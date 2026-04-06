ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο Βουλευτής της ΝΔ, Λάκης Βασιλειάδης

«Για να μην υπάρξουν κενά ή αμφιβολίες στο πρόσωπό μου, πρόκειται να προχωρήσω την όλη διαδικασία μέχρι τέλους, ζητώντας αρχικά την άρση της ασυλίας μου, ώστε να λάμψει η αλήθεια», τονίζει μεταξύ άλλων ο Λάκης Βασιλειάδης 

Newsbomb

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο βουλευτής της ΝΔ, Λάκης Βασιλειάδης, ζητά την άρση της ασυλίας του για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ που τον αφορά.
  • Από τη δικογραφία δεν προκύπτει καμία ένδειξη παράνομης πράξης εκ μέρους του ή συνεργατών του.
  • Η αναφορά στο όνομά του βασίζεται σε έμμεσες συνομιλίες τρίτων και δεν υπάρχει προσωπική εμπλοκή με τους εμπλεκόμενους.
  • Το φερόμενο αίτημα που του αποδίδεται αφορά παράταση ελέγχου σε κτηνοτρόφο, η οποία δεν δόθηκε και δεν προκάλεσε ζημία σε δημόσια κονδύλια.
  • Ο βουλευτής δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες με διαφάνεια, ακεραιότητα και υπευθυνότητα.
Snapshot powered by AI

Από τη μελέτη της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά τη φερόμενη εμπλοκή μου στην υπόθεση, προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υφίσταται καμία ένδειξη τέλεσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης εκ μέρους μου. Η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε εγώ, ούτε συνεργάτες μου», επισημαίνει σε ανάρτησή του ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ, Λάκης Βασιλειάδης.

«Επιπλέον» -τονίζει- «από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο.

Ωστόσο, ο έλεγχος διενεργήθηκε κανονικά, χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε παράταση, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση και χωρίς ο εν λόγω κτηνοτρόφος να λάβει σχετική επιδότηση. Συνεπώς, ακόμη και η πράξη που επιχειρείται να συσχετιστεί εμμέσως με το πρόσωπό μου δεν συνιστά παράνομη ενέργεια, ούτε προκάλεσε οποιαδήποτε ζημία, έστω και ελάχιστη, στα εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια.

Για να μην υπάρξουν, ωστόσο, κενά ή αμφιβολίες στο πρόσωπό μου, πρόκειται να προχωρήσω την όλη διαδικασία μέχρι τέλους, ζητώντας αρχικά την άρση της ασυλίας μου, ώστε να λάμψει η αλήθεια. Θα κινηθώ και σε αυτή την περίπτωση όπως κάνω πάντα, με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια. Αυτές είναι οι αρχές που επιτάσσει το πολιτικό και προσωπικό μου ήθος. Αυτές είναι αρχές με τις οποίες πορεύομαι σε όλη την πολιτική μου πορεία αλλά και στην προσωπική μου ζωή.

Βρίσκομαι δίπλα σε όλους, ανεξαιρέτως, τους συμπολίτες μου, έχω συνέχεια την πόρτα μου ανοιχτή σε όσους έχουν ανάγκη και για κάθε πρόβλημά τους. Βοηθάω και υπηρετώ τον τόπο μου με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Θα συνεχίσω να το κάνω με την ίδια θέληση, με τον ίδιο ζήλο, και με το ίδιο ενδιαφέρον μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, με ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, με το κεφάλι ψηλά και με το μέτωπο καθαρό», καταλήγει στην ανάρτησή του ο κ. Βασιλειάδης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
