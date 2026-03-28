Εορταστικό ωράριο Πάσχα: Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα - Ποιες μέρες θα είναι κλειστά
Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, έκανε γνωστή την πρότασή του για το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2026
Snapshot
- Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων για το Πάσχα 2026 ξεκινά την Πέμπτη 2 Απριλίου με προτεινόμενες ώρες λειτουργίας από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
- Τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, με δυνατότητα τοπικών διαφοροποιήσεων από τους δήμους.
- Τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά την Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου και τη Δευτέρα 13 Απριλίου, που είναι υποχρεωτική αργία.
- Το ωράριο τις ημέρες πριν το Πάσχα περιλαμβάνει εκτεταμένες ώρες λειτουργίας, με συνεχές άνοιγμα από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Πέμπτη.
- Η Κυριακή των Βαΐων και το Μεγάλο Σάββατο έχουν περιορισμένο ωράριο λειτουργίας, με διαφορετικές ώρες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Από την Πέμπτη 2 Απριλίου η αγορά βάζει τα γιορτινά της και περιμένει να υποδεχθεί τους καταναλωτές για τις αγορές του Πάσχα.
Αναλυτικά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει τα εξής:
|Πέμπτη
|02/04/2026
|09.00 – 21.00
|Παρασκευή
|03/04/2026
|09.00 – 21.00
|Σάββατο
|04/04/2026
|09.00 – 16.00
|Κυριακή
|05/04/2026
|11.00 – 16.00
|Μ. Δευτέρα
|06/04/2026
|09.00 – 21.00
|Μ. Τρίτη
|07/04/2026
|09.00 – 21.00
|Μ. Τετάρτη
|08/04/2026
|09.00 – 21.00
|Μ. Πέμπτη
|09/04/2026
|09.00 – 21.00
|Μ. Παρασκευή
|10/04/2026
|13.00 – 19.00
|Μ. Σάββατο
|11/04/2026
|09.00 – 15.00
|ΠΑΣΧΑ
|12/04/2026
|ΑΡΓΙΑ
|Δευτέρα
|13/04/2026
|ΑΡΓΙΑ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε:
- Την Πέμπτη και Παρασκευή 2/4 και 3/4 αντίστοιχα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν από τις 10:00 έως τις 21:00, ενώ το Σάββατο 4/4 από τις 10:00 έως τις 18:00, όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του ο ΕΣΘ.
- Την Κυριακή των Βαΐων, 5/4, θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 18:00.
- Από τη Μεγάλη Δευτέρα 6/4 έως και τη Μεγάλη Πέμπτη 9/4, το ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων θα είναι συνεχές, από τις 10:00 έως τις 21:00.
- Τη Μεγάλη Παρασκευή 10/4, τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 13:00 έως τις 19:00, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1/4 από τις 10:00 έως τις 16:00.
- Την Κυριακή του Πάσχα, 12 Απριλίου, καθώς και τη Δευτέρα 13/4, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
Τι ισχύει για την Μεγάλη Παρασκευή
Ο νόμος προβλέπει ότι τη Μεγάλη Παρασκευή επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε όλη την επικράτεια, καθώς και η απασχόληση των υπαλλήλων μετά τη 13.00.
Εξαίρεση στο συγκεκριμένο κανόνα μπορεί να αποφασισθεί από τον οικείο Δήμο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί ο τοπικός εμπορικός σύλλογος, εάν επιθυμεί διαφορετικό ωράριο για τη Μεγάλη Παρασκευή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις τοπικές συνθήκες της περιοχής του.
Η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία και τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.