Αλλάζει το συνταξιοδοτικό στην Ευρώπη: Το σχέδιο της Κομισιόν και το νέο μοντέλο που θα εφαρμόσει

Δημήτρης Δρίζος

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την ενίσχυση συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων λόγω της δημογραφικής γήρανσης και των κινδύνων του αποκλειστικού δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος.
  • Προτείνεται η αυτόματη εγγραφή νέων εργαζομένων σε συμπληρωματικά ταμεία με δυνατότητα αποχώρησης, για αύξηση της αποταμίευσης χωρίς υποχρεωτικότητα.
  • Η Επιτροπή υποστηρίζει τη δημιουργία απλών επενδυτικών λογαριασμών χωρίς ελάχιστο όριο εισόδου, για να ενθαρρυνθεί η επένδυση μικρών ποσών από πολίτες.
  • Το δημόσιο σύστημα παραμένει βασικός πυλώνας, αλλά απαιτείται ένα πιο πολυδιάστατο μοντέλο που συνδυάζει δημόσιες και ιδιωτικές μορφές αποταμίευσης.
  • Η μετάβαση σε νέο συνταξιοδοτικό μοντέλο με συμπληρωματικές συντάξεις και ιδιωτική αποταμίευση έχει ήδη ξεκινήσει και θα επηρεάσει σημαντικά το μέλλον των εργαζομένων στην Ευρώπη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιταχύνει τις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τα κράτη-μέλη ότι η αποκλειστική εξάρτηση από το δημόσιο σύστημα συντάξεων ενέχει ολοένα και μεγαλύτερους κινδύνους.

Την προειδοποίηση αυτή διατύπωσε η Maria Luís Albuquerque, η οποία είναι αρμόδια για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων στην ΕΕ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Πορτογαλίδα επίτροπος σε συνέντευξή της στην ιστοσελίδα της πατρίδας της Correio da Manhã, η πρόθεση των Βρυξελλών δεν είναι η κατάργηση του δημόσιου συστήματος, αλλά η προσαρμογή του σε μια νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται από τη δημογραφική γήρανση και την αυξανόμενη ανισορροπία μεταξύ εργαζομένων και συνταξιούχων.

Η πίεση της δημογραφίας αλλάζει τα δεδομένα

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των επόμενων δεκαετιών: τη γήρανση του πληθυσμού. Οι λιγότεροι εργαζόμενοι καλούνται να στηρίξουν περισσότερους συνταξιούχους, γεγονός που ασκεί έντονη πίεση στα δημόσια ταμεία και θέτει υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα του σημερινού μοντέλου.

Η Maria Luís Albuquerque επισημαίνει ότι αυτή η εξέλιξη καθιστά αναγκαία την αναζήτηση πρόσθετων λύσεων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να διατηρούν, μετά τη συνταξιοδότηση, ένα εισόδημα πιο κοντά στις τελευταίες αποδοχές τους. Το ζήτημα εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της για την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής οικονομικής στρατηγικής.

Στο επίκεντρο τα συμπληρωματικά ταμεία

Μεταξύ των λύσεων που προωθούνται είναι η δημιουργία συμπληρωματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων με αυτόματη εγγραφή. Στην πράξη, κάθε νέος εργαζόμενος θα εντάσσεται αυτόματα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα με την πρόσληψή του, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα να αποχωρήσει αν δεν επιθυμεί να συμμετέχει.

Η λογική αυτής της προσέγγισης είναι να αυξηθεί η συμμετοχή των πολιτών στην αποταμίευση για τη σύνταξη, χωρίς να επιβληθεί υποχρεωτικός χαρακτήρας. Όπως επισημαίνει η επίτροπος, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι τέτοια μοντέλα μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την αποταμίευση και να προσφέρουν μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια στους συνταξιούχους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το βρετανικό σύστημα, όπου οι εισφορές σε συμπληρωτικά ταμεία μπορούν να φτάνουν περίπου το 8% του μισθού. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δεύτερου «μαξιλαριού» που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη δημόσια σύνταξη.

Επενδύσεις μικρών ποσών χωρίς εμπόδια

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί τη δημιουργία απλών και προσβάσιμων επενδυτικών λογαριασμών, χωρίς ελάχιστο όριο εισόδου. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στο να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να επενδύουν μικρά ποσά στις αγορές κεφαλαίου, χωρίς υψηλά αρχικά εμπόδια.

Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια κινητοποίησης ιδιωτικών αποταμιεύσεων, με στόχο τόσο τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας όσο και την ενίσχυση της προσωπικής οικονομικής ασφάλειας των πολιτών.

Το μήνυμα των Βρυξελλών είναι σαφές: το δημόσιο σύστημα παραμένει βασικός πυλώνας, αλλά απαιτείται ένα πιο πολυδιάστατο μοντέλο που θα ενσωματώνει και ιδιωτικές μορφές αποταμίευσης.

Η κοινωνική ασφάλιση στο επίκεντρο της συζήτησης

Η έννοια της «ισχυρής πίεσης» στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης επανέρχεται δυναμικά στον ευρωπαϊκό διάλογο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το ζήτημα των συντάξεων θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια, καθώς οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της γήρανσης γίνονται όλο και πιο εμφανείς.

Χωρίς να αμφισβητείται ο ρόλος του κράτους, η έμφαση μετατοπίζεται στην ανάγκη επιμερισμού του κινδύνου και δημιουργίας εναλλακτικών πηγών εισοδήματος για την τρίτη ηλικία.

Στην ίδια παρέμβαση, η Maria Luís Albuquerque αναφέρθηκε και σε άλλα κρίσιμα ζητήματα του χαρτοφυλακίου της, όπως η αντιμετώπιση του λεγόμενου «σκιώδους ρωσικού στόλου», που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανέφερε, εργάζεται για τον εντοπισμό τέτοιων πρακτικών και την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της Τραπεζικής Ένωσης και των εγγυήσεων καταθέσεων, με στόχο να αποτραπεί το ενδεχόμενο οι φορολογούμενοι να επωμίζονται το κόστος πιθανών τραπεζικών κρίσεων.

Ένα νέο μοντέλο στον ορίζοντα

Το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπεται από τις Βρυξέλλες είναι ξεκάθαρο: το συνταξιοδοτικό σύστημα της Ευρώπης δεν πρόκειται να αλλάξει ριζικά από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά η μετάβαση προς ένα μικτό μοντέλο έχει ήδη ξεκινήσει.

Η ενίσχυση των συμπληρωματικών συντάξεων και η προώθηση της ιδιωτικής αποταμίευσης αποτελούν βασικά εργαλεία σε αυτή τη μετάβαση, η οποία αναμένεται να διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον των Ευρωπαίων εργαζομένων και τον τρόπο με τον οποίο θα προετοιμάζονται για τη συνταξιοδότησή τους.

