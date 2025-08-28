Υπουργικό συμβούλιο την Παρασκευή υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε ακόμη στα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας, όπως τα μέτρα στη ΔΕΘ, το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και τον διορισμό των εκπαιδευτικών στην Ψέριμο, τον προσωπικό αριθμό.

Ακολουθεί αναλυτικά η ενημέρωση από τον Παύλο Μαρινάκη

Την Θεσσαλονίκη επισκέπτεται σήμερα ο Πρωθυπουργός ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου έχει διαδοχικές συναντήσεις με Πρυτάνεις δημόσιων πανεπιστημίων, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας. Όπως και πέρσι έτσι και φέτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κορυφαία στελέχη της Κυβέρνησης θα πραγματοποιήσουν μια σειρά από συναντήσεις προκειμένου να ακούσουν τις προτάσεις των αρμόδιων φορέων για την περαιτέρω ενδυνάμωση της αναπτυξιακής δυναμικής της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας και να αναδείξουν την σημασία και την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής που ολοκληρώθηκαν, όπως το Μετρό, ή δρομολογούνται, όπως ο Flyover και όλα τα υπόλοιπα.



-----

Συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Συγκεκριμένα, το παρόν νομοσχέδιο:

Επιχειρεί να συνδράμει στην ταχύτερη, αρτιότερη και πιο αποτελεσματική απονομή πειθαρχικής Δικαιοσύνης τόσο για τους δημοσίους υπαλλήλους, όσο και για τα ΝΠΔΔ

Στοχεύει στον πλήρη εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ως προς την απονομή της Πειθαρχικής Δικαιοσύνης.

Αποβλέπει στην αντιστοίχιση των πειθαρχικών ποινών με την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα

Αντιμετωπίζει μετωπικά την εμπέδωση ενός αισθήματος ατιμωρησίας στη δημόσια διοίκηση.

Για τους λόγους αυτούς, για πρώτη φορά θεσπίζεται ενιαίο πειθαρχικό όργανο με την συμμετοχή 60 δικαστικών λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ενώ προβλέπεται πλήρης και αποκλειστική απασχόλησή τους, προκειμένου να επιταχυνθεί ο ρυθμός εξέτασης των εκκρεμών υποθέσεων.

Επιπλέον, για πρώτη φορά αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες, προκειμένου να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί δραστικά η διαδικασία, να τεθούν δικλείδες ασφαλείας ως προς τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της διαδικασίας, ενώ προβλέπεται η επικαιροποίηση του καταλόγου των πειθαρχικών παραπτωμάτων, ώστε η δημόσια διοίκηση να μπορεί να διαχειριστεί παραβατικές καταστάσεις που ανακύπτουν τον 21ο αιώνα.

Συνολικά, το νέο νομοσχέδιο εξυπηρετεί τέσσερις στρατηγικούς στόχους, ήτοι:

1. Την Επιτάχυνση των διαδικασιών

2. Την τυποποίηση της διαδικασίας απονομής πειθαρχικής Δικαιοσύνης

3. Τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου πλαισίου

4. Τον εξορθολογισμό των ποινών

Στο παρόν νομοσχέδιο εισάγονται δύο διατάξεις, οι οποίες αποβλέπουν αφενός στην αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης και αφετέρου στην υποστελέχωση υπηρεσιών ακριτικών περιοχών, με ζητούμενο την εξασφάλιση των απαραίτητων όρων για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Ειδικότερα, προβλέπεται η ενίσχυση της στελέχωσης των υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, με εξαίρεση τους φορείς που εδρεύουν στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, καθώς επίσης και των φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Εισάγονται, συνεπώς, ευεργετικές διατάξεις για τη διευκόλυνση της κινητικότητας, την μείωση του χρόνου βαθμολογικής προαγωγής και την προσαύξηση της κανονικής άδειας των υπηρετούντων υπαλλήλων. Έτσι, θα δημιουργηθούν κίνητρα για υπαλλήλους ώστε να υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές σε υπηρεσίες, οι οποίες θα είναι στελεχωμένες με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό.

Η δεύτερη διάταξη δημιουργεί για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους ένα ευνοϊκό πλαίσιο που καθιστά ευχερέστερη τη συνυπηρέτηση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα με τον/την σύζυγο που εργάζεται εκτός δημόσιου τομέα.

----

Εισήχθη προς συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών».

Μεταξύ των βασικών ρυθμίσεων περιλαμβάνονται:

Η διεύρυνση της έννοιας της «χώρας επιστροφής» ώστε να περιλαμβάνει: χώρα συνήθους διαμονής, ασφαλή τρίτη χώρα και πρώτη χώρα ασύλου, όταν η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη για τον λόγο αυτό.

