Ο Χατζής τηλεφώνησε on-air στον Γεωργιάδη για να κάνει δήλωση - Βίντεο

Ο δημοσιογράφος Τάκης Χατζής τηλεφώνησε on-air, στην εκπομπή Mega Live, στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για να κάνει δήλωση σχετικά με το ζήτημα της οπλοκατοχής και με αφορμή δηλώσεις του το πρωί της Πέμπτης.

«Κύριε Γεωργιάδη, συγγνώμη, παρακαλώ, θέλουμε να σας πάρει η παραγωγή γιατί εδώ υπάρχει η καταγγελία από τους παριστάμενους της εκπομπής ότι είστε υπέρ της οπλοκατοχής και τα ρέστα» είπε ο δημοσιογράφος on-air στο τηλέφωνό του.

Έπειτα από την απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο Τάκης Χατζής είπε: «Τι έχετε γενέθλια και δεν μπορείτε; Έχετε μπαλωθιές;».

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο παριστάμενος στην εκπομπή υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος ευχήθηκε επίσης on air χρόνια πολλά.