Μητσοτάκης για τη λειτουργία της παράκαμψης Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα - Λευκάδα

Στην κυκλοφορία παραδόθηκε η παράκαμψη του Αγίου Νικολάου του Οδικού άξονα Βόνιτσα - Λευκάδα, ο οποίος συνδέει την πόλη της Λευκάδας με το τμήμα «Άκτιο - Δυτικός Άξονας», μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης.





Πρόκειται για τμήμα που παρακάμπτει τον οικισμό του Αγίου Νικολάου με νέα χάραξη, μήκους περίπου 3,5 χιλιομέτρων και αποτελεί μέρος του οδικού άξονα Βόνιτσας - Λευκάδας, συνολικού μήκους 16 χιλιομέτρων.





Σχολιάζοντας τη λειτουργία του νέου τμήματος στον οδικό άξονα, ο πρωθυπουργός έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Κι όμως, τον Αύγουστο υπάρχουν ειδήσεις και μάλιστα καλές. Έτσι, σήμερα το μεσημέρι τα πρώτα αυτοκίνητα ταξίδεψαν στη νέα παράκαμψη του Αγίου Νικολάου στον οδικό άξονα Βόνιτσα – Λευκάδα. Ένα ακόμα έργο που ολοκληρώθηκε, συνδέοντας τη Λευκάδα με το Άκτιο. Και ειδικά αυτήν την περίοδο εξυπηρετώντας και τους επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου. Γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Η Ελλάδα βαδίζει μπροστά. Συνεχίζουμε».