Η Επικαιροποίηση/αυστηροποίηση των αντικειμενικών ενδείξεων «κινδύνου διαφυγής».

Συντομεύεται η προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης από 25 σε 14 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης σε εξαιρετικές περιπτώσεις έως 60 ημέρες (από 120 που ήταν).

Καθιερώνεται υποχρεωτικός λόγος απαγόρευσης εισόδου σε περίπτωση κινδύνου για δημόσια τάξη, εθνική ασφάλεια ή δημόσια υγεία.

Παρατείνεται η διάρκεια απαγόρευσης εισόδου έως 10 έτη, με δυνατότητα επιπλέον παράτασης έως 5 έτη.

Θεσπίζεται αδίκημα παράνομης παραμονής με ελάχιστη ποινή φυλάκισης τριών ετών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ.

Αποκλείεται η μετατροπή/αναστολή της ποινής· δυνατή η αναστολή μόνο εφόσον αναχωρήσει οικειοθελώς από την Ελλάδα, οπότε η αναστολή εκκινεί από την αποχώρηση.

Αυστηροποιούνται οι ανώτατες κυρώσεις για την παράνομη είσοδο. Προβλέπεται ελάχιστη φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και αυξημένες χρηματικές ποινές έως 10.000€ και άνω, αναλόγως περίπτωσης.

Καταργείται η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής σε πρόσωπα που διαμένουν παράνομα επί 7ετία.

Περιορίζονται οι μεταγενέστερες αιτήσεις διεθνούς προστασίας και θεσπίζονται εργαλεία ταχείας επιστροφής και αντιμετώπισης καταχρηστικών πρακτικών.

Όπως τόνισε ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης: «Οι επιστροφές είναι το μεγάλο στοίχημα και στόχος και του σχεδίου νόμου και αποτελεί βασική μας προτεραιότητα η αύξηση τους, καθώς είναι ο τομέας που πρέπει να γίνει η μεγαλύτερη πρόοδος. Προς αυτήν την κατεύθυνση από την πρώτη μέρα ξεκίνησα διμερείς επαφές και σειρά συναντήσεων με Πρέσβεις, ΔΟΜ και όλους τους φορείς που εμπλέκονται για την αύξηση των επιστροφών.

Από την έναρξη της τροπολογίας έως τις 15.08.25 οι επιστροφές που έγιναν οικειοθελείς και αναγκαστικές έφθασαν τις 808 και έχουν προγραμματιστεί ή υλοποιηθεί άλλες 250 έως και την επόμενη εβδομάδα. ⁠Επιπλέον έχουν προγραμματιστεί 5 πτήσεις τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου προς Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Αίγυπτο».

-----

Ένα νέο έργο δρομολογείται από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών χάρη στο οποίο όλοι οι σταθμοί του μετρό της Αθήνας θα εξοπλιστούν με απινιδωτές ώστε να είναι δυνατή άμεση παρέμβαση σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, θα ξεκινήσει πρόγραμμα που φέρνει απινιδωτές και στα ταξί. Η τοποθέτηση θα είναι εθελοντική, για οδηγούς που θέλουν να συμμετάσχουν.

Όσοι οδηγοί ενταχθούν στο πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν ειδική εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και στη χρήση των συσκευών, όπως άλλωστε και το προσωπικό των αστικών συγκοινωνιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε κάθε περιστατικό.

Οι απινιδωτές θα συνδέονται με κεντρικό τεχνικό σύστημα άμεσης βοήθειας, το οποίο θα παρέχει οδηγίες εξ αποστάσεως για τη διαχείριση του περιστατικού και θα ειδοποιεί αν απαιτείται η συνδρομή άλλης μορφής βοήθειας. Με αυτόν τον τρόπο ενσωματώνονται στην πράξη σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα πρόληψης και ασφάλειας.

Η εγκατάσταση των συσκευών στο μετρό ξεκινά άμεσα, ενώ τα πρώτα ταξί με εξοπλισμό και εκπαιδευμένους οδηγούς θα βγουν σύντομα στους δρόμους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε: «Δημιουργούμε ένα δίκτυο πρόληψης και άμεσης επέμβασης για την αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής, για εκείνη την κρίσιμη στιγμή που κάποιος συμπολίτης μας θα χρειαστεί βοήθεια».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Το ταξί ως όχημα κινείται διαρκώς στις πόλεις και μπορεί να βρίσκεται πολύ γρήγορα, άμεσα σε ένα αιφνίδιο περιστατικό. Με την κατάλληλη εκπαίδευση και τον κατάλληλο εξοπλισμό είναι πιθανό να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και είναι καθήκον μας να το κάνουμε».

