Νέος κύκλος για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» με επιδότηση έως 95%: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Snapshot Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» ξεκινά νέο κύκλο με επιδότηση έως 95% για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών.

Η επιδότηση καλύπτει έως 36.000 ευρώ και αφορά ακίνητα έως 120 τετραγωνικών μέτρων, με έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση.

Αυξημένα ποσοστά επιδότησης δίνουν σε ευπαθείς ομάδες, νέους 25

35 ετών και κατοικίες σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Οι αιτήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές προηγούμενων κύκλων οφείλονται σε αυστηρό έλεγχο των δικαιολογητικών για την αποφυγή καταχρήσεων.

Σε νέα φάση εισέρχεται το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», προσφέροντας επιδότηση που φτάνει έως και το 95% για την ανακαίνιση παλαιών κατοικιών. Στόχος είναι η αύξηση της διαθεσιμότητας ακινήτων προς ενοικίαση, με τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να αναμένουν την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδοτήσεις που κυμαίνονται από 70% έως και 95% για παλαιά ακίνητα, ανεξάρτητα από τη συνθήκη αν είναι κλειστά ή κατοικούμενα.

Η δράση απευθύνεται κυρίως σε νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους.

Αυξημένα ποσοστά επιδότησης προβλέπονται για άτομα με αναπηρία, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκά νοικοκυριά, νέους ηλικίας 25 – 35 ετών, καθώς και για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπως έχει τονίσει και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Βασικός στόχος είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών και η αναβάθμιση των συνθηκών ιδιοκατοίκησης.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» αναμένεται να ανοίξει για τους δικαιούχους στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου.

Το πρόγραμμα αφορά ακίνητα έως 120 τετραγωνικών μέτρων και παρέχει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και το 95% των 36.000 ευρώ, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού.

Συγκεκριμένα καλύπτονται:

– Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες.

– Ενίσχυση τοιχοποιίας και αποκατάσταση ζημιών.

– Αντικατάσταση δαπέδων.

– Ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας.

– Βαψίματα και αισθητικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση, η οποία αποτελεί πλέον βασική προϋπόθεση.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

– Αντικατάσταση κουφωμάτων.

– Θερμομόνωση.

– Ηλιακό θερμοσίφωνα ή συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

– Συστήματα θέρμανσης και ψύξης (αντλίες θερμότητας, λέβητες βιομάζας).

Τι γίνεται με εκκρεμείς πληρωμές των προηγούμενων κύκλων του προγράμματος

Απαντώντας σε παράπονα πολιτών για καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις του παλαιότερου «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», η κυρία Μιχαηλίδου είχε αναφέρει ότι οι πληρωμές περνούν από αυστηρό έλεγχο των παραστατικών, ώστε να αποτραπούν καταχρήσεις ή μη επιλέξιμες περιπτώσεις.

Όπως επεσήμανε, στο παρελθόν είχαν εντοπιστεί εκατοντάδες αιτήσεις που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, γεγονός που κατέστησε αναγκαίο τον αυστηρότερο έλεγχο. Για αυτόν τον λόγο δεν έδωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για κάθε ατομική περίπτωση, ζητώντας να εξετάζεται κάθε αίτηση ξεχωριστά.

