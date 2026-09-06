Παπαστεργίου: Να πάρουμε ποσοστά τέτοια στα οποία δεν θα μπλέξει η Ελλάδα σε περιπέτειες

Με φόντο την 90ή ΔΕΘ και το βλέμμα στραμμένο στις επερχόμενες εκλογές, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, άνοιξε τα χαρτιά του για την υποψηφιότητά του στα Τρίκαλα, τις κυβερνητικές εξαγγελίες διά στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη, τους συνταξιούχους και τους μικρομεσαίους, αλλά και τις επόμενες προκλήσεις της ψηφιακής διακυβέρνησης. Από την οικονομία και την κτηνοτροφία έως το gov.gr και τα πιθανά μετεκλογικά σενάρια, ο υπουργός έδωσε το δικό του στίγμα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα αυτοκριτικής αλλά και πολιτικής συσπείρωσης εν όψει της κάλπης.

«Θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στον νομό Τρικάλων, εκεί πέρα όπου ζούμε εγώ και η οικογένειά μου. Να θυμίσω ότι χτες ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ομιλία του με στίχους τραγουδιού του Δημήτρη Μητροπάνου, ο οποίος ήταν από τα Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα είναι παντού», τόνισε αρχικά, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90.1».

«Η κληρονομία δεν είναι τόσο εύκολη ιστορία. Στον Daniel είδαμε ότι μέχρι πρότινος τα συστήματα ήταν πεπαλαιωμένα, ο πολίτης δεν ήξερε που μπορεί να βρισκόταν το πρόβλημα στη δήλωση που είχε κάνει πλέον με ένα καινούργιο σύστημα το οποίο έχουμε φτιάξει στην πολιτική προστασία ο πολίτης μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή -ποτέ να μην γίνει η επόμενη καταστροφή – τι πρόβλημα υπάρχει με την αίτησή του και τι να προσκομίσει», προσέθεσε.

Για τις επικείμενες εκλογές, επεσήμανε ότι «οι πολίτες πρέπει να μας δώσουν ποσοστά τέτοια στα οποία δεν θα μπλέξει η Ελλάδα περιπέτειες. Πρέπει να ξέρουμε που θέλουμε να πάμε και να το παλέψουμε έχουμε μερικούς μήνες ακόμα μέχρι τις εκλογές. Οι χθεσινές εξαγγελίες θεωρώ ότι αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος βλέπει την κυβέρνηση και τα λάθη τα οποία έχουν γίνει».

Αναφορικά με τις εξαγγελίες για τους συνταξιούχους, είπε πως «θα πρέπει να εξεταστούν αθροιστικά τι έχουμε δώσει στους συνταξιούχους, μαζί με τις περυσινές εξαγγελίες. Θέλει δουλειά, δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο και δεν μπορούν προφανώς να δοθούν όλα σε μία κατηγορία πολιτών».

Στη συνέχεια, σχολίασε ότι «αυτό που περιμένουν οι μικρομεσαίοι, είναι να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των πολιτών και άρα τα χρήματα τα οποία θα πάνε στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους θα περάσουν στην αγορά. Δυστυχώς λεφτόδεντρα στη Θεσσαλία παρ’ ότι έχουμε πλούσιο κάμπο δεν έχουμε καταφέρει να φυτέψουμε άρα θα πρέπει να δούμε ποια είναι αυτά τα χρήματα τα οποία μπορούσαν να δοθούν και με πιο δίκιο τρόπο μπορούν να κατανεμηθούν, αυτό έγινε χτες και μακάρι η οικονομία να συνεχίζει να μπορεί να βοηθάει και να στηρίζει περισσότερο».

Αναφορικά με τις προτεραιότητες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είπε ότι «το υπουργείο τελείωσε από μία πολύ δύσκολη μάχη με τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν έχει χαθεί ούτε ένα ευρώ και όλα αυτά τα έργα για την υγεία, τη δικαιοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές έχουν ολοκληρωθεί.

Από εδώ και πέρα, η μάχη έχει να κάνει με το gov.gr και την επόμενη μέρα του. Μέχρι σήμερα, έχουμε καταφέρει και έχουμε ψηφιοποιήσει πάρα πολλές λειτουργίες, πάρα πολλές υπηρεσίες από εδώ και πέρα ο σκοπός είναι αφού τα συστήματα μας διαλειτουργούν να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα πιο εύκολη την καθημερινότητα των πολιτών. Να μην ζητάμε ούτε καν ψηφιακά πιστοποιητικά αλλά αυτά τα πράγματα να γίνονται μόνο τους δηλώνοντας τα στοιχεία απευθείας από τα συστήματά μας».

«Προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού ήταν να ασχοληθούμε με την κτηνοτροφία. Στην Ελλάδα μονίμως γκρινιάζουμε ότι δεν παράγουμε και από την άλλη δεν δίνουμε την απαραίτητη προσοχή σε πράγματα τα οποία όντως κινούνται προς τον παραγωγικό τομέα. Γιατί δεν είναι μόνο η κτηνοτροφία αλλά και πως τη μεταποιείς οπότε είναι πολύ σημαντικό εκεί να ρίξουμε βάρος», είπε επιπλέον.

Τέλος, μιλώντας πάλι για τις κάλπες, σε ερώτηση ποιος πιστεύει ότι θα είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, απάντησε πως «οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον κ. Τσίπρα. Σημασία έχει εμείς να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει και να διορθώσουμε τα λάθη μας», ενώ, σε ερώτηση για πιθανή συγκυβέρνηση, ξεκαθάρισε ότι «δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί τελικά, γιατί οι πολίτες νομίζω ότι δεν θέλουν να μπλέξουν σε καμία τέτοια ανίερη συνεργασία και συμμαχία».