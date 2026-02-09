Νίκος Δένδιας: Επισκέφτηκε την Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης και έκθεση για τον Χατζηκυριάκος-Γκίκα

Κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε την Εθνική Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης (NGMA) στο Νέο Δελχί, όπου φιλοξενείται έκθεση αφιερωμένη στον κορυφαίο Έλληνα ζωγράφο Νίκο Χατζηκυριάκο – Γκίκα.

Η παρουσία του Έλληνα υπουργού στην έκθεση ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της πολιτιστικής διπλωματίας στη σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας και Ινδίας, σε μια συγκυρία ενίσχυσης των στρατηγικών και πολιτιστικών δεσμών των δύο χωρών.

Με επίκεντρο το έργο ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής μοντέρνας τέχνης του 20ού αιώνα, η έκθεση αναδεικνύει τη διαχρονική αξία της ελληνικής δημιουργίας και τη δυναμική της σύγχρονης πολιτιστικής εξωστρέφειας.

Η επιλογή της NGMA, ενός από τους πλέον εμβληματικούς πολιτιστικούς θεσμούς της Ινδίας, υπογραμμίζει τη βούληση για ουσιαστική πολιτιστική ανταλλαγή και προβολή της ελληνικής καλλιτεχνικής ταυτότητας σε διεθνές επίπεδο.