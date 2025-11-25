Χρυσοχοΐδης: Η βία κατά των γυναικών βγήκε στην επιφάνεια - 5.000 ενεργοποιήσεις του panic button

Η βία κατά των γυναικών αποτελεί ένα διαχρονικό και σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που αποτυπώνεται μέσα από την αύξηση των καταγγελιών και των μέτρων αντιμετώπισής της στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την ενίσχυση της χρήσης του panic button, τις δικογραφίες που σχηματίζει η ΕΛ.ΑΣ. και τη σημαντική άνοδο στις συλλήψεις, επισημαίνοντας την ανάγκη συνεχούς δράσης και υποστήριξης των θυμάτων.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε το φαινόμενο ως «τραγικό» και διαδεδομένο σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Τόνισε ότι πλέον οι γυναίκες μιλούν περισσότερο, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση των καταγγελιών και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, το 1/3 των γυναικών που καταγγέλλουν περιστατικά βίας ενεργοποιούν το panic button μέσω των κινητών τους, με περίπου 5.000 ενεργοποιήσεις να καταγράφονται ετησίως σε όλη τη χώρα.

Όσον αφορά τις αστυνομικές ενέργειες, το 2024 καταγράφηκαν 18.500 δικογραφίες και 11.400 συλλήψεις για περιστατικά βίας κατά των γυναικών. Μόνο στο πρώτο δεκάμηνο του έτους, οι δικογραφίες ανήλθαν σε 19.500 και οι συλλήψεις σε 12.150, γεγονός που δείχνει αύξηση στη διαχείριση τέτοιων υποθέσεων. Ο υπουργός εξήγησε πως η αύξηση των καταγγελιών οδηγεί αναπόφευκτα σε περισσότερες συλλήψεις, με αρκετούς δράστες να προφυλακίζονται, ενώ έχουν θεσπιστεί αυστηρότερα μέτρα προστασίας των θυμάτων, όπως η απαγόρευση προσέγγισης των δραστών προς τις οικογένειές τους.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και σε προσωπικές εμπειρίες από επισκέψεις του σε αστυνομικά τμήματα, όπου είδε γυναίκες που είχαν υποστεί κακοποίηση μαζί με τα παιδιά τους. Αυτές οι συναντήσεις τον ώθησαν να δεσμευτεί για άμεση και σταθερή παρουσία στο ζήτημα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεχούς υποστήριξης και προστασίας των θυμάτων.

Φέτος καταγράφεται αύξηση 12% στη χρήση του panic button, ενώ οι κλήσεις στο τηλεφωνικό κέντρο «100» για περιστατικά βίας έχουν αυξηθεί από 27.000 πέρυσι σε 30.500 το τρέχον έτος. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία καταγγελίας και προστασίας.