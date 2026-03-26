Ευρωκοινοβούλιο: «Πράσινο φως» για σκληρή στάση στο μεταναστευτικό

Με την υπερψήφιση ενός νόμου που στοχεύει στην επιτάχυνση των επιστροφών παράτυπων μεταναστών μέσω της δημιουργίας κέντρων απέλασης εκτός των συνόρων της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισφράγισε τη στροφή της Ευρώπης στο μεταναστευτικό.

Ο νέος «κανονισμός επιστροφής» θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος της νέας ευρωπαϊκής προσπάθειας για την καταστολή της παράνομης μετανάστευσης, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να στέλνουν άτομα σε χώρες με τις οποίες έχουν διμερείς συμφωνίες, ακόμη κι αν αυτές δεν αποτελούν τη χώρα καταγωγής τους.

Parliament has just voted for a new stricter return regulation.



There is a new consensus in Europe.



The era of deportations has begun. pic.twitter.com/Q8VcYD9eBE — Charlie Weimers MEP ?? (@weimers) March 26, 2026

Αυστηροποίηση των ποινών και απελάσεις οικογενειών

Ο νόμος αυξάνει τη νόμιμη περίοδο κράτησης έως και τους 24 μήνες, ενώ προβλέπει πρακτικά απεριόριστες απαγορεύσεις εισόδου στην ΕΕ για τους απελαθέντες. Η πρόταση στηρίχθηκε από 389 ευρωβουλευτές, με 206 να καταψηφίζουν και 32 να απέχουν, προκαλώντας χειροκροτήματα στην αίθουσα μετά το αποτέλεσμα.

Η δε τελική έκδοση του νόμου που θα συζητηθεί με τα κράτη μέλη περιλαμβάνει διατάξεις που προκαλούν την αντίδραση των δικαιωματιστών του μπλοκ, όπως την απέλαση οικογενειών με παιδιά, εξαιρώντας από το μέτρο μόνο τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο κείμενο, επιχειρείται επίσης η κατάργηση του αυτόματου ανασταλτικού αποτελέσματος των εφέσεων. Αυτό σημαίνει ότι η απέλαση ενός μετανάστη δεν θα αναστέλλεται πλέον αυτόματα μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης, αλλά η απόφαση αυτή θα επαφίεται στις δικαστικές αρχές κατά περίπτωση. Επιπλέον, προστέθηκε διάταξη που επιτρέπει συνομιλίες με «μη αναγνωρισμένες οντότητες τρίτων χωρών», γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε συνεργασία ακόμη και με μη δημοκρατικά καθεστώτα.

?? The European Parliament has voted to launch negotiations on stricter EU Return Regulations over migrants.



A right-leaning alliance of the EPP, ECR, Patriots for Europe, and Europe of Sovereign Nations secured a majority vote, breaking the traditional centrist “firewall”… pic.twitter.com/Y96sSwfulO — Europa.com (@europa) March 26, 2026

Πολιτικές συμμαχίες και οι αντιδράσεις για έρευνες

Στην ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) ευθυγραμμίστηκε με τα αντιμεταναστευτικά κόμματα για να περάσει τον νόμο, παρά τις αντιδράσεις για τη συνεργασία τους κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου. Ο Francois-Xavier Bellamy, ο οποίος συνέταξε το κείμενο, έγραψε στα κοινωνικά δίκτυα ότι επιβάλλεται η απλή αρχή: «όποιος έρχεται παράνομα στην Ευρώπη, δεν μπορεί να μείνει».

Παρ' όλα αυτά, το Κοινοβούλιο αφαίρεσε μια διάταξη που θα επέτρεπε στις αρχές να ερευνούν χώρους κατοικίας για τον εντοπισμό μεταναστών υπό απέλαση. Σύμφωνα με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, μια τέτοια διάταξη θα οδηγούσε σε επιδρομές παρόμοιες με αυτές της υπηρεσίας ICE στις ΗΠΑ.

Παρά τις συνολικές αντιδράσεις, Σοσιαλιστές ευρωβουλευτές από τη Δανία, τη Μάλτα και τη Λετονία, καθώς και μέλη του Renew Europe από τη Γερμανία και τις Σκανδιναβικές χώρες, ψήφισαν υπέρ, ακολουθώντας τις μεταναστευτικές πολιτικές των κυβερνήσεών τους.

Επίθεση Πλεύρη στο ΠΑΣΟΚ

Από πλευράς του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, σε αναρτησή του στο X σημείωσε ότι διατάξεις του κανονισμού, έχουθν ήδη ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο. Εξαπέλυσε δε επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ αναρωτώμενος κατά πόσο η πολιτική του διαφέρει από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ στο μεταναστευτικό. Έγραψε αναλυτικά:

«Προχωράει ο Κανονισμός των Επιστροφών !!!!! Διατάξεις του Κανονισμού ήδη έχουμε εισάγει στο δίκαιο μας. Κανονισμός που επιτρέπει τη δημιουργία Κέντρων Επιστροφής σε τρίτες χώρες και διευκολύνει τις επιστροφές.

Ήδη με Γερμανία, Αυστρία, Δανία και Ολλανδία έχουμε ξεκινήσει τις διεργασίες για τη λειτουργία τέτοιων κέντρων εκτός της ΕΕ.

Αριστερά και ΠΑΣΟΚ δεν στήριξαν τον Κανονισμό Επιστροφών, όπως δεν ψήφισαν και το Κανονισμό των Ασφαλών Τρίτων Χωρών.

Το ΠΑΣΟΚ δε μπορεί άλλο να κρύβεται. Οι δύο αυτοί Κανονισμοί επιταχύνουν τις διαδικασίες απελάσεων και επιστροφών και δεν τα στήριξαν οι ευρωβουλευτές του. Ρωτώ λοιπόν Γιατί; Και Σε τι διαφέρει η σημερινή πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τη μετανάστευση με την πολιτική ΣΥΡΙΖΑ για τα ανοικτά σύνορα;»

