Μη κρατικά ΑΕΙ – Το New York College απαντά στο «όχι» της ΕΘΑΑΕ: «Δεν μένουμε σε κριτική ή εικασίες»

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης άναψε το «πράσινο φως» σε έξι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ώστε να λειτουργήσουν στην Ελλάδα από το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026 και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο.

Τα τέσσερα μη κρατικά ΑΕΙ που έλαβαν άδεια για να λειτουργήσουν ως παραρτήματα πανεπιστημίων του εξωτερικο, είναι:

– Το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, το οποίο έχει δημιουργήσει εγκαταστάσεις στην Ελλάδα για το παράρτημα, καθώς δεν συνεργάζεται έως τώρα με κάποιον ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα ή Κολλέγιο.

– Το Πανεπιστήμιο του York, το οποίο συνεργάζεται στην Ελλάδα με το City College της Θεσσαλονίκης.

– Το Πανεπιστήμιο Keele, σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

– Το βρετανικό Open University, σε συνεργασία με το Anatolia College της Θεσσαλονίκης.

Αντιθέτως, έμειναν «μετεξεταστέα» σε πρώτη φάση:

– Τα βρετανικά πανεπιστήμια East London και Queen Margaret, τα οποία θα συνεργάζονταν με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

– Το London Metropolitan University, το οποίο συνεργάζεται με το City Unity College στην Αθήνα.

– Το Πανεπιστήμιο Derby, που στην Ελλάδα συνεργάζεται με το Mediterranean College.

– Το Πανεπιστήμιο West London, που θα συνεργαζόταν με το ελληνικό BCA College.

– Το Πανεπιστήμιο του Essex, το οποίο θα συνεργαζόταν με το Aegean College.

– Το γαλλικό πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Nord, που θα συνεργαζόταν με το Ιnstitution d’ Etudes Francophones (IdEF).

– Το βρετανικό πανεπιστήμιο Greater Manchester σε συνεργασία με ελληνικό New York College.

«Δεν μένουμε σε κριτική ή εικασίες, περιμένουμε την επαναξιολόγηση», απαντά το New York College

Το New York College εξέδωσε σήμερα (17/09) ενημέρωση, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την αδειοδότηση των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, θεωρούμε καθήκον μας να σας ενημερώσουμε με υπευθυνότητα για τα μέχρι στιγμής δεδομένα.

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος θα αδειοδοτηθούν τέσσερα μη κρατικά πανεπιστήμια (Nομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), ενώ, οι οκτώ αιτήσεις ξένων πανεπιστημίων που δεν εγκρίθηκαν σε αυτή τη φάση, μεταξύ αυτών και του συνεργαζόμενου με εμάς University of Greater Manchester, θα επαναξιολογηθούν στο επόμενο διάστημα».

«Είναι γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν ακουστεί και γραφτεί πολλά σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης. Εμείς, σεβόμενοι τη σοβαρότητα του θέματος, δεν επιθυμούμε να μπούμε σε κριτική ή εικασίες.

Εκείνο που θέλουμε να τονίσουμε, είναι ότι όλες μας οι αποφάσεις για τα επόμενα βήματά μας λαμβάνονται με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον των φοιτητών και αποφοίτων μας, καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρουμε», επισημάνθηκε ακόμη.

