Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Απριλίου 2026: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι
Αναλυτικά όσα ισχύουν για τις πληρωμές των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ για τον Απρίλιο 2026
- Οι πληρωμές των επιδομάτων ΟΠΕΚΑ για τον Απρίλιο 2026 θα γίνουν την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, με τις πιστώσεις να ξεκινούν από το απόγευμα της Τετάρτης 29 Απριλίου.
- Τα επιδόματα που πληρώνονται περιλαμβάνουν αναπηρικά, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, έξοδα κηδείας, επίδομα γέννησης, επίδομα στέγασης και άλλα κοινωνικά βοηθήματα.
- Το επίδομα παιδιού Α21 δεν θα πληρωθεί αυτή τη φορά, καθώς η πλατφόρμα αιτήσεων παραμένει ανοιχτή έως τις 8 Μαΐου και θα καταβληθεί σε επόμενο κύκλο.
- Η διαδικασία πίστωσης των επιδομάτων ξεκινά νωρίτερα για να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να διευκολύνονται οι συναλλαγές στα ΑΤΜ.
Αύριο, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει στις πληρωμές των επιδομάτων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Οργανισμού.
Ως γνωστό οι δικαιούχοι των επιδομάτων βλέπουν τα χρήματα νωρίτερα στους λογαριασμούς τους, καθώς η πίστωση ξεκινά από την προηγούμενη ημέρα.
Συγκεκριμένα, τα ποσά των επιδομάτων εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Τετάρτης. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σταθερά, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να διευκολύνονται οι συναλλαγές.
ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται
- Αναπηρικά επιδόματα
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
- Έξοδα Κηδείας
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας
- Επίδομα Αναδοχής
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)
- Επίδομα Γέννησης
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων
- Επίδομα Ομογενών
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών
- Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής
- Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
- Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές.
Ποιο επίδομα δεν πληρώνεται
Από την πληρωμή αυτή εξαιρείται το επίδομα παιδιού Α21, καθώς η πλατφόρμα για τις αιτήσεις παραμένει ανοιχτή έως τις 8 Μαΐου. Ως εκ τούτου, η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο κύκλο πληρωμών.