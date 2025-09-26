Υπουργείο Παιδείας: Διαγράφονται 335.000 αιώνιοι φοιτητές - Πώς θα γίνει βήμα βήμα η διαδικασία

Διαγράφονται οι πρώτοι «αιώνιοι» φοιτητές τον Δεκέμβριο, όπως αποκάλυψε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου.

«Πλέον ο νόμος που ψηφίστηκε τέλος Ιουλίου γίνεται πράξη. Όμως όχι ως μια εφαρμογή γραμμών, αλλά με κοινωνική ευαισθησία και με σεβασμό στις φοιτήτριες και τους φοιτητές που θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαϊωάννου μιλώντας στο Action24.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Παιδείας, μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι φοιτητές θα λάβουν παράταση εός έτους ή τριών εξαμήνων και όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να παρατηθεί ο χρόνος των σπουδών τους, θα ενσωματωθούν σε έναν ενιαίο κατάλογο από κάθε τμήμα και κάθε σχολή του κάθε πανεπιστημίου, ο οποίος θα αποσταλεί μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου στο υπουργείο Παιδείας.

«Αφήνουμε την αυτονομία του κάθε πανεπιστημίου, με βάση την πορεία του, δηλαδή πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα», ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι υπάρχει ένα μικρό χρονικό διάστημα μετά την κατάρτιση του καταλόγου, που οι φοιτητές μπορούν να κάνουν ένσταση.

335.000 οι «αιώνιοι» φοιτητές στα ελληνικά πανεπιστήμια

Ο υφυπουργός Παιδείας μίλησε για περίπου 335.000 «αιώνιους» φοιτητές μέχρι την περασμένη εξεταστική του Ιουνίου. Αναφερόμενος στον στόχο της διαγραφής των μη ενεργών φοιτητών, ο κ. Παπαϊωάννου επεσήμανε ότι δεν είναι κάτι εκδικητικό, αλλά πρόκειται για εξορθολογισμό.

