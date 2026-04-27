Θεοδωρικάκος: Έρχεται νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών – Εντός Μαΐου σε διαβούλευση

Ο υπουργός τόνισε την ανάγκη παράτασης του πλαφόν στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ και την συνέχιση των σαρωτικών ελέγχων στην αγορά.

Πακέτο μέτρων για προστασία των δανειοληπτών προανήγγειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο ΕΡΤnews, σημειώνοντας πως η δημόσια διαβούλευση του σχετικού νομοσχεδίου θα ξεκινήσει εντός του Μαΐου.

«Τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών»

Ο ίδιος επεσήμανε επίσης πως με το νέο νομοσχέδιο «μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα των τραπεζών», διασαφηνίζοντας: «Θα υπάρχει κόφτης μεταξύ 30 -50% στις χρεώσεις των τραπεζών και πρόκειται για ποσοστό που ισχύει ως μέσος όρος στις περισσότερες χώρες ευρωζώνης».

Εξήγησε δε ότι η θέσπιση πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των δανείων, έχει στόχο τον περιορισμό καταχρηστικών χρεώσεων και την προστασία των καταναλωτών από τον υπερδανεισμό. Στη χειρότερη, όπως είπε, «περίπτωση θα απομένει για αποπληρωμή το 50%, μαζί με τόκους, έξοδα δανείου και διάφορες προμήθειες».

«Το φρενάρισμα στις ανατιμήσεις σχετικά με το πετρέλαιο diesel οδήγησε στην μικρότερη αύξηση τιμής σε σχέση με όλη την Ευρώπη», είπε ο κ. Θεοδωρικάκος.

«Πρέπει να παραταθεί το πλαφόν στις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφερόμενους στους σαρωτικούς ελέγχους στην αγορά αλλά και στην επέκταση των μέτρων στήριξης.