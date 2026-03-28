Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους

Η έντονη κινητικότητα και η αναστάτωση που επικρατούσε από το πρωί του Σαββάτου στην αίθουσα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ σταμάτησε απότομα όταν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ανέβηκε στο βήμα ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και ιστορικό στέλεχος του Κινήματος, Απόστολος Κακλαμάνης.

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ομιλία του, ο κ. Κακλαμάνης ουσιαστικά αποχαιρέτισε την ενεργό πολιτική δράση, ζητώντας να δοθεί χώρος στη νέα γενιά και δηλώνοντας ότι νιώθει πως πλησιάζει στο τέλος της ζωής του.

Στα 89 του χρόνια, ο κ. Κακλαμάνης δήλωσε τη βαθιά του συγκίνηση «να βρίσκομαι απέναντι σε 5.000 αποφασισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να ξαναφέρουν το μήνυμα που ξεκινήσαμε 150 στελέχη του ΠΑΚ το 1974 να το ξαναφέρουν ξανά σε όλη την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.



«Αυτό το Συνέδριο θα αποδειχτεί ιστορικό για τη χώρα, τους εργαζόμενους, όλο τον ελληνικό λαό. Θα ανταποκριθείτε σε αυτή τη μεγάλη αποστολή που αναλαμβάνουμε όλοι μας. Δεν ξερω αν αύριο θα ζω, αλλά εσείς είστε οι εκπρόσωποι του λαού του ΠΑΣΟΚ. Ο λαός μας κι όταν υπάρξουν απόντες θα βάλει στη θέση τους νέους αγωνιστές. Αυτό συνέβαινε στο παρελθόν και πρέπει να γίνει και πάλι», είπε καταχειροκροτούμενος.

Όπως είπε, «το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη ανανέωσης. Η δική μου γενιά να κάνει ένα βήμα πίσω. Χωρίς νέες γενιές το ΠΑΣΟΚ δύσκολα θα προχωρήσει. Να είναι αυτό απαραίτητος όρος για να προχωρήσουμε στην αποστολή μας». Παράλληλα όμως έδειξε να έχει πλήρη γνώση των καθημερινών εξελίξεων, σχολιάζοντας ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε στην αντιπασοκική προπαγάνδα να επιχειρεί ποινικοποίηση της άλλης άποψης. Από το πρωί το γνωστό ραδιοτηλεοπτικό συγκρότημα άρχισε τον διασυρμό και την κατασυκοφάντηση του κινήματός μας».

«Δε φανταζόμουν ότι ύστερα από 50 χρόνια θα ζούσαμε προβλήματα δημοκρατίας. Ένα κοινοβούλιο απαξιωμένο που διασύρεται στα μάτια των πολιτών», είπε ο κ. Κακλαμάνης.

Μάλιστα έδωσε το στίγμα του επιτιθέμενος σε όσους αποχώρησαν από το ΠΑΣΟΚ την περίοδο της κρίσης και ιδιαίτερα κατά την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου του 2009. «Εκείνη την προσπάθεια να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία το 2009, όταν έπεσαν στον γκρεμό για να σωθεί η χώρα, κάποιοι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ πρόδωσαν τον λαό του ΠΑΣΟΚ και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ ή τη ΝΔ. "Να καεί το μπουρδέλο η Βουλή" φώναζαν κάποιοι δήθεν αριστεροί ενώ η δεξιά μιλούσε για Ζάππεια», σχολίασε συγκεκριμένα.

«Δεν ξέρω πότε, αλλά πολύ σύντομα, ίσως να μην είμαι στη ζωή για να δω την πραγμάτωση της Νέας Ελλάδας, της Ελλάδας της ελευθερίας, της Ελλάδας της Δημοκρατίας. Σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε 40 χρόνια τώρα, δεν ξέρω αν την άξιζα. Τόπο στα νιάτα!», κατέληξε ο Απόστολος Κακλαμάνης με το σύνολο των Συνέδρων να τον χειροκροτεί όρθιο.

