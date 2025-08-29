Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πήραν άδεια 4 μη κρατικά πανεπιστήμια - Αλλαγές στην καθημερινότητα

Τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα παρουσίασε στην εισήγησή του στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Στο κέντρο της σημερινής συνάντησης είναι η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη που περνάει μέσα από την ανάπτυξη, θα παρουσιάσω τους βασικούς άξονες για το 2026 στη διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης», είπε ο πρωθυπουργός.

Στο επίκεντρο του υπουργικού συμβουλίου είναι η Παιδεία λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Δεύτερο θέμα είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις από τον Τάκη Θεοδωρικάκο για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, ενώ επί τάπητος θα τεθεί η παρουσίαση του κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας.

«Σημαντικές είναι οι πρωτοβουλίες του υπουργείου Παιδείας για όλες τις βαθμίδες, η Σοφία Ζαχαράκη θα μας κάνει μια επισκόπηση για όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Κάθε παιδί στην Ελλάδα πρέπει να έχει ισότιμη πρόσβαση στα εργαλεία μάθησης του 21ου αιώνα. Βέβαια δεν αρκεί να έχουμε ψηφιακούς πίνακες, αλλά να έχουν και οι καθηγητής εργαλεία για αυτό θα υπάρξουν προγράμματα κατάρτισης», ανέφερε ο πρωθυπουργός αρχικά.

Με αφορμή την νέα σχολική χρονιά μίλησε για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών και την έγκαιρη μεταφορά των βιβλίων στα σχολεία και την αναμόρφωση σχολικών κτηρίων με βάση το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», αλλά και για τα εγκαίνια των πρώτων 12 Ωνασείων σχολείων.

«Η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα υποδεχθεί μια εμβληματική καινοτομία,, έχω ενημερωθεί ότι θα έχουμε 4 μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν αδειοδοτήθηκε το σύνολο των ιδρυμάτων που υπέβαλαν αίτηση και αυτό αποδεικνύει πόσο αυστηρός είναι ο έλεγχος, κάτι που διαψεύδει πανηγυρικά όσους ανησυχούσαν. Είναι μια νίκη της απλής λογικής , όχι της κυβέρνησης», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θεμέλιο της κοινωνικής πολιτικής είναι η κοινωνική πρόοδος, θα σταθω στο ν/σ του υπ. Ανάπτυξης για τη βιομηχανία. Οι εξαγγελίες που θα γίνουν από τον υπουργό θα είναι σοβαρές. Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση που περιορίζει την γραφειοκρατία», είπε για τις επικείμενες ανακοινώσεις του Τάκη Θεοδωρικάκου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και σε μια ακόμη πρωτοβουλία: «Μια πρωτοβουλία από των κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι το πλαίσιο αδειοδότησης των περιφερεικών σταθμών. Στην εποχή των fake news έχει μεγάλη σημασία».

Τέλος αναφέρθηκε στην κωδικοποίηση όλων των διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας σε ένα κώδικα. «Απλοποιεί την καθημερινότητα των πολιτών και μειώνει την γραφειοκρατία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.