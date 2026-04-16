Πλεύρης για το δημοσίευμα του BBC: Προστατεύουμε τα σύνορα της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου

Το BBC υιοθετεί αυτά που υποστηρίζουν οι διακινητές παράνομων μεταναστών, η Ελληνική Αστυνομία φυλάει τα σύνορα όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά της Ευρώπης και προστατεύει και το Ηνωμένο Βασίλειο που πλήττεται από την παράνομη μετανάστευση, είπε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Ο κύριος Πλεύρης, ουσιαστικά κατέκρινε το δημοσίευμα που υποστήριζε πως η ΕΛ.ΑΣ. χρησιμοποιεί μετανάστες για να απωθεί άλλους που επιχειρούν να περάσουν παράνομα τα σύνορα στον Έβρο, τονίζοντας πως κάθε καταγγελία ερευνάται, «αλλά βίντεο το οποίο δεν μπορούμε να δούμε την πιστότητά του, δεν μπορούμε να δούμε πότε έχει τραβηχτεί και μαρτυρίες που φτάνουν στα όρια της μικρής Μαρίας, με συγχωρείτε, φτάνουν στα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Κάποιοι ενοχλούνται από τη φύλαξη των συνόρων».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι πολίτες του να ξέρουν ότι εμείς στην Ελλάδα θα συνεχίσουμε να φυλάμε σύνορα, γιατί εδώ στην Ελλάδα φυλάσσονται τα σύνορα όλης της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου», κατέληξε ο υπουργός.

Η συγκεκριμένη δήλωση του κυρίου Πλεύρη, μάλιστα, ανέβηκε και στο Χ, με αγγλικούς υπότιτλους.

