Συνάντηση Τασούλα – Καραμανλή: Τα θέματα της συζήτησης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, συναντήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, συναντήθηκε σήμερα (14/01) στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ φιλικό κλίμα.

Μίλησαν για τη ρευστότητα που υπάρχει στις διεθνείς εξελίξεις, ενώ, το ενδιαφέρον και των δύο για τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό είναι σταθερό, με πηγές να γνωστοποιούν ότι αντάλλαξαν απόψεις για τα εθνικά μας θέματα.

Οι δύο τους γνωρίζονται από το 1977, όταν ο Κωνσταντίνος Τασούλας ήταν πρωτοετής φοιτητής της Νομικής και ο πρώην πρωθυπουργός, τελειόφοιτος της ίδιας σχολής. Η γνωριμία τους έγινε σε εκδήλωση της κυπριακής πρεσβείας για την απελευθέρωση του Αχιλλέα Κυπριανού, γιου του προέδρου της Κύπρου, Σπύρου Κυπριανού, ο οποίος είχε απαχθεί. Ο Αχιλλέας Κυπριανού ήταν συμφοιτητής τους, στην Νομική.

Ο κ. Τασούλας υπηρέτησε στην κυβέρνηση Καραμανλή ως υφυπουργός Άμυνας (2007 – 2009).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της απόφασης του Προέδρου της Δημοκρατίας να δρομολογήσει συναντήσεις στο Προεδρικό Μέγαρο με σημαίνουσες προσωπικότητες του δημοσίου βίου, ανάμεσα στις οποίες οι πρώην πρωθυπουργοί κατέχουν αυτονοήτως κορυφαία θέση.

Ήδη έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Γιώργο Παπανδρέου και θα ακολουθήσει πρόσκληση του Προέδρου και στους επόμενους πρώην πρωθυπουργούς.

Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πιστεύει ότι «βρισκόμαστε σε μία εποχή που η εθνική ομοψυχία, η σταθερότητα και η ενότητα είναι αξίες που πρέπει να διαφυλάσσονται και να υποστηρίζονται από όλους τους παράγοντες του δημοσίου βίου και σε αυτό το πλαίσιο, έχει σημασία η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων».