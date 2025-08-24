Πρεμιέρα με 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια – Ποια έμειναν «μετεξεταστέα»

Μερικά εικοσιτετράωρα απομένουν για το επίσημο «άνοιγμα» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Τις επόμενες ημέρες, ανακοινώνεται η ίδρυση των πρώτων μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων που θα λειτουργήσουν από τον Οκτώβριο.

Τέσσερις αιτήσεις έλαβαν τελικά το «πράσινο φως», από τους δώδεκα φακέλους που είχαν αρχικώς κατατεθεί, σύμφωνα με την «Καθημερινή της Κυριακής». Ανατροπές, καθυστερήσεις και πολλά παράπονα σημάδεψαν στο παρασκήνιο τη διαδικασία της πρώτης αδειοδότησης.

Τα τέσσερα μη κρατικά ΑΕΙ που έλαβαν άδεια για να λειτουργήσουν ως παραρτήματα πανεπιστημίων του εξωτερικο, είναι:

– Το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, το οποίο έχει δημιουργήσει εγκαταστάσεις στην Ελλάδα για το παράρτημα, καθώς δεν συνεργάζεται έως τώρα με κάποιον ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα ή Κολλέγιο.

– Το Πανεπιστήμιο του York, το οποίο συνεργάζεται στην Ελλάδα με το City College της Θεσσαλονίκης.

– Το Πανεπιστήμιο Keele, σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

– Το βρετανικό Open University, σε συνεργασία με το Anatolia College της Θεσσαλονίκης.

Οι φάκελοι που δεν εξασφάλισαν άδεια:

– Τα βρετανικά πανεπιστήμια East London και Queen Margaret, τα οποία θα συνεργάζονταν με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο.

– Το London Metropolitan University, το οποίο συνεργάζεται με το City Unity College στην Αθήνα.

– Το Πανεπιστήμιο Derby, που στην Ελλάδα συνεργάζεται με το Mediterranean College.

– Το Πανεπιστήμιο West London, που θα συνεργαζόταν με το ελληνικό BCA College.

– Το Πανεπιστήμιο του Essex, το οποίο θα συνεργαζόταν με το Aegean College.

– Το γαλλικό πανεπιστήμιο Paris 13 – Sorbonne Paris Nord, που θα συνεργαζόταν με το Ιnstitution d’ Etudes Francophones (IdEF).

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η αίτηση του βρετανικού πανεπιστημίου Greater Manchester, όπως μετονομάστηκε πρόσφατα το Πανεπιστήμιο Bolton, σε συνεργασία με το ελληνικό New York College. Η αίτηση αποσύρθηκε τελευταία στιγμή, διότι προέκυψε ζήτημα με την πιστοποίηση του βρετανικού ιδρύματος από τις αρμόδιες βρετανικές αρχές, σύμφωνα με την «Καθημερινή».

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης έδωσε την τελική εισήγηση στην ηγεσία του υπουργείου Παιδείας πριν από τον Δεκαπενταύγουστο. Οι απαραίτητες υπουργικές αποφάσεις αναμένεται να εκδοθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Οι αιτούντες ενημερώθηκαν για την τελική κρίση της Αρχής την περασμένη Πέμπτη, με επιστολή. Η δεκαήμερη καθυστέρηση αποδίδεται στον τυπικό έλεγχο που όφειλε να κάνει η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, αλλά και το υπουργείο Εξωτερικών, που έπρεπε τελευταίο να ελέγξει τους φακέλους για λόγους εθνικής ασφαλείας, σύμφωνα με τον νόμο.

