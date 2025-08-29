Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

««Ολοκληρώνουμε ένα ιστορικό βήμα, προς όφελος των νεότερων γενεών της πατρίδας μας», ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη 

Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια που πήραν άδεια - Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας
Εκδόθηκαν σήμερα από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δια του αρμοδίου Υφυπουργού, Νίκου Παπαϊωάννου, τέσσερις αποφάσεις έγκρισης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επί κατατεθειμένων αιτήσεων για λειτουργία κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2025-2026 μη – κρατικών Πανεπιστημίων υπό τη νομική μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), κατόπιν της λήψης σύμφωνης γνώμης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Ειδικώς, για τα μητρικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λήφθηκε αρμοδίως και η γνώμη του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η διαδικασία αξιολόγησης βασίστηκε σε αυστηρές προδιαγραφές που τέθηκαν από την ΕΘ.Α.Α.Ε. όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας, την εφαρμογή των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μητρικού ιδρύματος, την επάρκεια στελέχωσης σε ακαδημαϊκό και διοικητικό/τεχνικό προσωπικό, την πληρότητα των υποδομών και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, την καταλληλόλητα της οργανωτικής τους διάρθρωσης και την επάρκεια των υποστηρικτικών υπηρεσιών τους. Αντίστοιχα, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. επικεντρώθηκε στις τεχνικές και κτιριολογικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων.

Τα πρώτα παραρτήματα Ν.Π.Π.Ε. που λαμβάνουν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας έχουν ως εξής:

panepistimia.jpg

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αδειοδότησης, θα εκκινήσει άμεσα η διαδικασία πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘ.Α.Α.Ε, σύμφωνα με τον νόμο.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ολοκληρώνουμε ένα ιστορικό βήμα, προς όφελος των νεότερων γενεών της πατρίδας μας. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου ενέκρινε τις αιτήσεις, οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις που τέθηκαν από τον νόμο. Όλες οι αιτήσεις προέρχονται από εγνωσμένης αξίας Πανεπιστήμια του εξωτερικού, και η προσθήκη τους στον ελληνικό ακαδημαϊκό χάρτη, μόνο θετικά έχει να προσφέρει.

Η ελληνική κοινωνία έχει πλέον την ωριμότητα, την πείρα, αλλά και την γνώση, προκειμένου να αντιληφθεί τί ακριβώς χάθηκε επί δεκαετίες και πώς μπορεί η χώρα να μετατρέψει σε στρατηγικό πλεονέκτημα την ανάδειξή της σε περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο. Δίνουμε την ευκαιρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, να συμβαδίσει με τις διεθνείς τάσεις, ενισχύουμε την εξωστρέφεια και παρέχουμε περισσότερες επιλογές στους νέους μας.

Πάνω απ΄ όλα, όμως, η κυβέρνηση και η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ, θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα τη στήριξη του δημόσιου Πανεπιστημίου. Απέναντι σε όσους αναπαράγουν στερεότυπα, διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και επενδύουν στην καθήλωση και τη στασιμότητα, απαντάμε με δεδομένα: αύξηση τακτικής χρηματοδότησης, ιστορικά υψηλά στην ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας, νέα έργα σε σίτιση, στέγαση, εξοπλισμό και έρευνα, αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο που απαντά στα προβλήματα χωρίς να αδικεί τους ανθρώπους του πανεπιστημίου.

Τα έργα, και όχι τα λόγια, μετράνε και στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης. Η κυβέρνησή μας αναμετράται καθημερινά με την ύψιστη ευθύνη της απέναντι στο αυτονόητο, στους νέους ανθρώπους και στο μέλλον της πατρίδας μας.»

Ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Νίκος Παπαϊωάννου, αρμόδιος για τα θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, δήλωσε σχετικά:

«Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) στη χώρα μας, η Ελλάδα γυρίζει σελίδα στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Πρόκειται για μία ιστορική μεταρρύθμιση, η οποία δίνει στους νέους μας περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερες επιλογές και περισσότερους δρόμους αριστείας.

Η διαδικασία της αδειοδότησης υπήρξε απολύτως διαφανής, τεκμηριωμένη και αυστηρή, όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με συνέπεια στην προ του 2019 προεκλογική δέσμευση, άνοιξαν τον δρόμο για τη δημιουργία ενός πλουσιότερου και πιο ανταγωνιστικού ακαδημαϊκού χάρτη. Στόχος μας είναι η Ελλάδα να καταστεί κόμβος γνώσης και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσελκύοντας φοιτητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο.

Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, με νέες προσλήψεις μελών ΔΕΠ, με ενίσχυση της χρηματοδότησης, με αναβάθμιση των υποδομών. Γιατί πιστεύουμε βαθιά πως η Παιδεία είναι το πιο ισχυρό εργαλείο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής.

Για δεκαετίες η χώρα έμενε δέσμια αγκυλώσεων, με αποτέλεσμα χιλιάδες νέοι να αναζητούν ευκαιρίες σπουδών στο εξωτερικό, δαπανώντας πόρους και ταλέντο που θα μπορούσαν να μείνουν εδώ. Εμείς σπάμε αυτά τα στεγανά και δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε νέο να σπουδάσει σε ένα περιβάλλον διεθνώς ανταγωνιστικό, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα του.

Η εκπαιδευτική μας πολιτική εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την επόμενη ημέρα της χώρας, καθώς δεν νοείται ισχυρή οικονομία χωρίς ισχυρό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν νοείται εθνική πρόοδος χωρίς ανοιχτούς δρόμους γνώσης και καινοτομίας.

Η Ελλάδα προχωρά μπροστά με σχέδιο και όραμα και η Ανώτατη Εκπαίδευση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της πορείας – με περισσότερες επιλογές για τους φοιτητές, με περισσότερες ευκαιρίες για την κοινωνία, με περισσότερη δύναμη για τη χώρα».

