Ευρωκοινοβούλιο: «Πράσινο φως» για σκληρή στάση στο μεταναστευτικό

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν την Πέμπτη τον νόμο που επιτρέπει τη μεταφορά παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες, αυξάνοντας τον χρόνο κράτησης στα δύο έτη και επιβάλλοντας μόνιμες απαγορεύσεις εισόδου.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Με την υπερψήφιση ενός νόμου που στοχεύει στην επιτάχυνση των επιστροφών παράτυπων μεταναστών μέσω της δημιουργίας κέντρων απέλασης εκτός των συνόρων της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισφράγισε τη στροφή της Ευρώπης στο μεταναστευτικό.

Ο νέος «κανονισμός επιστροφής» θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος της νέας ευρωπαϊκής προσπάθειας για την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να στέλνουν άτομα σε χώρες με τις οποίες έχουν διμερείς συμφωνίες, ακόμη κι αν αυτές δεν αποτελούν τη χώρα καταγωγής τους.

Αυστηροποίηση των ποινών και απελάσεις οικογενειών

Ο νόμος αυξάνει τη νόμιμη περίοδο κράτησης έως και τους 24 μήνες, ενώ προβλέπει πρακτικά απεριόριστες απαγορεύσεις εισόδου στην ΕΕ για τους απελαθέντες. Η πρόταση στηρίχθηκε από 389 ευρωβουλευτές, με 206 να καταψηφίζουν και 32 να απέχουν, προκαλώντας χειροκροτήματα στην αίθουσα μετά το αποτέλεσμα.

Η δε τελική έκδοση του νόμου που θα συζητηθεί με τα κράτη μέλη περιλαμβάνει διατάξεις που προκαλούν την αντίδραση των δικαιωματιστών του μπλοκ, όπως την απέλαση οικογενειών με παιδιά, εξαιρώντας από το μέτρο μόνο τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κείμενο, επιχειρείται επίσης η κατάργηση του αυτόματου ανασταλτικού αποτελέσματος των εφέσεων. Αυτό σημαίνει ότι η απέλαση ενός μετανάστη δεν θα αναστέλλεται πλέον αυτόματα μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης, αλλά η απόφαση αυτή θα επαφίεται στις δικαστικές αρχές κατά περίπτωση. Επιπλέον, προστέθηκε διάταξη που επιτρέπει συνομιλίες με «μη αναγνωρισμένες οντότητες τρίτων χωρών», γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε συνεργασία ακόμη και με μη δημοκρατικά καθεστώτα.

Πολιτικές συμμαχίες και οι αντιδράσεις για έρευνες

Στην ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) ευθυγραμμίστηκε με τα αντιμεταναστευτικά κόμματα για να περάσει τον νόμο, παρά τις αντιδράσεις για τη συνεργασία τους κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου. Ο Francois-Xavier Bellamy, ο οποίος συνέταξε το κείμενο, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ότι επιβάλλεται η απλή αρχή: «όποιος έρχεται παράνομα στην Ευρώπη, δεν μπορεί να μείνει».

Παρ' όλα αυτά, το Κοινοβούλιο αφαίρεσε μια διάταξη που θα επέτρεπε στις αρχές να ερευνούν χώρους κατοικίας για τον εντοπισμό μεταναστών υπό απέλαση. Σύμφωνα με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μια τέτοια διάταξη θα οδηγούσε σε επιδρομές παρόμοιες με αυτές της υπηρεσίας ICE στις ΗΠΑ.

Παρά τις συνολικές αντιδράσεις, Σοσιαλιστές ευρωβουλευτές από τη Δανία, τη Μάλτα και τη Λετονία, καθώς και μέλη του Renew Europe από τη Γερμανία και τις Σκανδιναβικές χώρες, ψήφισαν υπέρ, ακολουθώντας τις μεταναστευτικές πολιτικές των κυβερνήσεών τους.

Επίθεση Πλεύρη στο ΠΑΣΟΚ

Από πλευράς του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σε αναρτησή του στο X σημείωσε ότι διατάξεις του κανονισμού, έχουθν ήδη ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Εξαπέλυσε δε επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ αναρωτώμενος κατά πόσο η πολιτική του διαφέρει από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ στο μεταναστευτικό. Έγραψε αναλυτικά:

«Προχωράει ο Κανονισμός των Επιστροφών !!!!! Διατάξεις του Κανονισμού ήδη έχουμε εισάγει στο δίκαιο μας. Κανονισμός που επιτρέπει τη δημιουργία Κέντρων Επιστροφής σε τρίτες χώρες και διευκολύνει τις επιστροφές.

Ήδη με Γερμανία, Αυστρία, Δανία και Ολλανδία έχουμε ξεκινήσει τις διεργασίες για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων εκτός της ΕΕ.

Αριστερά και ΠΑΣΟΚ δεν στήριξαν τον Κανονισμό Επιστροφών, όπως δεν ψήφισαν και το Κανονισμό των Ασφαλών Τρίτων Χωρών.