----

Στην ίδρυση μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου στην Ψέριμο, το οποίο θα υποδεχθεί τον Σεπτέμβριο τους δυο μικρούς μαθητές που ολοκλήρωσαν τη διετή υποχρεωτική φοίτηση στο νηπιαγωγείο του νησιού, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Τα παιδιά έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους, στην Ψέριμο αντί να μετακινηθούν στην Κάλυμνο.

Το Δημοτικό Σχολείο θα στεγαστεί στο ίδιο κτίριο με το Νηπιαγωγείο το οποίο λειτουργεί στην Ψέριμο από το 2023 και δημιουργήθηκε για να καλυφθούν οι ανάγκες οικογενειών με μικρά παιδιά. Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα τοποθετηθεί δάσκαλος είτε από τους νεοδιοριζόμενους είτε μέσω απόσπασης εκπαιδευτικού από την Κάλυμνο.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Είναι μια μεγάλη πρόκληση για τη χώρα και την Κυβέρνηση μας, να διαχειριστεί τα σκληρά δεδομένα του δημογραφικού. Παρά τις δυσκολίες, οφείλουμε να δίνουμε το μήνυμα ότι κανένα παιδί, σε κανένα ακριτικό νησί, δεν θα μείνει χωρίς εκπαίδευση».

----

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Υπουργού Νίκης Κεραμέως. Το νέο νομοσχέδιο προέρχεται από την αγορά εργασίας, αφού πολλές από τις ρυθμίσεις του προτάθηκαν από εργαζόμενους και επιχειρήσεις και λύνει πρακτικά ζητήματα που υπάρχουν στην αγορά εργασίας.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ενδεικτικά:

– Μεγαλύτερες ελευθερίες για τους εργαζόμενους στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, πχ την δυνατότητα για έναν εργαζόμενο γονέα να εργάζεται 4 ημέρες την εβδομάδα και να είναι με το παιδί του την 5η ημέρα για όλο τον χρόνο, και όχι μόνο για ένα εξάμηνο που ισχύει σήμερα

– Μεγαλύτερη ελευθερία στο αίτημα που μπορεί να καταθέσει ο εργαζόμενος για κατανομή της ετήσιας άδειας αναψυχής

– Περισσότερες γυναίκες να είναι δικαιούχοι του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας

– Το επίδομα γονικής άδειας να είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο

– Πολλές ρυθμίσεις για την περαιτέρω προστασία της υγείας και ασφάλειας στην εργασία

– Την δυνατότητα να εργαστεί στην εκ περιτροπής εργασία – εφόσον το επιθυμεί – σε υπερωρία με αποδοχές προσαυξημένες κατά 40% (π.χ. σε εργασία 4 ημερών την εβδομάδα)

– Την δυνατότητα να εργαστεί έως 13 ώρες την ημέρα (κατ΄ εξαίρεση) – εφόσον το επιθυμεί σε έναν εργοδότη με προσαύξηση 40% στην αμοιβή

– Την εκπαίδευση σε μαθήματα πρώτων βοηθειών

– Την επέκταση της άδειας μητρότητας και σε ανάδοχες μητέρες

– Την ρητή απαγόρευση μείωσης των αποδοχών μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός του εργασιακού πλαισίου, η μείωση της γραφειοκρατίας, η στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, η ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, η διευκόλυνση των επιχειρήσεων καθώς και η διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή η ανεργία βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 17 ετών, στο 7,9% και έχουν δημιουργηθεί 500.000 νέες θέσεις εργασίας οι οποίες είναι καλύτερες και πιο ποιοτικές αφού πάνω από 3 στους 4 Έλληνες που εργάζονται είναι πλήρους απασχόλησης.

---

Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν τον Προσωπικό Αριθμό τους. Η παράταση δίνεται προκειμένου οι πολίτες να έχουν τη μέγιστη χρονική δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του Προσωπικού Αριθμού, όπως προβλέπεται, άλλωστε και από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Το τρίτο κατά σειρά ψηφίο είναι αλφαβητικό και παράγεται αυτόματα.

Μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 1.175.800 Προσωπικοί Αριθμοί με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών να επιλέγει να τους εκδώσει με ψηφιακές υπηρεσίες. Ήδη 270.140 νέες ταυτότητες αναγράφουν τον Προσωπικό Αριθμό. Η αναγραφή του είναι υποχρεωτική για την έκδοση νέας ταυτότητας και πρέπει να προηγείται του ραντεβού στα Αστυνομικά Τμήματα, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος για τους πολίτες.

---

Αύριο, Παρασκευή 29 Αυγούστου θα συνεδριάσει στις 10:00 το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Για τα θέματα της συνεδρίασης θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.