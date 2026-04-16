Βελόπουλος στην προ ημερησίας: Εκλογές εδώ και τώρα

Snapshot Ο Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε άμεσες εκλογές και άσκησε κριτική σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για έλλειψη ηθικής και πολιτικής διαφάνειας.

Καταλόγισε στον πρωθυπουργό αντιφάσεις σχετικά με την ΕΥΠ και την Ευρωπαία εισαγγελέα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι υπεύθυνος για την ΕΥΠ.

Υποστήριξε ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα πλήττεται από αναξιοκρατία, ατιμωρησία, υπερφορολόγηση και κατάχρηση εξουσίας.

Κάλεσε για διαφάνεια στους διορισμούς μέσω ΑΣΕΠ και επέκρινε την ακύρωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για θέσεις διοίκησης, υποστηρίζοντας ότι προτιμούνται «τα δικά τους παιδιά».

Κριτική σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ άσκησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, υπογράμμισε ότι για το κόμμα του «η ηθική και η πολιτική είναι έννοιες αχώριστες», ενώ ζήτησε «εκλογές εδώ και τώρα», κατά την ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

«Χριστός Ανέστη και περαστικά στον κύριο Μυλωνάκη. Άλλο η πολιτική αντιπαράθεση και άλλο η ανθρώπινη συμπεριφορά», είπε αρχικά ο κ. Βελόπουλος, ενώ αναφερόμενος στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σημείωσε: «Τον άκουσα να εκφράζει ανησυχία για την ειρήνη και την ενέργεια. Αυτά εμείς τα λέγαμε από το 2019 και μας αποκαλούσε "ψεκ". Τώρα, όμως, έρχεται στα λόγια μας. Ο πρωθυπουργός περιέγραψε μια άλλη χώρα. Ένα άλλο κράτος. Ιδεατό. Όχι την Ελλάδα. Μίλησε για δικαιοσύνη, όταν για αποδεδειγμένη παρανομία δεν τιμωρήθηκε κανείς. Πού είναι ο "φραπές"; Πού είναι τα λαμόγια;».

Ακολούθως, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ισχυρίστηκε όσον αφορά την ομιλία του πρωθυπουργού: «Υπέπεσε σε συνεχείς αντιφάσεις. Από τη μία ο πρωθυπουργός ζητά ταχύτατη διαδικασία από την Ευρωπαία εισαγγελέα και από την άλλη ο αντιπρόεδρος Σπύρος-Άδωνις βρίζει την Ευρωπαία εισαγγελέα. Ξέχασε, για την ΕΥΠ, να μας πει το εξής: Η ΕΥΠ έχει προϊστάμενο τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Επομένως, ό,τι κακό υπάρχει αφορά αυτόν. Επίσης, ο Άρειος Πάγος διορίζεται από την κυβέρνηση. Ποιό είναι το έργο της ΕΥΠ; Να παρακολουθεί συζύγους υπουργών και άλλους;».

Επίσης, ο κ. Βελόπουλος σχολιάζοντας την ομιλία του πρωθυπουργού, είπε: «Όσο για τις άθλιες συμπεριφορές που ανέφερε, να του πούμε ότι η συμπεριφορά γεννά συμπεριφορά. Όταν μας αποκαλούσατε "ψεκ" και μας στοχοποιούσατε, αυτό δεν ήταν τοξικότητα; Όταν σας μιλούσα για τις εξορύξεις και για το επιβραδυντικό υγρό στην κατάσβεση των πυρκαγιών, εσείς και τα sites σας με αποκαλούσατε σαχλαμάρα. Εμείς δεν έχουμε οικογένειες, όταν όλα τα τρολ σας και η ομάδα ψεύδους μας αποκαλούν έτσι;».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης υποστήριξε στη συνέχεια ότι «εμείς διαφέρουμε από όλους εσάς, γιατί για εμάς η ηθική και η πολιτική είναι αχώριστες. Η πολιτική χωρίς ηθική είναι εργαλείο εξουσίας και συμφέροντος. Εξυπηρετεί τους ολιγάρχες και όχι τους φτωχούς πολίτες. Εμείς βλέπουμε την πολιτική ως υπηρεσία προς την κοινωνία, εσείς ως επάγγελμα.

