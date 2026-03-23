ΣΥΡΙΖΑ για μέτρα Μητσοτάκη: Μένει στο πλευρό κάθε καρτέλ και μεσάζοντα

Ιδιαίτερα καταγγελτικός για τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση σχετικά με την αντιμετώπιση της ακρίβειας ήταν σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού, "τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης επιδοτούν την ακρίβεια με την επιδοματική λογική τους και δεν αγγίζουν τη ρίζα του προβλήματος της μεγάλης ακρίβειας: την αισχροκέρδεια, τα υπερκέρδη των καρτέλ και τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα, παράγοντες που επιβαρύνουν περαιτέρω τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν".

"Τα επίσης ανεπαρκή μέτρα που προηγήθηκαν, με πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στη λιανική και σε ελάχιστα προϊόντα, δεν μπορούν να εμποδίσουν την άνοδο των τιμών που ξεπερνούν τις αντοχές των περισσότερων πολιτών" τονίζει η Κουμουνδούρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι επιλέγει να μην φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών και των διυλιστηρίων. Ταυτόχρονα, όπως λεει, επιμένει να "αφήνει ανέγγιχτους τους ενεργειακούς φόρους που δημιουργούν τα θηριώδη υπερπλεονάσματα, σε αντίθεση με άλλες χώρες της ΕΕ, που με το παράδειγμά τους αναδεικνύουν την υστέρηση των σημερινών ανακοινώσεων της κυβέρνησης".

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται τα παραδείγματα της Αυστρίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας, και της Ισπανίας, σχολιάζοντας ότι εκεί μειώνουν φόρους, ενώ στην Ελλάδα δίνουν επιδόματα.

Η Κουμουνδούρου στην ανακοινωση επαναφερει το θέμα των τεσσάρων τροπολογιών που κατέθεσε στη Βουλή, και οι οποίες απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία:

Μηδενισμό του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και μείωση του ΦΠΑ στα νησιά.

Μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα.

Επιβολή ανώτατου περιθωρίου κέρδους στη διύλιση πετρελαίου και έκτακτη εισφορά.

Ανώτατο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα, βιομηχανικά αγαθά και αγροεφόδια.

"Αυτό που κατέστη σαφές σήμερα από τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι η κυβέρνησή του «μένει και θα μένει στο πλευρό» κάθε καρτέλ και μεσάζοντα. Γι’ αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη η πολιτική αλλαγή, για μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα στηρίξει την κοινωνική πλειοψηφία, θα δημιουργήσει θετικές προοπτικές στην οικονομία και την ανάπτυξη, θα προτάξει την υπόθεση της ειρήνης και της πραγματικής σταθερότητας, προς όφελος των πολλών", καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.





