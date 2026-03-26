Πλεύρης: «Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κρύβεται άλλο» - Σφοδρή επίθεση για τον κανονισμό επιστροφών

Μετωπική επίθεση στο ΠΑΣΟΚ και την Αριστερά εξαπέλυσε ο Θάνος Πλεύρης, με αφορμή την υπερψήφιση του νέου Κανονισμού Επιστροφών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, με παρέμβασή του στα κοινωνικά δίκτυα, υπογράμμισε τη σημασία της νέας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία επιτρέπει τη δημιουργία «Κέντρων Επιστροφής» σε τρίτες χώρες, ενώ παράλληλα κάλεσε το Χαριλάου Τρικούπη να ξεκαθαρίσει τη θέση του στο μεταναστευτικό.

Η συμμαχία των «πέντε» και τα υπεράκτια κέντρα

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη σε προχωρημένες διεργασίες με τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Δανία και την Ολλανδία για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ίδιος τόνισε ότι διατάξεις του συγκεκριμένου Κανονισμού έχουν ήδη εισαχθεί στο ελληνικό δίκαιο, προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες για όσους δεν δικαιούνται άσυλο. «Ο Κανονισμός επιτρέπει τη δημιουργία Κέντρων Επιστροφής σε τρίτες χώρες και επιταχύνει τις απελάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής.

Προχωράει ο Κανονισμός των Επιστροφών !!!!! Διατάξεις του Κανονισμού ήδη έχουμε εισάγει στο δίκαιο μας. Κανονισμός που επιτρέπει τη δημιουργία Κέντρων Επιστροφής σε τρίτες χώρες και διευκολύνει τις επιστροφές. Ήδη με Γερμανία, Αυστρία, Δανία και Ολλανδία έχουμε ξεκινήσει τις… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) March 26, 2026

«Σε τι διαφέρει το ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ;»

Το κύριο βάρος της κριτικής του Θάνου Πλεύρη αφορούσε τη στάση των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ και της Αριστεράς, οι οποίοι δεν στήριξαν τον Κανονισμό Επιστροφών, όπως και εκείνον των Ασφαλών Τρίτων Χωρών. Ο βουλευτής της ΝΔ έθεσε ένα πιεστικό ερώτημα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το ότι «κρύβεται» πίσω από την καταψήφιση κρίσιμων εργαλείων για τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης.

«Ρωτώ λοιπόν: Γιατί; Και σε τι διαφέρει η σημερινή πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τη μετανάστευση με την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ για τα ανοικτά σύνορα;», σημείωσε ο Θάνος Πλεύρης.

