Δείτε Live - Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο «Forbes 30 under 30»
Ο πρωθυπουργός συζητά με νέους για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
Τρεις νέοι που είχαν συμπεριληφθεί στην ελληνική λίστα του «Forbes 30 Under 30» συνομιλούν με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τις δυσκολίες, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν για να πετύχουν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Συμμετέχουν:
Πάνος Καραγιάννης, Συνιδρυτής & CEO, Moveo.AI
Κατερίνα Σαντίκου, Head of People & Marketing, Santikos Collection
Κίμων-Αριστοτέλης Φογκτ, Συνιδρυτής & CEO, Sporo Health
Συντονίζει και συμμετέχει: Γιώργος Παπαδημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥ Ελλάδος
