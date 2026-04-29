Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Απριλίου 2026: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

Αναλυτικά όσα ισχύουν για τις πληρωμές των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ για τον Απρίλιο 2026

Παναγιώτης Βελισσάρης

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Απριλίου 2026: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

Το κτίριο του ΟΠΕΚΑ στην οδό Πατησίων

  • Οι πληρωμές των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ για τον Απρίλιο 2026 θα γίνουν την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, με τις πιστώσεις να ξεκινούν από το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου.
  • Τα επιδόματα που πληρώνονται περιλαμβάνουν αναπηρικά, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, έξοδα κηδείας, επίδομα γέννησης, επίδομα στέγασης και άλλα κοινωνικά βοηθήματα.
  • Το επίδομα παιδιού Α21 δεν θα πληρωθεί αυτή τη φορά, καθώς η πλατφόρμα αιτήσεων παραμένει ανοιχτή έως τις 8 Μαΐου και θα καταβληθεί σε επόμενο κύκλο.
  • Η διαδικασία πίστωσης των επιδομάτων ξεκινά νωρίτερα για να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να διευκολύνονται οι συναλλαγές στα ΑΤΜ.
Αύριο, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει στις πληρωμές των επιδομάτων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Οργανισμού.

Ως γνωστό οι δικαιούχοι των επιδομάτων βλέπουν τα χρήματα νωρίτερα στους λογαριασμούς τους, καθώς η πίστωση ξεκινά από την προηγούμενη ημέρα.

Συγκεκριμένα, τα ποσά των επιδομάτων εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Τετάρτης. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σταθερά, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να διευκολύνονται οι συναλλαγές.

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται

  • Αναπηρικά επιδόματα
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
  • Έξοδα Κηδείας
  • Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
  • Επίδομα Αναδοχής
  • Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
  • Επίδομα Γέννησης
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
  • Επίδομα Ομογενών
  • Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
  • Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)
  • Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
  • Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου
  • Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
  • Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές.

Ποιο επίδομα δεν πληρώνεται

Από την πληρωμή αυτή εξαιρείται το επίδομα παιδιού Α21, καθώς η πλατφόρμα για τις αιτήσεις παραμένει ανοιχτή έως τις 8 Μαΐου. Ως εκ τούτου, η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο κύκλο πληρωμών.

