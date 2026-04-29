Επιδόματα ΟΠΕΚΑ Απριλίου 2026: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

Αύριο, Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 ο ΟΠΕΚΑ θα προχωρήσει στις πληρωμές των επιδομάτων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Οργανισμού.

Ως γνωστό οι δικαιούχοι των επιδομάτων βλέπουν τα χρήματα νωρίτερα στους λογαριασμούς τους, καθώς η πίστωση ξεκινά από την προηγούμενη ημέρα.

Συγκεκριμένα, τα ποσά των επιδομάτων εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Τετάρτης. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται σταθερά, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να διευκολύνονται οι συναλλαγές.

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πληρώνονται

Αναπηρικά επιδόματα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

Επίδομα Αναδοχής

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Επίδομα Στέγασης (ενοικίου)

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές.

Ποιο επίδομα δεν πληρώνεται

Από την πληρωμή αυτή εξαιρείται το επίδομα παιδιού Α21, καθώς η πλατφόρμα για τις αιτήσεις παραμένει ανοιχτή έως τις 8 Μαΐου. Ως εκ τούτου, η καταβολή του θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο κύκλο πληρωμών.