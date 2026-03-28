Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα - Ποιες μέρες θα είναι κλειστά

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστή την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026

  • Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για το Πάσχα 2026 ξεκινά την Πέμπτη 2 Απριλίου με προτεινόμενες ώρες λειτουργίας από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
  • Τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, με δυνατότητα τοπικών διαφοροποιήσεων από τους δήμους.
  • Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου και τη Δευτέρα 13 Απριλίου, που είναι υποχρεωτική αργία.
  • Το ωράριο τις ημέρες πριν το Πάσχα περιλαμβάνει εκτεταμένες ώρες λειτουργίας, με συνεχές άνοιγμα από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη.
  • Η Κυριακή των Βαΐων και το Μεγάλο Σάββατο έχουν περιορισμένο ωράριο λειτουργίας, με διαφορετικές ώρες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Από την Πέμπτη 2 Απριλίου η αγορά βάζει τα γιορτινά της και περιμένει να υποδεχθεί τους καταναλωτές για τις αγορές του Πάσχα.

Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τα εξής:

Πέμπτη02/04/202609.00 – 21.00
Παρασκευή03/04/202609.00 – 21.00
Σάββατο04/04/202609.00 – 16.00
Κυριακή05/04/202611.00 – 16.00
Μ. Δευτέρα06/04/202609.00 – 21.00
Μ. Τρίτη07/04/202609.00 – 21.00
Μ. Τετάρτη08/04/202609.00 – 21.00
Μ. Πέμπτη09/04/202609.00 – 21.00
Μ. Παρασκευή10/04/202613.00 – 19.00
Μ. Σάββατο11/04/202609.00 – 15.00
ΠΑΣΧΑ12/04/2026ΑΡΓΙΑ
Δευτέρα13/04/2026ΑΡΓΙΑ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:

  • Την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.
  • Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.
  • Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.
  • Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.
  • Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

Τι ισχύει για την Μεγάλη Παρασκευή

Ο νόμος προβλέπει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00.

Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.

