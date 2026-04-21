Συντάξεις Μαΐου 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές στους συνταξιούχους – Πότε ξεκινούν

Πότε θα ξεκινήσουν οι καταβολές των συντάξεων του Μαΐου 2026 στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Μαΐου 2026 ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ.

Η ανακοίνωση από τον ΕΦΚΑ αναφέρει πως οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Συντάξεις Μαΐου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαΐου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Παρασκευή 24 Απριλίου 20266
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

Συντάξεις Μαΐου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Μαΐου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026.

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Απριλίου
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Απριλίου

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 29 ή την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από τον απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 και την την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 .