Το ΠΑΣΟΚ δε μπορεί άλλο να κρύβεται. Οι δύο αυτοί Κανονισμοί επιταχύνουν τις διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών και δεν τα στήριξαν οι ευρωβουλευτές του. Ρωτώ λοιπόν Γιατί; Και Σε τι διαφέρει η σημερινή πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τη μετανάστευση με την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ για τα ανοικτά σύνορα;»

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:33ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Με ΝΑΤΟ και Ιράν τα έβαλε ο Τραμπ - Αρνητική η Τεχεράνη στο σχέδιο 15 σημείων

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κατώτατος μισθός: Αυτές είναι οι νέες αποδοχές των ιδιωτικών υπαλλήλων - Αναλυτικά παραδείγματα

17:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης: Από τον κατώτατο κισθό έως την ενάλια πολιτιστική κληρονομιά

17:29ΚΟΣΜΟΣ

«Θα ξεκινήσει σύντομα, σωστά;» Τα «περίεργα» βίντεο του Λευκού Οίκου - Διέγραψε άρον άρον το ένα

17:25ΥΓΕΙΑ

Κορονοϊός: Συναγερμός για τη νέα υποπαραλλαγή BA.3.2 - Τα συμπτώματα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Τα 7 πράγματα που δεν ξέρετε για τον Πούτιν, που συμπληρώνει 26 χρόνια στην ηγεσία της Ρωσίας

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Στο μικροσκόπιο το Snapchat για την προστασία των ανηλίκων

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για τον Γιάννη Καλλιάνο - Απέβαλε η σύζυγός του

17:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μαύρο χρήμα» στην Τέχνη: Τα 59,6 δισ. δολάρια, τα πλαστά έργα και η υπόθεση Τσαγκαράκη

17:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Στόχος τα playoffs και μετά το τρόπαιο» - Οι δηλώσεις του Κέντρικ Ναν

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Μυστηριώδες αντικείμενο με πλοκάμια προκάλεσε πανικό

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Η Βίκυ Λέανδρος με το “L’amour est bleu” στον Λόφο της Σάνης

16:53ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

16:50ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε αυτόν τον τόπο, το νερό έχει όνομα. ΖΑΓΟΡΙ

16:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να κρύβεται άλλο» - Σφοδρή επίθεση για τον κανονισμό επιστροφών

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα ευνούχισε και έκαψε τον σύντροφό της που προσπάθησε να βιάσει την 11χρονη κόρη της

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν εκλιπαρεί να γίνει συμφωνία, όχι εγώ - Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι από το ΝΑΤΟ»

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Peaky Blinders: Σφαγές, βία και τρόμος - Η πραγματική ιστορία πίσω από τον μύθο της σειράς

16:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωκοινοβούλιο: «Πράσινο φώς» για σκληρή στάση στο μεταναστευτικό - Υπεράκτια κέντρα επιστροφών, απαγορεύσεις εισόδου και τέλος στις... αναστολές απέλασης

16:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Και ο γιος μου να παίξει αύριο, πρέπει να κερδίσουμε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:02ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Γιος γνωστής δημοσιογράφου ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

07:46ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Απριλίου - Πώς θα κάνουμε Πάσχα

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για τον Γιάννη Καλλιάνο - Απέβαλε η σύζυγός του

14:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιουργούν υβριδικό ρομπότ που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε βιονικούς κενταύρους

14:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα υποβρύχιο ρομπότ εντόπισε κάτι στο βυθό της Μεσογείου που δεν έπρεπε να βρίσκεται εκεί

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο σπηλαιοδύτης που χαρτογράφησε το «Πηγάδι του Διαβόλου» μιλάει αποκλειστικά στο Newsbomb - «Ήταν βουτιά εκτός των ανθρώπινων ορίων, θα το ξαναδούμε μόνο σε βίντεο»

14:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Είναι αλήθεια ότι τα παιδιά μεγαλώνουν με τους αστυνομικούς της;» - Με λυγμούς κατέθεσε ο Μάτσας στο Εφετείο για τη συνεπιμέλεια - Τι ζητά η Κεφαλογιάννη

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: «Χρυσές» δουλειές με το πλήρωμα του αεροπλανοφόρου Ford, 17 ευρώ για ένα πιτόγυρο στα κιόσκια της προβλήτας

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Συγκινεί η μητέρα του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στο «Πηγάδι του Διαβόλου»

13:07ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Έρχεται η κακοκαιρία «Deborah» – Ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Το Ιράν εκλιπαρεί να γίνει συμφωνία, όχι εγώ - Είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι από το ΝΑΤΟ»

14:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεραμέως: Πόσο ωφελούνται οι εργαζόμενοι με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα €920 – Παραδείγματα

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα ευνούχισε και έκαψε τον σύντροφό της που προσπάθησε να βιάσει την 11χρονη κόρη της

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απέστειλε την απάντηση στην πρόταση των 15 σημείων του Τραμπ - «Tώρα περιμένουμε»

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε βίντεο: Το viral ζεϊμπέκικο στο Σύνταγμα -Ο νεαρός που «έκλεψε» την παράσταση μετά την παρέλαση

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Διεθνής Διαστημικός Σταθμός: Μυστηριώδες αντικείμενο με πλοκάμια προκάλεσε πανικό

13:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γιατί οι κάτοχοι diesel οχημάτων είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι του fuel pass

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Πότε πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