Τσουκαλάς κατά Πλεύρη: Ανιστόρητο και επικίνδυνο το εμφυλιοπολεμικό του παραλήρημα

Με μια οργισμένη δήλωση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αντέδρασε στα όσα είπε ο υπ. Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, κάνοντας λόγο για «ανιστόρητο και επικίνδυνο εμφυλιοπολεμικό παραλήρημα».

Η δήλωση του κ. Τσουκαλά έρχεται σε απάντηση όσων είπε σε κομματική εκδήλωση της ΝΔ στο Κιλκίς ο κ. Πλεύρης, όπου εμφανίζεται σε βίντεο να λέει ότι «δεν πρέπει ούτε να σεβόμαστε ούτε να τιμούμε τους αγώνες της Αριστεράς», συμπληρώνοντας πως «οι αγώνες της Αριστεράς ήταν πάντοτε σε βάρος του έθνους, ήταν αντίθετες με το καλό της πατρίδας».

«Επιχείρησε να διαιρέσει τους Έλληνες ανάλογα με το πολιτικό τους φρόνημα θυμίζοντας τις χειρότερες στιγμές της Δεξιάς», απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς.

Μάλιστα ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ καλεί τον ίδιο τον πρωθυπουργό να αποδοκιμάσει τις δηλώσεις Πλεύρη, κατηγορώντας τον ότι η παράταξή του έχει καταστεί όμηρος της Ακροδεξιάς.



«Κύριε Πρωθυπουργέ, αυτή είναι η σύγχρονη φιλελεύθερη κεντροδεξιά, που δήθεν πρεσβεύετε; Μια παράταξη όμηρος της Ακροδεξιάς; Είναι αδιανόητο να καλύπτετε πολιτικά τέτοιες απαράδεκτες δημόσιες τοποθετήσεις των Υπουργών σας. Η ένοχη ανοχή σας συνιστά παραδοχή πως δεν είστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η Ελλάδα μας και η δημοκρατία μας αξίζουν πολύ καλύτερα», καταλήγει ο Κώστας Τσουκαλάς.

