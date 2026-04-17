«Είναι ψεύτες»: Ο Πλεύρης διαψεύδει δημοσίευμα για δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας

Ο Θάνος Πλεύρης διέψευσε δημοσίευμα που τον εμπλέκει σε δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τη διαχείριση της πανδημίας.

Η δικογραφία αφορά μήνυση υπαλλήλου του υπουργείου Υγείας εναντίον του για μη παρέμβαση σε υπηρεσιακά ζητήματα και όχι την υγειονομική κρίση.

Ο υπουργός καταγγέλλει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και ζητά άμεση αποκατάσταση της αλήθειας.

Προειδοποιεί για νομικές ενέργειες εναντίον όσων διακινούν ψευδείς ειδήσεις που θίγουν την τιμή και την υπόληψή του. Snapshot powered by AI

Σε διάψευση δημοσιεύματος, το οποίο ο ίδιος χαρακτηρίζει ως εσκεμμένη διακίνηση ψευδών ειδήσεων, προχώρησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το επίμαχο δημοσίευμα ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει αποστείλει φάκελο εις βάρος του, που σχετίζεται με τους χειρισμούς του στο υπουργείο Υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ο Θάνος Πλεύρης ξεκαθαρίζει πως η διαβιβασθείσα δικογραφία δεν έχει την παραμικρή σχέση με την υγειονομική κρίση. Αντίθετα, όπως διευκρινίζει, αφορά μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον του υπάλληλος του υπουργείου Υγείας. Η καταγγέλλουσα φέρεται να στράφηκε νομικά κατά του κ. Πλεύρη, θεωρώντας ότι εκείνος θα έπρεπε να είχε προχωρήσει σε παρεμβάσεις για θέματα που άπτονταν των υπηρεσιών του υπουργείου, καθώς και για ζητήματα που αφορούσαν έτερο υπάλληλο.

Στην ανάρτησή του διαμηνύει ότι τέτοιου είδους δημοσιεύματα προσβάλλουν βάναυσα την τιμή και την υπόληψή του και για τον λόγο αυτόν, απαιτεί την άμεση αποκατάσταση της αλήθειας, προειδοποιώντας ξεκάθαρα με νομικές ενέργειες σε περίπτωση που δεν υπάρξει πλήρης επανόρθωση.

«Είναι ψεύτες», υπογραμμίζει στην τοποθέτησή του, σημειώνοντας παράλληλα ότι «όσοι παράγουν και διακινούν το fake news πλέον δεν μπορούν να δηλώνουν άγνοια».

— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) April 17, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη:



«Το site pro news διακινεί από χθες ψευδή είδηση ότι δήθεν ήλθε φάκελος από την ευρωπαία εισαγγελέα για την περίοδο που ήμουν υπουργός υγείας για τη διαχείριση της πανδημίας. Είναι ψεύτες. Η δικογραφία που ήλθε αφορά μήνυση υπαλλήλου του υπουργείο υγείας προς εμένα επειδή κατά την άποψη της έπρεπε να παρέμβω σε διάφορα που είχε με υπηρεσίες του υπουργείου υγείας και άλλον υπάλληλο. Αναμένω την άμεση αποκατάσταση της αλήθειας τα επόμενα λεπτά με πλήρη αποκατάσταση της προσβολής της τιμής και υπόληψης μου. Εάν δεν το πράξουν ακολουθείται η νόμιμη οδός. Εξυπακούεται ότι όσοι παράγουν και διακινούν το fake news πλέον δε μπορούν να δηλώνουν άγνοια και θα τους καταδιώξω δικαστικά. Η ανοχή στους ψεύτες και συκοφάντες τελείωσε».