Κράτος δικαίου με αναξιοκρατία, ατιμωρησία, μετακλητούς φυτεμένους, δικαιοσύνη διορισμένη, δεν υπάρχει. Κράτος δικαίου με ακαταδίωκτα, με αποτυχημένους βουλευτές, διορισμένους διοικητές νοσοκομείων και οργανισμών, δεν υπάρχει. Κράτος δικαίου με υπερφορολόγηση που αδικεί τον Έλληνα, όπου ευημερούν τα καρτέλ και οι πολίτες πεινούν, όπου τα funds κάνουν πάρτι παίρνοντας τα σπίτια των Ελλήνων, δεν υπάρχει. Κράτος δικαίου με απ' ευθείας αναθέσεις δεν γίνεται».

«Σε ένα κράτος δικαίου», προσέθεσε ο κ. Βελόπουλος, «δεν μαγειρεύονται οι δημοσκοπήσεις για την επιρροή του εκλογικού σώματος, ούτε αλλάζει ο εκλογικός νόμος όποτε βολεύει την κυβέρνηση. Σε ένα κράτος δικαίου δεν υπάρχουν κόμματα καταχρεωμένα, όταν κατάσχονται τα σπίτια των Ελλήνων για λίγες χιλιάδες ευρώ. Εν κατακλείδι, κράτος δικαίου με παρόχους ενέργειας, funds, ΕΝΦΙΑ, μείωση συντάξεων, εκχώρηση κρατικών λειτουργιών σε ξένα κέντρα, δεν υπάρχει. Ποιος τα ψήφισε όλα αυτά; Μα εσείς: ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ».

Η δευτερολογία

Στις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν για ένα κράτος δικαίου εστίασε, κυρίως, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στη δευτερολογία του.

«Κράτος δικαίου χωρίς Σύνταγμα δεν υπάρχει. Το Σύνταγμα όμως το παραβιάζει η ίδια η Βουλή. Το να υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στο Κοινοβούλιο, αυτό δεν συνεπάγεται ότι έχουμε δημοκρατία. Προϋπόθεση για το κράτος δικαίου είναι η ύπαρξη κράτους με σύνορα», σημείωσε ο κ. Βελόπουλος.

Αναφερόμενος στη στάση της αντιπολίτευσης κατά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, υποστήριξε: «Σήμερα αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Μίλησε ο πρωθυπουργός και κανείς δεν του απάντησε. Έτσι ο πρωθυπουργός προκάλεσε. Είπε ότι δεν υπάρχει συγκάλυψη. Αυτό είναι ωμή παρέμβαση στην δικαιοσύνη, αφού οι δίκες ακόμα συνεχίζονται. Μας μίλησε για εξαφανισμένα βαγόνια στο έγκλημα των Τεμπών, αλλά δεν είπε ότι αυτό το έγραφε η "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ". Δεν μίλησε για τα εξαφανισμένα βίντεο, όπως αποδείχθηκε στην δίκη μετά από δική μας μήνυση. Είπε ότι πληρώσαμε 4,5 δισ. πρόστιμα. Ποιος τα πλήρωσε; Ο πρωθυπουργός; Και γιατί τα πληρώσαμε; Λόγω της ανικανότητας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε μεταξύ σας δεν τα βρίσκετε. Εμείς, όμως, λέμε ότι θα βάλουμε τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του».

«Μας μίλησε ο πρωθυπουργός», προσέθεσε ο κ. Βελόπουλος, «για συνταγματική αναθεώρηση, αλλά κανείς δεν υπέβαλε προτάσεις από την αντιπολίτευση. Δεν άκουσα τίποτα για τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, για τα οποία εμείς λέμε ότι κόμματα που χρωστούν δεν θα κατέρχονται στις εκλογές».

Ακολούθως άσκησε κριτική στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, ισχυριζόμενος ότι «πριν από ένα μήνα ακύρωσε με απόφασή του την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων οργάνων διοίκησης εποπτευομένων φορέων στο υπουργείο, μέσω ΑΣΕΠ. Δηλαδή, δεν θέλησε να διοριστούν με όρους διαφάνειας και κράτους δικαίου, προϊστάμενοι στις θέσεις διοίκησης των φορέων αυτών. Θέλει να μείνουν τα δικά σας παιδιά. Αυτό είναι, κύριοι, το δικό σας κράτος δικαίου. Οι πολιτικοί πρέπει να έχουν τρόπους να πράττουν ηθικά και δίκαια. Οι πράξεις δείχνουν ποιος είσαι, όχι τα λόγια. Τα λόγια τα μαθαίνεις, τα αντιγράφεις, τα προσαρμόζεις. Ο τρόπος, όμως, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Πολλές φορές μιλάμε χωρίς κείμενο, γιατί αυτά που λέμε, τα πιστεύουμε, τα λέμε από ψυχής και από καρδιάς».