρασκευή 03/04/2026 09.00 – 21.00 Σάββατο 04/04/2026 09.00 – 16.00 Κυριακή 05/04/2026 11.00 – 16.00 Μ. Δευτέρα 06/04/2026 09.00 – 21.00 Μ. Τρίτη 07/04/2026 09.00 – 21.00 Μ. Τετάρτη 08/04/2026 09.00 – 21.00 Μ. Πέμπτη 09/04/2026 09.00 – 21.00 Μ. Παρασκευή 10/04/2026 13.00 – 19.00 Μ. Σάββατο 11/04/2026 09.00 – 15.00 ΠΑΣΧΑ 12/04/2026 ΑΡΓΙΑ Δευτέρα 13/04/2026 ΑΡΓΙΑ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

Την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.

Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.

Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.

Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Τι ισχύει για την Μεγάλη Παρασκευή

Ο νόμος προβλέπει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00.

Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.